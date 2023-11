Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Polémica por fiscales de LLA

El periodista recibía el llamado de un informante que sigue de cerca los movimientos de frentes libertarios en la ciudad.

Informante: ¿Hola? ¿Tiene dos minutos?

Periodista: Me agarra escribiendo, pero puedo tomarme un descansito.

I: Es que lo que tengo para contarle no es para que descanse. Seguro va a escribir de esto…

P: Depende. ¿Qué tiene?

I: Los libertarios vienen tensionados en Río Cuarto desde hace mucho, pero ahora explotó todo. Parece que todos quieren sacar algo de lo que se espera como una victoria de Javier Milei y empezaron los bombardeos.

P: Pero, ¿por qué?

I: El Partido Demócrata de Rodolfo Eiben es el que ha mantenido el control de La Libertad Avanza en el interior, siempre operando desde capital, pero también hay otros espacios que militan a Milei desde su lugar, como el que representa el ex candidato a intendente libertario, Mario Lamberghini. Resulta ahora que los del PD, que se arrogan el sello de La Libertad Avanza, sacaron un comunicado para deslegitimar a cualquier otra expresión que se movilice durante el balotaje. La ligó Mario ahí…

P: ¿Lo quieren proscribir como libertario?

I: Dije deslegitimar. En el comunicado se refieren a él como “este individuo” y lo acusan de utilizar el logo de La Libertad Avanza sin autorización ni personería. Según dan a entender, Lamberghini estaba movilizando gente para fiscalizar y hacer campaña, pero sin el reconocimiento de La Libertad Avanza a nivel provincial. Ellos tienen a su gente en Río Cuarto, pero Lamberghini quedó afuera hace rato y ahora lo están corriendo definitivamente. Aclaran que el único que moviliza la campaña en la ciudad es Pablo Pereyra.

Un CM para Abrile

Un informante, perteneciente a los círculos del radicalismo local, le escribía al periodista sobre una situación advertida en las redes sociales durante el día de la ciudad.

Informante: ¿Puedo hacer una picardía? Le juro que lo hago por solidario, para que alguien haga algo sobre este tema que es cada vez más grave.

Periodista: ¿Y ahora con qué me va a salir?

I: Me voy a poner al frente de la campaña “Un CM para Gabriel Abrile”. No puede ser que hasta hace dos meses era precandidato a intendente y que ahora, la vez que aparece en redes sociales, sea para subir un video saludando a la ciudad por su cumpleaños.

P: ¿Y qué tiene de malo eso? Es lo que hicieron todos.

I: ¡Que el video es el mismo que subió el año pasado! Es el saludo a la ciudad que produjo cuando empezaba a rumorearse que iba a ser candidato de nuevo. Estaba en las stories de su cuenta oficial el video. No sé si lo habrá subido él mismo o alguno de su equipo, pero es un pifie más propio de una tía o de alguien retirado de la política. Con todo respeto a las tías, digo.

P: No le encuentro lo grave, pero imagino que ya circula por los grupos en los que está usted.

I: Por eso se lo comparto. Y déjeme decirle, no es grave, pero es poco serio. En el video se lo ve caminando con gente que formaba parte de su espacio y que hoy están en otra. De hecho, aparece hasta físicamente diferente el doctor. Tiene razón que esto no debería ser importante, pero se vienen tiempos donde estas cositas afectan.

P: Ya que lo menciona, ¿sabe algo de Abrile y cómo va a jugar en la campaña municipal?

I: Tengo entendido que se guardó. Quizá después de las nacionales reaparezca, pero no lo sé. Había rumores de que estaba preparando algo para ir solo, pero un fake total. ¿Se lo imagina? (Risas).

Radicales con Milei

El dirigente radical le enviaba un mensaje a la periodista sobre el posicionamiento del titular de la UCR departamental, Sebastián Laborde. En diálogo con FM Gospel, el dirigente había manifestado que “Milei es más controlable” y que su límite es el kirchnerismo.

Dirigente radical: Bueno, se blanqueó lo que sospechábamos. El presidente de la UCR departamental banca a Javier Milei. No dijo que lo va a votar pero dijo que no va a votar en blanco y que su límite es el kirchnerismo. La cuenta es clara (risas).

Periodista: Claro, él ya había dicho algo parecido ni bien se rompió Juntos por el Cambio.

D R: Igual, no le quiero caer solo a Laborde porque creo que varios radicales del interior del departamento se pueden sentir representados por esa postura. Algo de eso ya se veía venir. Ni bien se anunció la alianza de Milei con Patricia (Bullrich), se sabía que en varias localidades iba a haber radicales fiscalizando para ellos. Igual, en buena hora que sean claros con su postura. Yo no creo que la neutralidad se pueda mantener mucho tiempo.

P: Ya que lo menciona, usted dice que varios radicales de los pueblos del departamento tienen miradas similares a Laborde. ¿Quiere decir que en Río Cuarto no es así?

D R: No necesariamente. Acá todavía se ensaya cierta neutralidad pero creo que eso puede cambiar esta semana. Aunque, si lo hacen, será a título personal. Hasta ahora, intentaron ser “equilibrados” y tirar críticas para un lado y el otro. Habrá notado que en el acto en la Plaza de la Democracia se movieron con mucho cuidado para no meter la pata. No sé si Laborde estaba invitado pero entiendo por qué no habrá ido (risas).

La Nueva Generación

La periodista dialogaba con el informante sobre la conformación de un nuevo espacio político en la ciudad.

Informante: Tengo un datito para pasarle. Es sobre la gente de (Gonzalo) Luján. ¿Ha sabido de ellos?

Periodista: Entiendo que varios siguen trabajando dentro del radicalismo, más allá de que Luján haya decidido dar un paso al costado después de la interna.

I: Exacto. Entonces debe haber visto a uno de sus referentes, Lucas Gil, en el acto que encabezó Parodi en barrio Alberdi. Bueno, hay un espacio político que lanzaron hace poquito. Gil compartió una foto en sus redes. El grupo se llama La Nueva Generación.

P: Eso no lo tenía. Entonces el “lujanismo” no quedó boyando por ahí.

I: Y Luján fue uno de los que celebró que se haya conformado este espacio. Por otro lado, vuelvo a lo de Gil en el acto de Parodi. Creo que es otra muestra más de la amplitud que está buscando el radicalismo de cara al 2024 y tratar de contener a estos sectores. No es novedad que se estaba buscando la manera de que, más allá del resultado de la interna, el grupo de Luján y la Red Federal no se queden afuera. De hecho, creo que el concejal Marcos Curletto (referente de la Red Federal y quien acompañó la precandidatura de Gonzalo Luján) fue uno de los oradores de ese acto.