El fino hilado del genio nos sostiene

El jueves asciende a varias cumbres donde moran los Borges, los Piazzolla, los Discépolo, un Carl Orff y sus poemas de profanos sones. El bello canto y el cine sostienen sus frutos altos.
Cultura08 de octubre de 2026Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
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"Todo va mal", a la derecha "Babilonia", abajo Damián Torres Quinteto, Juan Iñaqui y "Siete días".

El Cineclub y sus estrenos

Día de estrenos en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 40). Hoy a las 15.30 y a las 20.30 se estrena Todo va mal (Argentina, 2026) dirigida por Federico Fernández. Es un filme realizado a pulmón, casi sin presupuesto, a lo largo de un año y medio. Con recursos inspirados en la “comedia física” del cine mudo, trata sobre un joven suicida que fracasa en su intento, mientras la ciudad sufre la carencia de luz y de gas. En un recorrido por calles absurdas descubre que no es para nada el único solitario, ni desahuciado, en la ciudad.

En las funciones de las 18 y las 23 se estrena la comedia La invitación (EE.UU., 2026) dirigida por Olivia Wilde, actúan Seth Rogen y la propia actriz-directora, junto a Penélope Cruz y Edward Norton. Reversiona una película española de 2020, Sentimental, a su vez basada en una obra teatral de Cesc Gay, para narrar una noche en que dos parejas vecinas se juntan en la casa de una de ellas, para una velada donde todo puede pasar, de la riñas al sexo.

Entrada general $8500. Jubilados $7500 y Abonados $800.

 

Cumbres de música y poesía

Hoy a las 21.30, en el Teatro Comedia (Rivadavia 254) se presenta el espectáculo poético musical Borges y Piazzolla, en el que resuenan dos de las mayores figuras internacionales de la cultura argentina del siglo veinte. Chacho Marzetti le da voz a poemas y fragmentos narrativos de Jorge Luis Borges, a cuarenta años de su muerte; y Damián Torres quinteto le pone el cuerpo a piezas emblemáticas de Astor Pantaleón Piazzolla, muerto 34 años atrás, dos cumbres en sus respectivos oficios maestros. Los músicos que integran la formación son Leandro Liuzzi en violín, Pablo Jiménez en piano, Dante Ascaíno en guitarra, Christian Esquivel en contrabajo y Damián Torres en bandoneón y dirección.

La producción está a cargo de Archivo Vagabundo, proyecto de documentación y producción en torno a la trayectoria radial de Jorge Chacho Marzetti. Entradas desde $21160 por Ticketek.

 

Los de arriba y los de abajo

Se presenta en el Teatro Maria Castaña (Tucumán 260) una puesta local de una obra fundamental de Armando Discépolo: Babilonia, un clásico del teatro argentino que ya pasó los cien años y mantiene su actualidad. Ambientada en una lujosa mansión de Buenos Aires, en la década de 1920, durante la fiesta de compromiso de la hija de los patrones, atendida por un grupo de criados inmigrantes y un mucamo criollo. Mientras transcurre la cena en la “superficie”, en la cocina de servicio instalada en el subsuelo afloran entre la servidumbre secretos, traiciones, enfrentamientos en clave grotesca donde lo dramático y lo cómico se alternan. El quiebre de clases entre los de arriba y los de abajo, el cuestionamiento entre el sueño de progreso y el desarraigo de la patria, son el eje de esta escenificación de sainete y grotesco. Elenco de La mesa está servida, con dirección de Giovanni Quiroga. Catorce actores y actrices de larga trayectoria encarnan esta puesta local. Entrada $15000.

 

Una voz y una interpretación

En la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66), hoy a las 20, el timbre distintivo de la voz de Juan Iñaki dominará las canciones de su espectáculo Aquí es donde soy feliz, junto a los músicos Facu Quintás en piano y arreglos, Alejandro Rosa en bajo y el percusionista Chicho Bazán. Contará con talentosas invitadas: Paola Bernal, Jenny Nager, Diana Lerma, Lucía y Mailén Berecibar, y con Martín Cabrera en las presentaciones.

El encuentro promete una recepción íntima del repertorio, con un intérprete expresivo y de trayectoria reconocida en el género folklórico. Se oirán canciones del propio Juan Iñaki y de autores del cancionero popular latinoamericano como Bola de Nieve, Caetano Veloso, Leda Valladares y Violeta Parra, entre otros. Vestuario de Agustín Betbeder y dirección escénica de Diana Lerma.

Entrada general $20000 por Autoentrada, o en boletería.

 

Cantos latinos y profanos

En el Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365), hoy a las 20 se podrá disfrutar de una composición siempre bienvenida en el repertorio coral e instrumental: Carmina Burana, de Carl Orff, sobre textos profanos latinos de los siglos XII y XIII, reunidos en un antiguo manuscrito de un monasterio bávaro. Las voces del Coro Polifónico de Córdoba, con la soprano Anahí Cardoso, el tenor Daniel Asrín y el bajo Federico Bildoza como solistas, se complementará con dos pianos a cargo de Andrea Melia y Gisele Tobares y un ensamble de percusión que forman Aníbal Borzone, Javier Muñoz, Lucía Pacella, Javier Mazzuchelli, Martín Rodríguez y Octavio Gazal. La dirección es de Hadrian Avila Arzuza.

Entrada general $10000.

 

El presente y el futuro en cine

El Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401) da comienzo hoy a las 20 el Ciclo de Cine Europeo: Historias para conversar el presente y pensar el futuro, en el cual la XXII edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina presenta una selección de películas de dieciocho países de la Unión Europea. Todas ellas reflejan la diversidad, creatividad y vitalidad del cine europeo contemporáneo. La primera proyección, este jueves, trae el filme Siete días (Alemania, Georgia, Irán, 2024) dirigido por Ali Samadi Ahadi. Una activista iraní de derechos humanos, a quien se le ha concedido un permiso médico de siete días, se ve ante la disyuntiva de escapar a la libertad con su familia, o regresar a prisión para continuar su lucha por la igualdad y la democracia.

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