Sergio Massa hizo coincidir su primera visita pública a Córdoba luego de la campaña presidencial del 2023 con la intensa jornada en el Congreso de la Nación, que fue siguiendo durante la tarde desde su celular. Según sus datos, la media sanción que el Senado le dio ayer a la reforma política con suspensión de las PASO no le asegura a la Casa Rosada la sanción definitiva de ley porque en Diputados puede no llegar a alcanzar la mayoría absoluta que exige una reforma electoral. “Se apura el gobierno nacional, esto es solo media sanción”, dijo a la prensa al finalizar el encuentro sobre Inteligencia Artificial organizado en el Aula Magna de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC cuyo decano es Pedro Pérez, el que retó al radical Jhon Boretto en la elección para el Rectorado.

Massa no dijo con qué votos en Diputados cree que se mantendrán las PASO que le permitirían al PJ organizarse en agosto para intentar desbancar a Javier Milei. Desde el cordobesismo, la senadora Alejandra Vigo acaba de contribuir a la victoria libertaria en la media sanción y salvo que el enojo de Martín Llaryora por el lugar para Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura lo impulse, o el reclamo por fondos escale, no hay antecedentes de que los diputados de Provincias Unidas cambien el sentido del voto de Vigo en cámara alta, o viceversa. Con o sin PASO, el jefe del Frente Renovador habló de “unidad del peronismo, con o sin PASO”, para enfrentar a Javier Milei, en una ronda con un grupo de investigadores y referentes universitarios con los que se reunió un largo rato en FAMAF. Más allá de su poroteo en Diputados, lo cierto es que a Massa le es más funcional la hipótesis de un acuerdo político con Axel Kicillof, sin primarias, que una interna obligatoria con el gobernador, que se supone tiene el manejo territorial de la provincia más gravitante del país en lo electoral.

El Renovador se cuidó en público de hablar de política provincial y del llaryorismo, y se mantuvo en modo nacional, donde quiere ser el adulto responsable en la pelea entre Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner, aunque claramente juega más cerca de éstos. En privado, anunció aquello que quiere que Martín Llaryora sepa: que va a apoyar su reelección en la Provincia si el PJ Córdoba se compromete a acompañar en las presidenciales del PJ nacional para recuperar la Presidencia, y no se repite la prescindencia del 2023. Habló de la “obligación” del peronismo nacional y provincial de ayudarse mutuamente. “Yo perdí por tres puntos en primera vuelta y Schiaretti sacó siete”, rememoró. La advertencia no es logística o declarativa. Massa habla de una candidatura de Natalia de la Sota por fuera del esquema Hacemos Unidos que, de confirmarse, podría complicar las chances de Llaryora frente al cada vez más ambicioso proyecto Karina-Bornoroni-Juez para Córdoba. A propósito, la foto de los dos opositores cordobeses en Casa Rosada junto a Martín Menem, difundida por Bornoroni anoche en redes a poco del triunfo violeta en Senado, tuvo como destinatario el edificio del Panal y todo el PJ. Sobre la hija de De la Sota, en el llaryorismo nadie cree, o buscan convencer de que nadie cree, que pueda cometer sacrilegio. La diputada de Defendamos Córdoba, en cambio, anoche mismo dijo en un canal porteño que no descarta ser candidata a la gobernación de Córdoba, en línea con el exministro de Economía. En la liberación de Perú, San Martín lo llamó “operación tenaza”

Probablemente Llaryora y Massa hablaron en otros términos en charla telefónica que mantuvieron antes del fin de semana largo y que, como la visita de ayer a FAMAF, fue adelanto del diario Alfil en la edición de ayer. El tigrense cree que el gobernador cordobés equivoca la estrategia al poner todo su esfuerzo y sus desvelos en que la oposición juegue desunida, porque en ese afán descuida su propio frente interno. El escándalo de los súper pagos de horas extras en el Coys, que golpeó duro en la Municipalidad que gobierna Daniel Passerini, pero que repercute directo en la mandíbula del gobernador, puede ser un ejemplo de la tesis massista, que incluye el consejo de que demore la convocatoria a elecciones provinciales todo lo que pueda para aprovechar la caída de imagen y de expectativas de Milei. Será por ese consejo que ahora suena el mes de junio como fecha probable para los comicios en Córdoba. Como sea, el peronismo oficialista no lo dejó solo a Massa en FAMAF Además de los renovadores Tania Kishakevich, que no integra el cordobesismo, y el secretario de Seguridad Agustin Gonzalez, estuvo el ministro de Infraestructura de Llaryora, Fabían Lopez, que participó de todo el encuentro de IA, la directora de Divulgación de las Ciencias Maria José Viola y el concejal Nicolás Piloni. En una silla,vacía, había un cartelito con el nombre de Miguel Siciliano que nadie ocupó.

Kicillof, ausente con aviso

Las huestes de Kicillof que se enteraron de la presencia del ex candidato presidencial de Unión por la Patria en Córdoba en vivo y enseguida bucearon explicaciones para encuadrar el motivo de la visita sin preaviso, de la que también fue parte el decano de la UTN Córdoba Federico Olivo, anfitrión del bonaerense en mayo.

El mandatario bonaerense no vendrá este sábado a un encuentro nacional de Salud que se realizará en la UTN local. Algunos dicen que no es momento para bajar a Córdoba, y hablar de política, luego del voto de Vigo que lastima los intereses del PJ nacional; otros afirman que prefiere no estar en la ciudad hasta que no baje la espuma del escándalo del Coys, porque entiende que Llaryora no está en su mejor momento..