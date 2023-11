Enroque Corto

Milei, Massa y los radicales cordobeses

Alterado quedó el escenario en el radicalismo cordobés después de una jornada tensa. Por esto, el informante radical llamó al periodista al final del día.

Informante Radical: Qué días complicados estamos viviendo…

Periodista: ¿Me lo va a decir a mí? Vengo pateando el descanso para cerrar el año.

IR: Nosotros, los radicales, estamos más preocupados. Estoy viendo a (Emiliano) Yacobitti hasta poner en duda el nombre de Juntos por el Cambio. Con eso le digo todo.

P: Estamos viendo lo mismo.

IR: Lo traigo acá. (Orlando) Arduh salió con todo a respaldar a (Javier) Milei, ¿qué tal? El pícaro de ‘Orly’ salió a decir que el libertario “encarna la idea de fondo por la que siempre se trabajó con el expresidente Mauricio Macri”. Y agregó que “Argentina necesita una opción de cambio y este es el momento preciso para realizarlo”

P: Fuerte…

IR: No es todo. Horas más tarde, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo y Mario Negri, entre otros, salieron a cruzar fuerte a los “radicales”, y se lo digo así, entre comillas, que se plegaron a la candidatura de Massa. Hace años que esos “correligionario” están con los K.

Terror en la 5ta

El informante peronista conversaba con el periodista, que andaba en una de sus recorridas telefónicas por las seccionales.

Informante Peronista: Me gustaría contarle de alguna novedad, pero… ¿qué noticia le voy a tener yo desde las seccionales, si todo lo que pasa en este momento, pasa por el balotaje?

Periodista: Tiene razón. Pero bueno, vio cómo es esto… uno siempre pregunta, por las dudas, porque acá el que no llama para preguntar, es cartera.

I.P.: Y sí… lo que le puedo contar es que hoy (por ayer) la vamos a pasar de terror en el CPC San Vicente.

P.: ¿Por? No me diga que tan rápido vuelven las asambleas del Suoem…

I.P.: Ja, ja… no hombre, esas ya no dan miedo… Se lo digo porque el CPC se vistió de Halloween para festejar, y la propuesta está muy buena. No sólo por la decoración, sino porque vamos a aprovechar para recuperar las historias de terror del barrio… usted sabe que en San Vicente hay todo un folclore al respecto.

P.: Parece interesante. Después me cuenta cómo anduvo eso.

¿Brandan al gabinete?

El gobernador electo Martín Llaryora recién regresará a la provincia el 9 de noviembre, pero mientras tanto crecen los rumores en relación a los nombres para su gabinete.

Informante: Hay algunos datos nuevos. A los nombres que vienen girando, le sumo uno: el exintendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandan, para un Ministerio importante. Alfil: Es un llaryorista que no se dejó tentar con definiciones fuera de Hacemos por Cordoba para las elecciones nacionales. Informante: Así es. Ahora, siendo el legislador departamental de Colón electo, si parte al Ejecutivo, subirá su suplente a la banca. Que la concejal de Unquillo Luciana Presas. Alfil: Apellido conocido en la zona, claro.

H. Maqueda justificó el voto nulo Un dirigente de la Coalición Cívica-ARI le comentó al periodista que el legislador electo por ese partido, Gregorio Hernández Maqueda, justificó que no votará ni al kirchnerista Sergio Massa ni al libertario Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre. Periodista: Es la posición que expuso ese partido el lunes siguiente a las elecciones. Fue el primero de los socios de Juntos por el Cambio que definió. Lilista: Así es. Y en los últimos días hay que explicar la neutralidad porque las críticas por eso son muchas… P.: ¿Y cómo lo explica, entonces? L.: Si le interesa, le digo lo que escribió en sus redes sociales. P.: ¿A ver? L.: Hernández Maqueda sostuvo que “la emisión de un voto válido no es la única, mejor ni mayor forma de dar vida al sistema constitucional. No votando por candidatos que no garantizan un mínimo de respeto a las reglas, principios y valores de la Constitución, también lo es”.

Intendentes de Hacemos y una foto que incomodó

En medio de la ola de apoyo que está recibiendo el candidato Sergio Massa por parte de dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba, hubo una foto que no cayó muy bien en el Panal.

Informante: Hace algunos días, intendentes oficialistas viajaron a Buenos Aires a firmar convenios con la Nación en el marco del programa Argentina Hace.

Periodista: Es muy común que los intendentes traigan obras a sus localidades, ¿no?

I.: Por supuesto. El tema es que acá fue con Sergio Massa en plena campaña y hasta hubo foto con él…que después no publicaron pero que no cayó muy bien.

P.: ¿De qué intendentes estamos hablando?

I.: De Marcos Torres de Alta Gracia, Darío Chesta Río Segundo, Gastón Mazzalay de Malvinas Argentinas, y Mauro Daniele de Las Varillas, entre muchos otros ¿eh? Precisamente después de esa reunión “institucional” con Massa, el altagaciense blanqueó su respaldo al candidato de Unión por la Patria.