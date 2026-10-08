El radicalismo anti Milei arma su propia foto en la Feria del Libro

El ex diputado y actual vicerrector de la UBA presentará su nuevo libro en Río Cuarto. Oportunidad para el radicalismo anti Milei.

Emiliano Yacobitti llegará este jueves a Río Cuarto para presentar su libro “La Universidad Pública Argentina: Un modelo que funciona”, pero su desembarco en la ciudad tendrá una lectura que excede largamente la agenda editorial. En plena reconfiguración del radicalismo cordobés, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires protagonizará una foto junto al sector partidario que reivindica la defensa de la educación pública y mantiene distancia de la estrategia de acercamiento a Javier Milei.

La actividad se desarrollará en la carpa del Ex Palacio de Tribunales, donde funciona la Feria del Libro de Río Cuarto. Yacobitti llegará invitado por el espacio radical que supo identificarse como La 30 de Octubre y que actualmente tiene como uno de sus principales referentes a Gonzalo Parodi, quien recientemente buscó disputar la conducción del Circuito Centro, aunque no pudo participar de la interna por la impugnación de la lista de Más Radicalismo en el departamento Río Cuarto.

El contenido de la presentación no es ajeno a la discusión política. Yacobitti, fue uno de los principales referentes de la defensa del financiamiento universitario frente al Gobierno nacional y tuvo un rol central en la organización de las movilizaciones universitarias que durante el último año enfrentaron las políticas de Milei. Su libro, justamente, plantea una reivindicación de la universidad pública como modelo educativo.

Por eso, aunque formalmente se trate de una actividad en el marco de la Feria del Libro, la presencia del dirigente radical en Río Cuarto funciona como una señal política. El sector que lo recibe busca mostrar una identidad partidaria diferente a la que viene construyendo otro segmento de la UCR cordobesa, encabezado por Rodrigo de Loredo, que trabaja en un esquema de acercamiento con el espacio libertario de cara a la competencia electoral provincial. Es por eso que lo que a priori es presentado como un mero hecho de la agenda literaria podrá convertirse en un acto político del radicalismo y los sectores que resisten al Gobierno nacional.

Durante su visita a la ciudad, no se descarta que Yacobitti tenga agenda partidaria por fuera de la Feria. Sin embargo, mantendrá un encuentro con la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, y con los decanos de las distintas facultades. Además, se espera que durante la presentación del libro se observen varios rostros conocidos en cuanto a ex rectores de la UNRC, ex intendentes y dirigentes políticos de renombre. Desde algunos sectores surgió la versión de que el propio Guillermo De Rivas podría asistir, aunque no hay confirmación oficial.

La agenda universitaria refuerza así el perfil con el que el dirigente porteño llega a la ciudad, aunque el contexto partidario le imprime una segunda lectura a una semana de la marcha federal universitaria que también se desarrollará en el Imperio: los que están con la universidad pública están en la vereda de enfrenta del Gobierno de Milei que se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento.

Yacobitti, además, atraviesa un momento de proyección dentro de la UBA. El vicerrector aparece como uno de los dirigentes que aspiran a conducir la universidad en el próximo periodo. Días atrás tuvo también protagonismo institucional al participar de la entrega del doctorado honoris causa de la UBA a Lionel Messi, en el día de su retiro de la Selección argentina.

La visita se produce, además, en la antesala de la demorada renovación de autoridades del radicalismo riocuartense. La asunción de las nuevas conducciones del Comité Departamental y de los tres circuitos de la ciudad todavía permanece atravesada por las tensiones que dejó la interna partidaria.

El conflicto tiene como uno de sus principales protagonistas a Más Radicalismo, el sector que quedó afuera de la interna -como dicen, “por escritorio”- y que es considerado el de mayor representación entre la dirigencia y la militancia radical de la capital alterna. Ese espacio cuestiona la legitimidad de la conducción que ejercerá Generación X y mantiene abierto el enfrentamiento con sus adversarios partidarios a partir del eje de diferenciación con La Libertad Avanza.

Los ganadores de la interna tenían previsto realizar la asunción de autoridades el 15 de octubre, precisamente el día convocado para una nueva marcha federal universitaria. La coincidencia entre ambas actividades amenaza con convertir una ceremonia partidaria en un nuevo escenario de disputa.

En ese contexto, la llegada de Yacobitti funciona como una postal anticipada de esa discusión. La defensa de la universidad pública, la identidad histórica del radicalismo y el posicionamiento frente al Gobierno nacional vuelven a cruzarse en Río Cuarto justo cuando la UCR local intenta ordenar sus piezas después de una interna que todavía no terminó de cerrarse.

La presentación de un libro será, entonces, algo más que una actividad de agenda cultural. Para un sector del radicalismo, también será una oportunidad para exhibir una identidad política propia y marcar que, mientras algunos correligionarios exploran un entendimiento electoral con Milei, existe otra UCR que ya definió pararse en la vereda opuesta. Al menos, en Río Cuarto.

ArgenCarne 2026 llega a Río Cuarto con seis días de actividades

La Rural de Río Cuarto será sede de ArgenCarne 2026, la exposición itinerante dedicada a las cadenas cárnicas, que se desarrollará del 20 al 25 de octubre. La propuesta reunirá durante seis jornadas actividades productivas, comerciales, técnicas y gastronómicas vinculadas al sector.

El programa contempla siete remates de ganado, Block Tests de bovinos y ovinos, rondas de negocios, exposición de insumos y maquinaria y charlas sobre genética, sustentabilidad, trazabilidad y mercados.

La agenda también incluirá una reunión de la Mesa de Enlace, la Jornada Sanitaria y Asamblea Anual Ordinaria de la UEL y el remate de la 24ª Prueba Pastoril del Río Quinto.

En el plano gastronómico habrá un Concurso de Asadores, Patio Gastronómico y degustaciones, además de actividades como el Sunset de Bienvenida, el Sunset Ovino y la Peña del Ateneo. Durante el fin de semana se sumará también el Paseo Feria Rural.

La exposición contará además con una muestra de Caballos Criollos y distintas propuestas destinadas a productores, profesionales, empresarios, técnicos, estudiantes y público general.

La elección de Río Cuarto como sede busca poner en valor el rol de la Rural de Río Cuarto como espacio de referencia para el entramado productivo y ganadero de la región.