Denunciar lo intolerable

La utilización del soporte fílmico como medio para la difusión de ideas políticas tuvo su apogeo (como tantas otras cosas) allá por los años sesenta, cuando arreciaba entre los jóvenes la idea de que se podía cambiar el mundo y transformarlo en una humanidad más justa y menos autodestructiva. Era el tiempo de las grandes utopías, que en contraste con el periodo de auge del nazismo y el fascismo, proponían el camino revolucionario de la izquierda como vía para que quienes no se encontraban entre las capas privilegiadas de la sociedad, tuvieran la posibilidad de acceder a condiciones de vida más dignas.

Ese cine comprometido, en general, posicionaba el mensaje por encima de todos sus condimentos y dejaba un poco de lado la búsqueda estética para concentrarse en demostrar quiénes eran los culpables de que las cosas estuvieran como estaban. A partir de señalar esas responsabilidades, algunos filmes insinuaban qué métodos podían emplearse para transformar la realidad y solían destacar conductas heroicas de personajes que se jugaban el todo por el todo para hacer su aporte a la rebelión. Se trataba de mostrar biografías ejemplificadoras que contagiaran su entusiasmo a los espectadores más sensibilizados con estas desigualdades amparadas por el sistema.

Sin embargo, dentro de ese universo también había directores que procuraban escapar a la tentación de lo meramente panfletario y por eso revestían su obra de un barniz artístico que rozaba lo sublime y que, a través de ese recurso, superaba con mérito los reparos que podía oponer la industria a propuestas tan ideologizadas. Entre los títulos que no han perdido vigencia por la magnitud de su contribución creativa, hay muchos que se inscriben dentro de la tendencia a divulgar reivindicaciones sociales, pero que se elevaron por encima de su función propagandística, para profundizar en el disfrute de los espectadores.

En este mismo sentido, se proyectaron en aquel entonces filmes que, aunque imbuidos de una doctrina explícita en cuanto a su discurso, no renegaban en absoluto de su pertenencia al negocio del entretenimiento y, por ende, presentaban un formato digerible para las audiencias masivas. Con actores reconocidos por las mayorías y guionistas puestos a trabajar sobre ejes que no descuidaran la atención de la gente común, esas producciones se esmeraban en combinar la agilidad y el gancho propios de los largometrajes taquilleros con la transmisión de un relato que patentizara las injusticias y alentara la participación en la tarea de erradicarlas.

A esta altura del siglo veintiuno, con un planeta que pareciera no tener conciencia de cuán acelerada es su carrera hacia el colapso, no faltan realizaciones de la factoría hollywoodense que reflejen la situación y subrayen la necesidad de unirse para torcer ese rumbo. Claro que, en su mayor parte, esas cintas no consiguen evitar el tono apocalíptico y caen en la narración distópica que pretende anticiparse a lo que vendrá si no hacemos algo. Un ejemplo de esto es “No miren arriba”, el largometraje de 2021 de Adam McKay, que tuvo la mala fortuna de adjudicarle la debacle a la caída de un cometa… en plena pandemia.

De modo tardío aunque sin que el contexto global se haya modificado, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que hace poco más de un cuarto de siglo dio su golpe maestro con “Amores perros”, encara una arriesgada maniobra con el objetivo de evidenciar la catástrofe ambiental hacia la que nos dirigimos a paso firme. En “Digger”, la película que se estrenó en salas el jueves pasado, caricaturiza a un empresario inhumano y de ambición inconmensurable, cuya plataforma petrolífera en Groenlandia desata un desprendimiento de un bloque de hielo gigante, capaz de provocar caos y destrucción en su trayecto hacia Europa.

En un registro de sátira como “No miren arriba”, pero con pretensiones de constituir un producto de alta cultura, “Digger” recubre su desarrollo de una fotografía excelsa y de un diseño de arte digno de los mayores elogios, a la vez que conjuga actuaciones descollantes de Tom Cruise (en un protagónico oscarizable), Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons y Riz Ahmed. Es decir, no se ahorra en despliegue escénico ni en figuras de fuste para contar la historia de ese magnate de ficción que tan familiar nos resulta al compararlo con la tecnoaristocracia reinante en la actualidad.

Lo curioso es que esta pieza audiovisual, financiada por una de las majors cinematográficas, se encamina a ser uno de los fracasos más estrepitosos de los últimos años en la recaudación y en la recepción de la crítica. Tal vez se deba a errores del propio González Iñárritu en su concepción de la obra. O quizás también haya influido el espíritu de la época, con personas que no desean asistir a una exhibición del destino que nos espera de continuar en la misma senda, y que prefieren confiar en soluciones mágicas y en líderes con intereses personales que están en las antípodas del bienestar colectivo.