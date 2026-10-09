El PJ prepara el sprint y ordena el territorio para noviembre

A dos meses de renovar autoridades, el PJ aún no activa un plan de campaña más allá del planeado por la Provincia. La acción arranca en noviembre.

El peronismo de Río Cuarto todavía no puso en marcha la maquinaria de campaña con la intensidad que se espera de un frente que anticipa la rápida llegada de las urnas provinciales, pero tampoco entró en pausa. Sin grandes reuniones partidarias ni una agenda común, el trabajo continúa repartido entre las distintas terminales del PJ local, con una dinámica más dispersa que la de los meses previos a las últimas elecciones.

La expectativa es que ese esquema empiece a cambiar en las próximas semanas, con una reunión que reúna a los jefes de cada circuito y a los coordinadores territoriales para ordenar la tarea y preparar el desembarco definitivo de la campaña.

Según pudo saber Alfil, noviembre aparece como el mes de reactivación, mientras que diciembre tendrá una función más ligada a la evaluación, el reacomodamiento y la concentración de esfuerzos. Buena parte de la dirigencia imagina un enero más tranquilo por las vacaciones de verano, aunque algunos referentes de primera línea advierten que no habrá tal receso y que el verano deberá transcurrir con el mayor grado de alerta posible.

La idea es llegar a fin de año con la estructura territorial ordenada y preparada para un escenario en el que el anuncio de la fecha electoral termine de acelerar los tiempos.

En ese esquema, Guillermo De Rivas aparece como la principal referencia del PJ en la ciudad y se espera de él un mayor nivel de involucramiento a medida que avance la campaña. La expectativa interna es que guarde parte de su despliegue para el tramo que comenzará a acelerarse sobre el cierre del año, cuando su agenda debería ampliarse más allá de las obras para sumar recorridas por barrios, vecinales, sectores empresarios y espacios sindicales.

El complemento será Juan Manuel Llamosas, actualmente concentrado en la construcción departamental y con mayor presencia en las localidades del departamento. Su figura, de todos modos, seguirá teniendo peso en la agenda local y podría ganar mayor centralidad si finalmente ocupa algún lugar en la lista provincial.

En unos días se cumplirán dos meses desde que asumió la nueva estructura partidaria del PJ, con Ana Medina en Centro, Darío Fuentes en Banda Norte y Leandro Carpintero en Alberdi. Carlos Gutiérrez asumió además ocupa un lugar importante en la estructura de consejeros a nivel provincial.

Por ahora, esa estructura continúa en una etapa preparatoria. Los primeros movimientos aparecieron en la Juventud Peronista, que mantuvo un encuentro con José Scotto, titular de la Agencia Córdoba Joven, para comenzar a delinear una primera maniobra de campaña con eje en redes sociales y trabajo territorial.

El planteo que circula entre dirigentes oficialistas es que “el trabajo de militancia no termina” y que la prioridad sigue siendo trabajar para que Martín Llaryora repita, con la defensa de una construcción política realizada “por y para los cordobeses”. El tema es que, mientras tanto, en Río Cuarto deben repartirse entre el apoyo a la gestión -quizá el mayor activo para Llaryora en la ciudad- y los cruces con la oposición.

En el contraste con La Libertad Avanza, el PJ buscará correr la discusión de los ejes que los libertarios vienen instalando en Río Cuarto, como la inseguridad y el costo de las tasas municipales. La respuesta peronista apunta a poner el foco en el peso de la situación económica sobre las familias riocuartenses, aunque reconociendo que el nivel de agresividad con los libertarios debe menguar, entiendo el apego que tiene la figura de Javier Milei entre los vecinos.

En el accionar local, LLA aparece identificada como principal rival, aunque el oficialismo pretende disputar también el contenido de su discurso. La línea que comienza a repetirse puertas adentro del PJ sostiene que la representación libertaria que encabeza Laura Soldano y acompaña el radical Gabriel Abrile junto al juecista Pablo Benítez “tiene discursos vacíos y sin propuestas”.

La campaña todavía no arrancó formalmente. Lo que comienza a ponerse en marcha es algo más silencioso: el reordenamiento de la estructura, la distribución territorial y la preparación de una militancia que espera que noviembre marque el cambio de ritmo.

El Concejo declaró Patrimonio Cultural al Asilo y Capilla San José

El Concejo Deliberante de Río Cuarto declaró Patrimonio Cultural de la ciudad al edificio del Asilo y Capilla San José, en el marco del centenario de su inauguración. La institución, ubicada en Banda Norte, fue el primer edificio construido en la provincia de Córdoba para funcionar como asilo destinado a adultos mayores y constituye un símbolo de la comunidad barrial. La declaración fue aprobada durante la sesión N° 103 del cuerpo legislativo.

En la jornada legislativa, además, fue distinguido como Joven Sobresaliente en el ámbito Deportivo el riocuartense Lautaro Gabriel Milton, por su participación y desempeño en el Campeonato Mundial Junior de Natación en Aguas Abiertas Santa Fe 2026, donde representó a la Selección Argentina.

En materia cultural, el Concejo declaró de Interés Legislativo y Cultural distintas publicaciones de José A. Márquez, Marisel Báez, Silvia Loyola y Beatriz Ana María Pedullá, que serán presentadas durante la edición N° 22 de la Feria del Libro “Juan Filloy”.

También fueron declarados de interés legislativo, social y cultural la 13° Fiesta Anual y entrega de Premios Eber Lima, organizada por el Centro de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto, y el encuentro “Hacia el Buen Vivir. Diálogos, saberes y experiencias en clave local”, previsto en el espacio del Ex Buen Pastor.

A su vez, recibió una declaración de Interés Legislativo y Educativo la obra literaria infantil La silla caramelo de Don Ramón, de la Biblioteca Pedagógica Río Cuarto “Maestro Isidoro Cordero”.

En el ámbito laboral y gremial, el cuerpo legislativo declaró de Interés Legislativo la “18° Jornada de Capacitación y Presentación del Campus FAECyS, Balance de Gestión y Reforma Laboral”, organizada por la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) Filial Río Cuarto.

Por otra parte, los concejales aprobaron una ordenanza que dispone la baja y desafectación de vehículos que forman parte del inventario de la Municipalidad de Río Cuarto.

Finalmente, se aprobó el convenio suscripto entre la Municipalidad y Nuevo Central Argentino (NCA) para el derecho de uso precario de determinados espacios correspondientes a la concesión ferroviaria, en el marco de la relación entre la empresa concesionaria del Estado Nacional y el municipio.