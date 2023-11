Enroque Corto

Aquellas noches de discotecas J.C. Maraddón Cultura 10 de noviembre de 2023

A 25 años del debut en la pantalla grande de “A Night At The Roxbury”, las desventuras de los hermanos Butabi (interpretados por Will Ferrel y Chris Kattan, también autores del guion) sirven hoy entre otras cosas para comparar aquellos estereotipos de seducción con los actuales.