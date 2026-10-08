Enroque corto en Río Cuarto | Córdoba al día: Benítez, Bornoroni y el debate político

Benitez “se puso la 10”

La cronista dialogaba con el informante peronista tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina de Fútbol.

Informante: No le voy a pedir que me diga que le pareció la despedida de Messi. Intuyo que piensa lo mismo que muchos.

Periodista: Muy emotivo el discurso de Leo y la interpretación que hizo la Sole. No me pregunte por otra cosa porque no tengo muchas cosas lindas para decir (risas).

I: Bueno, si quiere le mando algo más optimista. Que de hecho, se me pasó de largo el martes. El concejal “Kily” Benitez (Frente Cívico) se puso la 10.

P: ¿Quién diría que usted iba a halagar alguna iniciativa de Benítez?

I: No, se puso la 10 literalmente: la camiseta de la Selección Argentina para ir a trabajar el día del último partido de Leo. Fue a modo de homenaje. Subió un video de él en su oficina con la camiseta puesta. “¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar?” dijo. Muchos se rieron de la ocurrencia pero yo le voy a dar un poquito de crédito al Kily por animarse. Eso sí, no faltaron algunas chicanas de compañeros que dijeron que “ojalá se ponga la camiseta para defender al pueblo cuando quieran vender nuestras tierras”.

P: ¿Y usted adhiere a eso?

I: En el fondo, sí. Pero no le voy a caer con eso al Kily porque, después de todo, fue su manera de homenajear a Messi. En otro momento me hubiera reído más, pero sigo masticando bronca por otras cosas. Por ejemplo, el auspicio que pusieron en el show de drones que le cortó toda emotividad al homenaje al mejor jugador de todos los tiempos.

Bornoroni en el Roque Sáenz Peña

El periodista conversaba con su informante sobre movimientos en el sur cordobés y la presencia de uno de los candidatos a la gobernación en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

Periodista: ¿Alguna novedad del mapa político regional?

Informante: Estaba viendo los movimientos de Gabriel Bornoroni por el sur provincial, mi amigo. Parece que regresa al departamento Presidente Roque Sáenz Peña, esta vez en modo candidato a full. Va a tener un café con vecinos en Laboulaye, pero parece que el objetivo principal es sacarse fotos con intendentes que son claves para lo que viene.

P: Espere, ¿no estuvo Soledad Carrizo hace unos días con intendentes?

I: ¡Tal cual! Bornoroni busca cosechar lo que sembró Carrizo, su pata radical. Ahora viene a posar codo a codo con dos de esos intendentes. Gino Chiappello, de Laboulaye, y Laura Rodríguez Paredes, de General Levalle. Incluso en Laboulaye especulan con que el libertario se pliegue a las celebraciones por el aniversario de la localidad.

P: Sigue engrosando el álbum de intendentes.

I: Sí, pero estas son figuritas difíciles. No tanto porque no las pueda conseguir, sino por el efecto que pueden generar. En esa colección que está logrando, genera tensión con la UCR.

P: Claro. Son intendentes puros del radicalismo. O lo eran…

I: Ahí está el tema. En la nueva conducción del Comité Provincia, que asumió hace muy pocos días, parece que no cayó nada bien la predisposición de estos intendentes. Ven que Bornoroni se mueve activamente para "pintar de violeta" a estos intendentes que salen rápido a sacarse la foto con los libertarios, pero no muestran el mismo ímpetu cuando se trata de correligionarios.

P: Tal vez sea un llamado de atención. Digo, por lo general siempre gana el que mejor los mime.

I: Puede ser por eso que se los vea mejor predispuestos a integrarse con los violetas. Eso sí, me parece que esto puede alejar las chances de un acuerdo formal LLA-UCR. Bornoroni primerea y pisa intendentes desde hace tiempo. No tiene la culpa de que el radicalismo no se haya podido ordenar.

Pegar o no pegar, esa es la cuestión

El periodista repasaba las declaraciones del intendente de Adelia María, Jorge Marino, en el programa Tablero Abierto de Diario Alfil para Río Cuarto, cuando decidía consultar con un dirigente peronista de la región.

Periodista: ¿Cómo le va? ¿Lo escuchó al intendente de Adelia María? Dijo que pegará la fecha de elecciones en su localidad con la provincial. Es el primero que escucho decirlo abiertamente.

Informante: Es cierto, pero ya lo había hecho Marino en 2023. Es uno de los que siguen al pie de la letra la estrategia provincial.

P: ¿Y lo seguirán otros?

I: Es probable. A ver, esto que le digo es una sensación que tienen muchos peronistas por lo que se viene hablando: la mayoría de los intendentes de las localidades con más de 5.000 habitantes donde gobierne uno de los nuestros van a pegar la fecha de sus elecciones a las provinciales.

P: Tracciona en conjunto y la estructura trabaja todo en una fecha. Parece lo lógico.

I: Exacto. La decisión en el lote fuerte de los municipios peronistas del interior ya está prácticamente masticada y tomada; lo único que falta es que lo anuncien de manera grupal. La duda es qué va a pasar en los municipios cuyos intendentes tienen compromisos con otros espacios no peronistas que integran su alianza.

“Escuchamos propuestas”

La periodista recibió un mensaje del informante de la gestión municipal.

Informante: Seguro se enteró que se presentó la 10° edición del Presupuesto Participativo. Lindo concepto que invita a la ciudadanía, justamente, a proponer. Debería tomar nota la oposición. Por ejemplo, cuando repiten como loros que hay que bajar los impuestos municipales pero no dicen cómo.

P: Ah, es por los cuestionamientos de los radicales por la tarifa del EMOS…

I: Entre tantas cosas que uno escucha y que quedan flotando en el aire. Bueno, si quieren que todos los recursos del EMOS queden en el EMOS, que es un ente que después de muchos años tiene superávit… ¿qué proponen hacer para sostener los servicios que debe brindar el Municipio? ¿Quieren que se incremente exponencialmente el impuesto inmobiliario para poder hacer frente a esos costos? Digo, seguimos esperando propuestas concretas que no sean un mero eslogan. Y no crea que lo digo solo por los radicales. Para mal, al menos ellos conocen la estructura municipal. Pero hay tanto libertario dando vuelta y repitiendo frases sin una propuesta viable que, la verdad, cansa. Ni hablar de que tampoco tienen la misma vara con Nación, a quien no le exigen nada y con quien no han gastado ni un Whatsapp para tratar de gestionar algo que beneficie a la ciudad.