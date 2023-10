Enroque Corto

Schiaretti con Fantino

En el tramo final de la campaña, el peronismo celebró la participación del gobernador Juan Schiaretti en el programa de Alejandro Fantino.

Informante: Nos vino de diez que sea sobre el final de la campaña. Le fue muy bien al gobernador.

Periodista: ¿Sí?

I.: Impresionante las repercusiones en redes sociales. Sólo en Youtube, si se fija, el video tuvo 715 comentarios.

P.: ¿Todos positivos?

I.: El 90 por ciento. Según nuestros analistas, el Gringo se va a ganar unos buenos votos más, por lo menos, el de muchos indecisos. Ah, y un dato curioso, que no lo repetiré en voz alta…

P.: Diga nomás…

I.: Aparecen muchos seguidores de Javier Milei diciendo que les gustaría que sea parte del gobierno del libertario.

“Se robaron hasta la ruleta”

Polémica entre el peronismo schiarettista y el kirchnerismo en la capital cordobesa por ¡una ruleta! Por eso, el informante del PJ llamó al periodista.

Informante PJ: Oiga… se enteró el enojo que hay en San Vicente.

Periodista: No, ¿qué pasó?

IPJ: Se acuerda que hace diez días el director del CPC y candidato a diputado nacional, Santiago Gómez, se mandó con una ruleta para “jugar” con los vecinos acerca de las propuestas de los candidatos.

P: Sí…

IPJ: Bien, el tema es que aparecieron unos jóvenes K en redes desde una cuenta en Instagram que se llama “corazón de la patria” y utilizaron la misma metología.

P: ¿Cómo?

IPJ: Claro. Armaron una ruleta muy parecida, se fueron a la plaza de la Intendencia y a Plaza España y repitieron la modalidad. Casi un homenaje.

P: Jajajaja…

IPJ: ¡No sabe cómo está Gómez! Dice que el kirchnerismo en Córdoba se robó hasta la ruleta.

Atentaron contra el local de Milei

Vandalizaron unos carteles en el local del candidato Javier Milei en Córdoba. Motivo por el cual, el informante libertario llamó al periodista casi de urgencia.

Informante Libertario: Lo molesto porque estamos indignados, mire…

Periodista: Epa, ¿para tanto?

IL: ¿Qué le parece? ¿Se acuerda que inauguramos el local libertario en Humberto Primo 633 hace unos meses?

P: Sí…

IL: Bueno, esta mañana (por ayer) apareció vandalizado. Le pintaron bigotes a Javier, le escribieron ‘nazi’ y títere. Una vergüenza. Le digo que hay mucho enojo y preocupación.

P: Uh…

IL: Igual, se puso rápido en condiciones y estamos probando las canciones de La Renga porque se hace un cierre local. Vienen Diana Mondino, Celeste Ponce y Gabriel Bornoroni.

Massistas sin cierre pero con trabajo

En Unión por la Patria Córdoba se quedaron con las ganas de una visita de Sergio Massa a la provincia, que seguramente tendrá que esperar a una eventual segunda vuelta, si es que la hay. Tampoco hubo cierre de campaña, y así lo explicaba un referente del espacio.

Informante: No se hizo cierre de campaña porque, al no estar el candidato en Córdoba, no tenía sentido.

Alfil: ¿Y a que han dedicado los últimos días y horas antes del domingo?

Informante: A organizar el domingo, claro. Usted sabe que la mitad de las elecciones es lo que suceda este domingo, en cuanto a la logística.

Alfil: Todo el espacio a full.

Informante: Bueno. Todos, lo que se dice todos... Pero se trabaja mucho.







Azar, enojado con De Loredo

El intendente de Tanti, Luis Azar, del grupo de la vicegobernadora electa Myrian Prunotto, dio una entrevista en el programa Realidad 23 (Canal C), y se despachó contra Rodrigo de Loredo. Un dirigente de la UCR se lo comentó al periodista.

Radical: Estuvo durísimo Azar. Déjeme decirle, nada más lo que opinó de De Loredo.

Periodista: ¿A ver?

R.: Dijo así: “Rodrigo se bajó de ser candidato a vice de Juez, porque según él ganaba la Capital. No sentí el teléfono. Yo era íntimo de Rodrigo. Le dije a Rodrigo, antes de todo. Hacé una lista, ponete vos de candidato, vamos con el radicalismo con la lista 3 y poné todos los legisladores intendentes de distintos puntos de la provincia de Córdoba. Y no sé si no ganaba”.

El SEP suma 200 contratos

El informante gremial llamó exultante la periodista para contarle sobre un nuevo logro de su sindicato.

Informante Sindical: Escuche, tengo buenas noticias.

Periodista: ¿Buenas para quién?

I.S.: Para los trabajadores, desde luego.

P.: Lo escucho.

I.S.: El SEP acaba de conseguir otros 200 nuevos pases a contrato para compañeros precarizados.

P.: Ajá… bueno, es algo bastante natural durante cualquier cambio de mando.

I.S.: Eso es verlo desde afuera, pero soplar no es hacer botellas…

P.: ¿Cuántos viene sumando la gestión Castro?

I.S.: Con estos 200, llegamos a 1.000