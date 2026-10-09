El día va por la acera de la cultura

María Pía López, Lautaro Vilo, nuevos libros, "Micro-Macro" y "Sábana y mantel".

Lautaro Vilo en “Helena”

En el Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411), hoy a las 18, prosigue su desarrollo el ciclo de entrevistas abiertas Helena, que hoy recibe como invitado a Lautaro Vilo, dramaturgo, director de teatro, actor, traductor, guionista y maestro de dramaturgia. Es autor de numerosas piezas escénicas como Un acto de comunión, La gracia, American Mouse, Cabaña Suiza, Escandinavia y Cosmos, estrenadas y editadas en Argentina y el exterior. Ha traducido y adaptado obras de William Shakespeare y coordina los talleres Leer a Shakespeare; es el creador de la experiencia Shakespeare en el Cementerio.

Lautaro Vilo será entrevistado por Francisco Larrambebere, promotor del ciclo, una propuesta que promueve la dinamización del espacio museístico y refuerza la idea del museo como centro de pensamiento. La entrada es libre y gratuita.

María Elena plurinacional

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se está desarrollando hasta el lunes 12 de octubre en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401), y otros espacios culturales. Este viernes, en la Casona Municipal (La Rioja esquina Gral. Paz) a partir de las 20, se presenta el espectáculo poético musical Sábana y Mantel, basado en la obra de María Elena Walsh, recreando las voces feministas de los años 50/60 en adelante y las luchas y escenarios políticos que la artista protagonizó hasta su muerte en Buenos Aires en el año 2011. Es una iniciativa de Garabombo Producciones. Músicos en escena: Aldo Cerino (piano); María Eugenia Acotto (voz) Claudio González (voz y percusión). La idea y dirección general son de Patricia Cóppola, la dirección musical de Aldo Cerino. Tiene puesta en escena de Lucía Di Mauro. Entrada libre, salida a la gorra.

Pensar un tiempoenquilombado

Hoy a las 20, en Platz, Maipú 350, hay una conversación con la presencia destacada de la socióloga, ensayista, escritora, docente e investigadora argentina María Pía López, nacida en Trenque Lauquen. Su presencia se inscribe en el cierre del ciclo de reflexiones Del Ágora al Quilombo, organizado por el espacio cultural y el colectivo Agorombo. “Quilombo” alude a un territorio libre donde se refugiaban los esclavizados africanos tras huir de la opresión durante la colonización portuguesa en el Brasil.

La invitada es especialista en la articulación entre los planos de la cultura y de la política, y su intervención retoma esas temáticas en un tiempo urgente, en una coyuntura cada vez más exigente, que cada vez reclama más imaginación, más inteligencia, más precisión en el análisis. María Pía López describirá las tareas necesarias de un compromiso irrefutable con el tiempo que nos toca vivir. Entrada libre y gratuita.

Son días de MacroMicro

En el Museo Metropolitano de Arte Urbano (subsuelo Plaza España) se desarrolla hasta el domingo, de 17 a 21, la segunda edición de MicroMacro, feria expositiva de artes visuales que reúne obras de pequeño y mediano formato de veintiséis artistas de Córdoba y otras regiones del país, seleccionados mediante convocatoria. Promueve un encuentro directo entre artistas emergentes y público, sin intermediación de galerías, para la exhibición y venta de diversas contemporáneas.

Hoy a las 16 se realiza el conversatorio Coleccionismo / El valor de preservar, con la participación de Sara Goldman, Alejandro Romanutti y Agustín Olivero, quienes abordarán la formación de colecciones, los criterios de selección, el mercado del arte y el rol de los coleccionistas. Las charlas continúan este sábado y el domingo, con la participación de especialistas como Sofía Torres Kosiba, Federico Galará, Luz Novillo Corvalán, Aníbal Buede, Verónica Molas y Diego Galíndez. Entrada libre y gratuita.

Dos libros que arriban

• En Librería El Espejo (Paseo Santa Catalina, Deán Funes 163 Local 4 y 5) se da la bienvenida, a las 19, a la novela La iglesia de los indios, de Pablo Rosalía. Se ambienta a mediados del siglo veinte en Rumi Corral, un pueblito imaginario del norte serrano cordobés, donde el proceso de modernización amenaza la identidad originaria con su avance. Una conciencia atávica surgirá para contrarrestar en alguna medida ese retroceso cultural. Pablo Rosalía trabajó junto a comunidades originarias, sus memorias e historias, para crear esta narración. Acompaña a autor el historiador y miembro del Pueblo Comechingón Pablo Reyna.

• En el Auditorio del Museo Evita - Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511) se presenta hoy a las 17.30 el libro del cicloviajero cordobés Juan Ignacio Bettolli, Historias de gente aguerrida. Se trata de una edición que reúne textos y fotografías que registran el recorrido de 12.000 km que realizó el autor en un viaje desde Beijing hasta Teherán durante 2019, atravesando en siete meses y medio nueve países en bicicleta. Bettolli falleció en 2024, pero dejó este testimonio de su encuentro con muchísimas personas y familias con las que pudo conversar a su paso, anotando en su cuadernos las historias oídas. En la presentación participarán Pancho Marchiaro, director del Museo; Miguel Clariá, Carmen Silvia Buteler; Paula Bettolli, hermana de Juan, y Fernanda Vincenti, responsable de la coordinación editorial y el diseño.

El retrato documental

El Museo Provincial de Ciencias Naturales (Av. Poeta Lugones 395) presenta esta tarde a las 18 la charla El Desafío del Retrato Documental, a cargo de Nacho Marlats, fotógrafo con gran experiencia en viajes por más de setenta países, haciendo retratos. Modera Nicolás Talone, de la Escuela de Fotografía Esencial (EFE). Inscripción previa en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuOh2pyg2t8HSD2kMmbf0VL43Fq7Adilf-0QizO10Ckj1YcA/viewform?usp=header