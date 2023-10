Enroque Corto

Villarruel, de incógnito

Después de varios mensajes sin respuesta, el periodista llamó a su informante libetario.

Periodista: Como no me responde los mensajes, lo llamo directamente… ¿por qué tanto misterio? Ni en el Partido Demócrata conocen la agenda de Villarruel en Córdoba.

Informante Libertario: Estimado, no le respondo porque, sinceramente, no tengo qué. Sé que la candidata a vice de Milei llegó hoy (por ayer) temprano, algo cansada por la extensa sesión en Diputados. Pero a ninguno le han pasado su agenda.

P.: ¿Por qué tanto celo?... ¿Habrá alguna reunión que no quieren que trascienda? Llama la atención que ni siquiera haya reflejo en sus redes sociales de la visita.

I.L.: Desconozco. Lo que sé es que había reuniones programadas con empresarios y dirigentes, pero ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Llámeme mañana y vemos.

Un recinto a puro intendentismo

El informante aportó un dato color al periodista tras la proclamación de esta semana de las nuevas autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo.

Informante: Le voy a tomar un dato prestado al sitio Córdoba Interior Informa para compartirlo con usted, ya que le gustan los números y las estadísticas.

Periodista: Cuente.

I.: Esta semana el Tribunal Electoral de la Provincia entregó los diplomas a las nuevas autoridades de Córdoba y a los nuevos legisladores. Precisamente de ahí sale el datito curioso.

P.: Que sería…

I.: Que del total de parlamentarios que recibieron sus diplomas, 22 son actuales intendentes. Es decir que desde diciembre habrá esa cantidad de jefes comunales distribuidos en las 70 bancas legislativas.

P.: Mire usted. Muchos radicales, ¿no?

I.: Sí. Serán legisladores, por ejemplo, Ariel Grich de Monte de los Gauchos; Oscar Saliba de Huinca Renancó; Gustavo Bottasso de Hernando; Carlos Carignano de Camilo Aldao; Víctor Molina de Cañada de Luque; José Bría de Morteros, entre muchos otros.

P.: ¿Y por el peronismo?

I.: Asumirán como legisladores Gustavo Tévez de Brínkmann; Marcelo Eslava de San Francisco del Chañar; Raúl Figueroa de Deán Funes; Enrique Rébora de Villa de las Rosas, Federico Alessandri de Embalse, entre tantos más.

Los contratiempos de dos integrantes de Juntos…

Hubo algunos inconvenientes para dos personas que forman parte de la alianza. Pero, por suerte, se solucionaron. Aunque el informante de la coalición se lo contó rápido al periodista.

Informante Juntos: ¡Oiga! ¿Usted no iba a pagar un café?

Periodista: Claramente se confundió de persona, ¿qué cuenta?

IJ: No pierdo las esperanzas, igual. Acá andamos con algunas cositas que a usted le gustan.

P: Cuente…

IJ: Dos integrantes de Juntos con contratiempos, podría ser el título de la noticia. Se lo cuento rápido, uno ocurrió la semana pasada y la protagonizó Héctor Baldassi. Resulta que el hombre del PRO estaba camino al Congreso en monopatín y ¡lo chocaron!

P: ¿Y está bien?

IJ: Sí, un raspón. Lo chocó una chica, pero estuvo en la sesión especial de esta semana sin problemas. Y el otro episodio lo protagonizó la flamante legisladora electa Ariela Szpanin.

P: ¿Qué le pasó a la radical?

IJ: Resulta que no estaba el cartelito con su nombre ni su silla asignada en el Teatro del Libertador para la entrega de diplomas. Ah, no sabe cómo se puso. Se enojó bastante le diría y la quisieron calmar otros para que se sentara en el lugar de Oscar Agost Carreño, que estaba en Diputados a esa hora. Bueno, al final se solucionó y lo más importante de todo… ¡estaba el diploma!







Rossi propone microcréditos para urgencias familiares

El allegado al bloque radical tomó un respiro de los temas más polémicos y le contó al periodista que se presentó un proyecto para establecer microcréditos.

Periodista: ¿Microcréditos para quiénes?

Radical: Lo que se propone es la línea “Crédito de Auxilio Económico”, para auxiliar a la gente que en este contexto de crisis, para colmo creciente, tiene dificultades. El autor del proyecto, Dante Rossi, indicó que “hoy a muchas familias se les rompe un caño de la casa, tienen una pérdida de agua o gas, tienen un desperfecto mecánico, tienen una urgencia odontológica, o le pasa algo a su mascota, y no cuentan con recursos para afrontar el gasto”. El crédito sería a tasa cero, a devolver en 24 cuotas mensuales y consecutivas. Le doy más detalles. Para acceder al crédito, una persona deberá acreditar la necesidad y la urgencia del gasto, y no poseer ingresos familiares mayores a 350 mil pesos, y el monto a recibir no podrá ser mayor a 250 mil. Rossi recordó en los fundamentos de su proyecto que la inflación acumulada es del 80,2 %, contando agosto, y que interanual llegó al 124,4 %, por lo que mucha gente cayó por debajo de la línea de la pobreza, puntualmente el 40,1 % en el primer semestre.







Fernandez dijo que Schiaretti lleva agua a su molino

El diputado nacional Eduardo Fernandez, del Frente de Todos, salió al cruce de los dichos del gobernador Juan Schiaretti sobre la corrida bancaria y cambiaria y el riesgo de hiperinflación.

Informante: Fernández fue uno de los pocos que salió a reprochar al candidato presidencial. "Los recientes dichos de Schiaretti en Villa Maria le restan responsabilidad a los candidatos que alientan a la destrucción de la moneda y apuestan por la inestabilidad del sistema financiero en una actitud mezquina que altera la convivencia democrática y afectan al bolsillo de los argentinos", señaló en redes.

Alfil: Muy molesto porque no le pegó a Javier Milei...

Informante: En realidad, Fernández dice que "las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional que pone en cuestión el gobernador de Córdoba y candidato a presidente son la devolución del IVA para productos de la canasta alimentaria. Y agregó: "Los pesos en circulación respecto al PBI argentino son los más bajos desde la salida de la convertibilidad. Los datos de septiembre indican que respecto a un año atrás, la base monetaria se contrajo 8.5% respecto al PBI. Esto me hace pensar que el gobernador Schiaretti es parte del grupo de comentaristas de mala fe que solo buscan llevar agua para su molino".