En la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados —donde el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en medio de la volatilidad financiera—, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado dialogó con Alfil.

La sesión buscará llevar ciertas señales de previsibilidad y respaldo político a los mercados tras varios días de ruido cambiario, marcados por el salto del dólar y la escalada del Riesgo País.

Rodríguez Machado se encuentra con una agenda repartida entre la rosca parlamentaria en Buenos Aires y el armado electoral en Córdoba, luego de que el Jefe de Bloque en Diputados y hombre fuerte de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni confirmara que la fórmula para disputar la intendencia capitalina en 2027 estará formada por la propia Rodríguez Machado junto a Gonzalo Roca.

En ese marco de temas, la legisladora repasó el estado de las negociaciones con los gobernadores y los primeros pasos para consolidar un frente opositor en la ciudad. “Estamos trabajando fuertemente en la unidad”.

—¿Cómo llegan a la sesión de este jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027?

—Nosotros hemos convocado a una sesión donde el tema central es la ley de Presupuesto. Siempre hay negociaciones con los bloques que tienen que ver con la votación y con el quórum. El quórum es vital porque hay modificaciones a pedido de distintos sectores: algunas vinculadas a la industria autopartista y automotriz, que están incluidas en el proyecto; también están los créditos necesarios para el sistema de discapacidad con fondos asignados y artículos que tienen que ver con obras en cada provincia. Aún no tenemos la certeza de algunos acompañamientos para el quórum, entre ellos el de los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.

—En este contexto económico, ¿qué relevancia tiene lograr la sanción de la ley?

—Es muy importante porque constituye una hoja de ruta para el sector privado, para que sepa cuál es el rumbo que plantea el Estado. Además, es fundamental para las provincias, porque define cómo va a ser la asignación de recursos en áreas sensibles como universidades, educación, ciencia y combustibles.

—El Gobierno de Milei viene recibiendo fuerte cuestionamientos por las partidas destinadas a temas sensibles. ¿Cuál es la impronta del proyecto que buscan aprobar en el recinto?

—El Presupuesto que está saliendo de esta gestión es equilibrado, tiene una responsabilidad fiscal importante, con el equilibrio y el superávit como base de todo, pero también una alta sensibilidad social, garantizando en materia de salud la continuidad de las prestaciones por discapacidad. Entiendo que siempre hay discusión con tema universidades, pero también con otros bloques estamos dialogando, algo que no pasa con todos. Está claro que Unión por la Patria no quiere sentarse a debatir.

—En el plano local, se conoció que integrará la fórmula para competir por la intendencia de Córdoba en 2027. ¿Cómo vive esta designación?

—Estuvimos en un streaming y Gabriel Bornoroni nos pidió a Gonzalo y a mí que recorramos la capital, como un trabajo más dentro del espacio. Si bien integro el bloque de La Libertad Avanza, sigo afiliada al PRO y siempre apostamos a sumar a un frente electoral amplio. Queremos ganar la provincia y también la ciudad. Para mí es un honor que me hayan elegido, lo vivo con responsabilidad; hay mucho para hacer en Córdoba, se ve todos los días en la calle. El objetivo no es solo tirar propuestas, sino lograr la unidad, y vamos a empezar a trabajar fuertemente en eso.

—¿Cómo vienen las conversaciones para consolidar ese frente en Córdoba?

—Son conversaciones que queremos tener y en las que estamos avanzando. Siempre que se busca lograr un consenso, hay que entrar sin hacer anuncios previos ni poner tantas condiciones de antemano. Nos tenemos que sentar y conversar, y hasta ahora no todos se han sentado a esa mesa.