Pese al avance de LLA, el PJ del sur no desatiende a De Loredo

Rodrigo de Loredo y Gianfranco Lucchesi

El peronismo del sur empieza a mirar de reojo a Rodrigo de Loredo. Aunque el radicalismo no es el principal adversario en el radar de los intendentes y dirigentes que responden al oficialismo provincial, el lanzamiento de la candidatura a gobernador del ex diputado obligó a ampliar la mirada sobre una oposición que, con la posible unidad alrededor de La Libertad Avanza, ya empieza a moverse rumbo a 2027. Es así como los peronistas del sur empiezan a mostrarse en el frente de batalla contra algo más que los libertarios: aunque la prioridad es la defensa del proyecto del gobernador Martín Llaryora, el reinicio de la contienda contra De Loredo también es parte de la agenda.

Una de las primeras señales llegó desde Las Higueras, donde el intendente Gianfranco Lucchesi replicó en sus redes un trend utilizado semanas atrás por el recientemente lanzado candidato radical. El formato simula el comienzo de un documental de Netflix y el jefe comunal peronista reprodujo prácticamente la misma configuración y diálogo utilizado por el radical. Desde el entorno de Lucchesi reconocieron ante Alfil que la referencia al dirigente radical no fue casual, algo que marca el inicio de una campaña de choque que saca la centralidad de los libertarios.

Como chicana o llamado de atención, el episodio sirve como muestra de un escenario que empieza a instalarse en el sur: el peronismo ya siente que la campaña comenzó y empieza a definir también cómo responderá a sus adversarios. Las conversaciones entre dirigentes tienen una línea hacia adentro, vinculada a sostener la unidad, ampliar el espacio y respaldar al candidato que mejor llegue posicionado a la elección. Pero también aparece una dimensión hacia afuera: identificar a los rivales y disputarles territorio.

En ese esquema, LLA concentra buena parte de la preocupación por el crecimiento que viene mostrando como alternativa política y por la llegada de la figura de Javier Milei a sectores del electorado cordobés. Sin embargo, De Loredo conserva un lugar en el cálculo peronista, no solo por la posibilidad de que termine integrando una alianza opositora junto con los libertarios, sino también por el lugar que tendrán sus seguidores en un escenario que plantea paradojas.

En el PJ analizan que una candidatura de De Loredo dentro de una alianza amplia podría potenciar a la oposición, pero también profundizar las diferencias que ya existen dentro del radicalismo, particularmente en Río Cuarto y distintos puntos del sur provincial. Si, en cambio, el radical decide competir por fuera de ese armado, podría contribuir a dividir todavía más el voto opositor.

Por eso, el peronismo regional no parece tener todavía una definición sobre cuánto debe preocuparse por De Loredo. Sí tiene claro que no puede ignorarlo, especialmente cuando se trata de alguien experimentado en el juego dialéctico contra peronistas. El radical tiene estructura, conocimiento y capacidad de campaña, y confía en el acompañamiento de intendentes para desembarcar en el interior. De hecho, Alfil pudo confirmar que el exdiputado prepara una recorrida por el sur para los próximos días, ya compenetrado en el rol de candidato.

El desembarco, sin embargo, no será sencillo. Río Cuarto y el sur no aparecen como un terreno liberado para el radical, pese a la presencia de dirigentes e intendentes que acompañan a De Loredo. En la principal ciudad del departamento, además, sectores importantes de la UCR cuestionan la posibilidad de un acercamiento con Milei y La Libertad Avanza. Es decir, más allá de que el Comité Departamental y los circuitos de la capital alterna respondan a la línea deloredista, un amplio sector dirigencial y militante del centenario partido le empieza a dar la espalda frente a las muestras de acercamiento a los libertarios.

El peronismo conoce esas diferencias y empieza a leerlas como parte de la disputa que viene. Por eso, mientras consolida su propia estructura territorial y busca ordenar a sus intendentes detrás de una estrategia común, también comienza a marcar territorio frente a quienes intenten disputar ese electorado.

El gesto de Lucchesi puede ser apenas una chicana de redes, pero también funciona como anticipo de algo que empieza a aparecer en el horizonte: De Loredo todavía tiene que recorrer el sur para intentar construir su candidatura, pero los dirigentes peronistas más cercanos al Panal ya parecen estar preparándole la bienvenida.

El Plan de 100 Cuadras ya completó 34 cuadras y suma nuevos frentes en Río Cuarto

El Plan de 100 Cuadras de Pavimento continúa avanzando en distintos sectores de Río Cuarto y ya alcanzó las 34 cuadras finalizadas, con nuevos frentes de obra en ejecución. La habilitación de los trabajos sobre calle Segurola, concretada la semana pasada, permitió completar el cuarto sector previsto dentro del programa.

Hasta el momento, las obras concluidas corresponden a República Árabe Siria, con cuatro cuadras; barrio Fénix, con siete; barrio Alberdi, con 16; y Segurola, con otras siete. En conjunto, los cuatro frentes representan poco más de un tercio del objetivo establecido por el programa.

El esquema de trabajo busca avanzar de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones destinadas a ampliar la red vial pavimentada y mejorar las condiciones de circulación y conectividad en los barrios.

Además de las obras ya terminadas, otros dos sectores se encuentran próximos a completar sus trabajos. El frente de bulevar Juan Filloy, que contempla 17 cuadras, registra un 95% de avance, mientras que la intervención sobre Lorenzo Suárez de Figueroa, de siete cuadras, se encuentra también en torno al 95%.

De esta manera, ambos sectores suman otras 24 cuadras que se encuentran en la etapa final de ejecución y que, una vez concluidas, llevarán a 58 la cantidad de cuadras terminadas dentro del plan.

En paralelo, el Municipio incorporó recientemente nuevos frentes sobre Unión de los Argentinos y Marcelo T. de Alvear, donde los trabajos ya comenzaron. Estas intervenciones permiten extender el alcance territorial del programa mientras avanzan las obras que se encuentran en su etapa final.

Así, el Plan de 100 Cuadras de Pavimento mantiene actividad en distintos puntos de Río Cuarto, con 34 cuadras ya habilitadas, otras 24 próximas a finalizar y nuevos sectores incorporados al esquema de obra pública.