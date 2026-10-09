Enroque corto en Río Cuarto | “No faltó nadie” | Un changüí a Soldano

“No faltó nadie”

La cronista dialogaba con el informante sobre la presentación del libro “La Universidad Pública Argentina” de Emiliano Yacobitti, en el marco de la Feria del Libro en Río Cuarto.

Informante: Si hubieses venido a lo de Yaco, no te daban los ojos para fichar a tantas presencias. Peronistas y afines, de todo lo que te puedas imaginar. Creo que no faltó nadie. Salvo los radicales de Generación X, lo cual era esperable.

Periodista: Vamos despacio.

I: Primero que nada, el moderador de la charla fue el ex concejal Armando Chiappe. Quien también es docente universitario pero sobre todo, nadie puede desconocer su pertenencia al peronismo.

P: ¿Eso habrá sido pensado estratégicamente?

I: No tenga dudas. Y le nombro algunas autoridades importantes: el secretario de Gobierno, Tito Koch y la presidenta del Concejo, Ana Medina. También el defensor del Pueblo, Daniel Frangie. Varios concejales del oficialismo: Ignacio Biga, Milagros Obregón. También los dirigentes schiarettistas Darío Fuentes y Marcelo Bressán. El nazarismo también dio el presente. Vi a Franco Miranda y Leticia Paulizzi. Otro peronista que le puedo mencionar es el ex presidente del EMOS, Juan José Oses. Y hasta me dijeron que el intendente estaba invitado pero tenía compromisos fuera de la ciudad.

Periodista: Con eso ya me hago un banquete.

I: ¡Pero hay más! Referentes de DDHH como Daniel Olartecoechea y Clarisa Duarte. Y si vamos a radicales, estaba el ex intendente “Turco” Jure; el histórico dirigente, “Cacho” Storani; el intendente de Coronel Baigorria, Walter Perrone. Por supuesto, también Piera Fernández, ex presidenta de la FUA y uno de los cuadros del radicalismo local que hoy ocupa un lugar en la conducción nacional del partido. También el “Terto” Benedetto del Frente Cívico. Y si aún no se empachó de información , le agrego que también fueron ex rectores de la UNRC como Roberto Rovere y Marcelo Ruiz, además de la propia rectora, Marisa Rovera.

P: Debo decir que hubo muchos más peronistas en ese acto que en las actividades que tuvo Natalia de la Sota en la ciudad.

I: Literalmente. No creo exagerar cuando digo que esta fue una de las fotos políticas más importantes del año.

Un changüí a Soldano

El periodista consultaba con su informante en el universo libertario de la región para confirmar detalles de un encuentro de dirigentes que se desarrollaría por estos días.

Periodista: Che, ¿se hace la reunión de coordinadores y militantes que se estaba armando? Me dicen que se iba a hacer en Bulnes…

Informante: Suspendido. Me lo acaban de confirmar. La reunión política disfrazada de asado se pasa para adelante.

P: ¿Por qué motivo?

I: A ver, no es ningún secreto que varios de los que iban a ir a ese encuentro iban a salir con los tapones de punta contra Laura Soldano porque no cumplió con el pedido que le hicieron para apartar a Nicolás Chasagnade. Se había comprometido a tomar cartas en el asunto y al final terminó ratificando al chico, así que la tensión fue en aumento a tal punto que se pensaba en la conformación de una línea paralela de La Libertad Avanza. Pero pusieron paños fríos…

P: ¿Quiénes?

I: No sé decirle, pero supongo que fueron los que todavía mantienen dialogo con la diputada. Decidieron darle un changüí para que cumpla lo prometido. Ahora, si no lo hace, ahí se arma la hecatombe.

P: Si hasta el momento no cumplió, ¿por qué lo haría ahora?

I: Hay un episodio de estos días que podría tener un efecto en las decisiones de Laura. Resulta que el lunes se confirmó el nombramiento de Francisco Verri al frente del sector Intendencia de la UGL Río Cuarto del PAMI. Básicamente, va a estar al frente de esta área nueva que busca garantizar el funcionamiento de las dependencias. Piense que Río Cuarto tiene a cargo unos cinco departamentos del interior, así que usted verá la importancia…

P: ¿Y qué tiene que ver Soldano?

I: Verri es referente de Juárez Celman. Diría yo, el que más maneja ese departamento. Su nombramiento en el PAMI venía pisado y sospechan era por injerencia de la diputada, que ha tenido varios episodios en lo que respecta al armado de la UGL Río Cuarto. Entonces, este coordinador levanta el perfil en tiempos donde aparecen los cuestionamientos a la forma en la que se maneja el sur. Entiendo que esto le puede quitar algo de poder a la diputada…