Músicas, miedos y paladares

La Orquesta Mediterránea, “Proyecto Blair Witch” y tentadoras fajitas mexicanas.

Orquesta Mediterránea y Pro Arte

El ensamble avanzado de la Orquesta Escuela Mediterránea se presenta hoy a las 20 en una función del Ciclo de Conciertos de Abono de la Fundación Pro Arte Córdoba, en el Teatro del Libertador San Martín. Los jóvenes músicos llevan al escenario el programa titulado “AB-DB: Antes y Después de Beethoven” resultado de un camino de estudio y ensayo intenso. Estará al frente Camilo Santostefano, director musical y docente, Máster por la Universidad de Almería (España) y distinguido con el Premio Konex 2019. El repertorio recorrerá obras de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, además de interpretar Kleines Tanzstück, del compositor contemporáneo Florian Poser. Se podrá apreciar el trabajo musical de sus integrantes y el desarrollo de este proyecto artístico, educativo y social que promueve el acceso a la música como herramienta de transformación.

Localidades: Platea $30000, cazuela $25000, tertulia $20000 y paraíso $15000.

Mejor no meterse con las brujas

El título de este martes a las 18 en el ciclo Cine en el Palacio es el conocido falso documental de terror El proyecto Blair Witch (EE.UU. 1999) de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. La función se desarrollará, como siempre, en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), con entrada gratuita. Tres jóvenes cineastas se adentran en un bosque de Maryland para investigar la leyenda de la bruja de Blair. Su registro documental acompaña a los protagonistas hasta que algo terrorífico los detiene, para luego desaparecer sin dejar huellas. Indica el guion que al año siguiente alguien da con las grabaciones que revelarán sus últimos momentos. Estas son presentadas a los espectadores como si se tratasen de un found footage, es decir un metraje hallado, que pretende aclarar lo ocurrido. Dado el bajísimo presupuesto de este filme de repercusión internacional, es considerada la producción más exitosa de todos los tiempos.

Las entradas se entregan a partir de las 16, por orden de llegada, hay solo 90 butacas disponibles.

Gastronomía allá y aquí

• Comienza este martes y se extiende hasta el jueves, en La Cumbre, la segunda edición de La Cumbre Gastronómica, un foro profesional que formula un espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro del sector. Durante tres jornadas, más de treinta referentes de distintas regiones del país se reúnen en las Sierras de Córdoba para este evento donde se intercambiarán miradas sobre la gastronomía argentina y su relación con el territorio y la identidad, el presente y futuro del oficio, la innovación y la cocina contemporánea, entre otras temáticas y degustaciones. Las actividades se reparten en dos espacios: Nébula, un centro gastronómico emplazado entre viñedos y montañas, y el Anfiteatro de Amelia, donde se realizarán diferentes actividades como charlas, talleres y masterclasses.

• El ciclo gastronómico Comé Culturas es una iniciativa de Cultura UNC y la Mesa Permanente de Colectividades (SEU-UNC) que se desarrolla junto a las facultades y los espacios de comidas de la UNC. En esta nueva edición, aproxima a los paladares la tradición gastronómica y cultural mexicana, hoy desde las 12 en el Studio Bar (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). Allí se podrán disfrutar este mediodía, y descubrir platos típicos tales como quesadillas, tacos y guisados. Además, habrá para el postre churros a lo México. A cargo de Studio Bar y su gran equipo, incluye música típica del país azteca.

Animaciones y aprensiones

El Auditorio Fahrenheit del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 40) presenta este martes el ciclo de terror en animaciones, Miedos nocturnos, a las 21.30. Para hoy se ha programado Vampire Hunter D: Bloodlust (Japón, 2001) Dirigido por Yoshiaki Kawajiri. En esta animación, una muchacha llamada Charlotte ha sido secuestrada por el barón Meier Link, un noble vampiro conocido por no dañar a los humanos innecesariamente. El padre de Charlotte, John Elbourne, contrata a D, un misterioso cazarrecompensas mitad humano y mitad vampiro con el propósito de rescatarla o matarla piadosamente, si ha sido convertida en vampiro. D descubre que detrás del supuesto rapto se esconde una historia mucho más compleja. Entrada general $4200. Abonados gratis.

Tesis para pianistas con orquesta

Hoy a las 20 la Orquesta Sinfónica de la UNC ocupa el escenario de la Sala de las Américas, para presentar un concierto de grandes obras del repertorio sinfónico universal.

El programa destaca la Obertura de Candide, una opereta cómica del norteamericano Leonard Bernstein sobre la obra homónima de Voltaire. Del compositor noruego Edvard Grieg la orquesta tocará los tres movimientos del Concierto para piano en La Menor, Op.16, con participación como solista de Nazareno Giménez, como tesista final de la carrera de Licenciatura en Interpretación Instrumental. Y en igual circunstancia, lo hará Enzo Larrain, interpretando como solista los tres movimientos del Concierto para piano n.º 1 en mi menor, op. 11, de Frédéric Chopin. La velada incluirá asimismo la Sinfonía n.º 4 en La Mayor, Op. 90, de Félix Mendelssohn. Como director invitado conducirá el maestro Pablo Almada.

El camino de la voz está cantado

En el Centro Cultural Casona Municipal (Av. Gral Paz 395, esquina La Rioja), se presenta hoy a las 20 el libro La voz como camino, de Ricardo Martínez. El volumen reúne experiencias de estudio, escenario y docencia del autor, y recoge aprendizajes, dudas, correcciones, descubrimientos y reflexiones surgidas del contacto cotidiano con la propia voz y con las voces de otros. El evento contará con la participación de la soprano Alejandra Tortosa y el pianista Andrés Coppa, y también Martínez cantará algunas canciones. Con entrada gratuita.