Radicales, divididos por la interna y reunidos por la Marcha Federal

Tras el proceso interno de septiembre, ambas líneas del radicalismo riocuartense coincidirán en la próxima Marcha Federal Universitaria. En medio de una transición compleja en algunos circuitos, los boinas blancas confluirán en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el radicalismo anti Milei busca sostener su protagonismo por fuera de la conducción partidaria, Generación X evita quedar pegada a La Libertad Avanza y reafirma su “tradición reformista”.

Es probable que los distintos núcleos marchen por separado pero la presencia de las futuras autoridades locales (como Viviana Pomiglio y Mario Álvarez) buscará reafirmar la identidad radical de quienes serán los próximos conductores de la UCR Río Cuarto. Esto no resulta menor si se tiene en cuenta que Generación X, que además conduce la UCR provincial, tiene una mirada “pragmática” en relación a las alianzas para competir en las próximas elecciones provinciales.Aunque la mayoría aclara que esa mirada implica que “Rodrigo de Loredo sea quien encabece”, hay posturas más taxativas como la de Viviana Pomiglio, futura presidenta del circuito Centro. La dirigente de Asamblea Radical ha sido categórica al rechazar cualquier tipo de alianza con LLA.

En diálogo con Alfil, desde Generación X despejaron cualquier duda sobre su participación. “Por supuesto que vamos a participar, como lo hemos hecho siempre. La defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y accesible para todos es una convicción histórica e irrenunciable del radicalismo. En esto no hay especulaciones ni medias tintas. Es una cuestión de principios, de identidad y de convicciones”, señalaron desde este espacio.

Más Radicalismo “se adelantó”

Aunque la Universidad Pública es un tópico que atraviesa transversalmente al radicalismo local, desde Más Radicalismo se anticiparon a dar la discusión. Según pudo saber Alfil, núcleos que integran este espacio fueron claves en la organización de la presentación del libro “La Universidad Pública Argentina” del radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que tuvo lugar este jueves. Además de la presencia del propio Juan Jure (quien quiso disputar la conducción de la UCR provincial en Más Radicalismo) y dirigentes de núcleos como “La 30 de Octubre” y la Red Federal, el evento que contó con una extensa lista de dirigentes de distintas líneas del peronismo, referentes de organismos de Derechos Humanos y autoridades y ex rectores de la UNRC.

La foto que dejó la actividad no es casualidad y, de hecho, se interpreta como una antesala de lo que podría suceder de cara al 2027: que los sectores anti Milei converjan en un mismo proyecto político. Por ahora, se trata de una mera especulación (aunque sustentada en este tipo de señales políticas).

El proceso posterior a la interna dejó varios interrogantes en cuanto a la futura convivencia de estos sectores pero la marcha del jueves 15 de octubre atenuará, momentáneamente, las diferencias. El acto de asunción de autoridades sería el próximo 27 de octubre, según el cronograma presentado a nivel provincial. Se estima que Más Radicalismo no estará presente, reafirmando su decisión de “desconocer a las nuevas autoridades”.

UNRC, presente en el debate por el Presupuesto Universitario 2027

Autoridades de las universidades públicas cordobesas se reunieron en la Universidad Nacional de Córdoba con diputados nacionales por la provincia para plantear las necesidades del sistema universitario ante el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027.

La rectora de la UNRC, Marisa Rovera, participó del encuentro junto a autoridades de las universidades públicas cordobesas, legisladores nacionales y representantes docentes, no docentes y estudiantiles. Las universidades solicitaron recursos que garanticen su funcionamiento durante 2027.

También participaron los rectores Jhon Boretto, de la UNC; Rubén Soro, de la UTN; Luis Negretti, de la UNVM; Pablo Yannibelli, rector organizador de la UNRT; y María Julia Oliva Cúneo, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, además de autoridades de las regionales de la UTN y representantes gremiales y estudiantiles. Y estuvieron los diputados nacionales Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Gabriela Estévez.

El rector anfitrión, Jhon Boretto, señaló que la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional contempla salarios, funcionamiento y programas específicos, y advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo se encuentra por debajo de los requerimientos estimados por el sistema universitario.

La rectora de la UNRC, Marisa Rovera, destacó que sostener la inclusión, la calidad educativa y la generación de oportunidades requiere condiciones laborales adecuadas y recursos para las distintas funciones universitarias. También remarcó “la importancia del financiamiento de la ciencia y la infraestructura y de considerar integralmente la Ley de Financiamiento Universitario”.

Por su parte, Pablo Yannibelli puso en valor el impacto territorial de las universidades y señaló que alrededor del 70 por ciento de los estudiantes de la UNRT son primera generación universitaria. El rector de la UNVM, Luis Negretti, se refirió a la situación salarial de docentes y nodocentes y sostuvo: “Necesitamos un presupuesto que nos dé garantías de que nuestra universidad va a poder seguir funcionando”.

Durante la reunión, se abordaron los temas como salarios, becas, la infraestructura, la ciencia y la situación de los hospitales universitarios. Los legisladores presentes comprometieron su acompañamiento a los planteos del sistema universitario durante el debate del Presupuesto 2027.

Por otra parte, la UNRC informó que la editorial UniRío participa de la Feria del Libro Juan Filloy que se extenderá hasta el domingo 11 de octubre en el ex Palacio de Justicia. UniRío compartirá las publicaciones “100 preguntas sobre inteligencia artificial y educación”, “Dinámicas sociales, territoriales y educativas en el sur de Córdoba”, “Jaula Pampa”, “La tortuga gigante. Las medias de los flamencos”, “Defender derechos, construir comunidad. Treinta años de Defensoría del Pueblo de Río Cuarto”, “Estaciones ferroviarias en la provincia de Córdoba. Sección Sur”, “Competencias para la vida universitaria”, “Somos UNRC. Registro colectivo y memoria visual de la educación pública”,