Soelsac: mega operativo de seguridad por el encuentro Saillen-Fittipaldi

El periodista llamó al informante gremial, atento a la marcha del proceso electoral que definirá la nueva conducción del Soelsac.

Informante Gremial: Estimado, ¿a qué debo el gusto?

Periodista: ¿A qué va a ser? ¿Mañana (por hoy) no es la asamblea que define la Junta Electoral del Soelsac?

I.G.: Está en lo cierto. Y el marco promete ser espectacular. Tanto desde el lado de Fittipaldi como del de Saillen (hijo) están organizando colectivos para llevar a la gente al Club Quilmes de Villa Allende, donde se realizará la Asamblea Extraordinaria.

P.: Le hago la pregunta del millón, ¿cómo van a controlar lo que pase ahí después de lo que pasó en el Club Yapeyú, donde asesinaron a una afiliada?

I.G.: Es una gran pregunta. Desde el Gobierno ya han coordinado todo un operativo de seguridad en el que tendrán participación más de 200 efectivos. Todo el despliegue incluye hasta un itinerario de acceso a la ciudad para los colectivos que llevaran a los afiliados que respaldan a cada facción. Va a estar para alquilar balcones…

Schiaretti y un gesto con Facundo Rufeil

A horas del debate presidencial, el gobernador Juan Schiaretti hizo una visita a La Calera que dejó mucha tela para cortar. Por esto, el informante del PJ Colón llamó al periodista.

Informante Peronismo Colón: ¿Vio quién anduvo por La Calera?

Periodista: No, ¿quién?

IPC: Bueno, creí que estaba informado. ¡El ganador del debate!

P: ¿Quién?

IPC: El gobernador Schiaretti. Resulta que el lunes disfrutó de los análisis del debate, celebró los memes, hizo el video y quedó muy contento con la victoria de Villa María. Reivindica a una generación lo de Eduardo (Accastello).

P: Bueno…

IPC: Espere, lo importante fue la escala en La Calera con Facundo Rufeil. No olvide que ‘Facu’ fue el primero que impulsó lo del ‘Gringo’ como candidato a presidente y por eso se puso contento cuando le avisaron desde El Panal que iba para allá.

P: ¿Y qué se viene para el futuro del hombre?

IPC: Va a tener un rol importante. En el llaryorismo y el schiarettismo están mirando cómo se va a manejar este muchacho (Fernando) Rambaldi y Facundo podría ser un contrapeso al frente de un centro cívico en el departamento Colón. Acuérdese que se pone en marcha esa descentralización provincial. Se replica el modelo de la Municipalidad en la Provincia.

Arduh picante contra Juez y Negri por Dagum

La sesión de ayer en la Legislatura provincial tuvo una buena pirotecnia para cortar la semana. Y el informante legislativo llamó al periodista.

Informante Legislativo: Shh... escuche. Le habló bajito porque acabo de salir del recinto.

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: (Orlando) Arduh acaba de repartir para todos lados.

P: Epa…

IL: Resulta que ya venía embalado por una nota de ustedes en Alfil con el tema de los intendentes. Y se enteró que (Rubén) Dagum, el intendente de Almafuerte, habilita las slots en su localidad, a la vera del lago Piedras Moras.

P: ¿Entonces?

IL: Y agarró el micrófono Orlando y fue a fondo contra (Luis) Juez y (Mario) Negri que habían salido a criticarlo por el proyecto de juego on line en el 2021 y festejaron el triunfo de Dagum hace un par de semanas. Muy caliente disparó Orlando. Empieza a sacar pecho, acuérdese…

Paredes, Seguridad en Belgrano

El informante peronista que, además, es fanático de Belgrano, le acercó un dato interesante al periodista.

Informante: En el marco de la reestructuración del plan de seguridad del club de mis amores, ayer se anunciaron quiénes serán las nuevas autoridades en esa materia.

Periodista: ¿Algún nombre interesante?

I.: ¿Le suena Alejo Paredes?

P.: …

I.: Ah, lo sorprendí. Sí, así como lo escucha.

P.: La verdad que no lo sabía.

I.: El ex ministro de Seguridad del delasotismo y ex jefe de la Policía que debió renunciar tras quedar salpicado por el narcoescándalo allá por el 2013 es, desde ayer, Asesor General de Seguridad en el Gigante de Alberdi. ¿Qué tal? Ah, y recuerde que Ramón Frías, también ex jefe de la Policía de Córdoba quien, junto a Paredes, debió renunciar, es asesor en Talleres desde hace tiempo.

Presentan la Colección Mercosur

Un dirigente peronista invitó al periodista a la presentación de un libro en la Feria.

Periodista: ¿A ver de qué se trata?

Peronista: Se hará, en realidad, la presentación de la Colección Mercosur y la Unidad Latinoamericana, de la Secretaría de Cultura de la Cancillería de la Nación. En ese marco, el primer lanzamiento será el del libro América latina, unidos o dominados, que escribiera Juan Perón. Anote: a las 17 en la Carpa Central de la Plaza de la Intendencia. Habrá muchos compañeros y, como a usted le gusta, además de la mirada histórica algunos tendrán datos de última mano sobre lo que se viene en el Panal y en el Palacio.