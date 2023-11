De Suecia a Grecia y de allí a Carlos Paz

J.C. Maraddón



El año próximo, se estará cumpliendo un cuarto de siglo del debut de uno de los shows musicales más exitosos de la historia del género, cuyo estreno –curiosamente- no se produjo en Broadway sino en Londres. El 6 de abril de 1999, el teatro Prince Edward del West End vestía sus mejores galas para la primera función de “Mamma Mia”, un espectáculo que en su trama engarzaba algunas de las más recordadas canciones del grupo sueco ABBA, y que con esa banda sonora ya concitaba una atención mayúscula, alimentada por el fervor que despertaba el repertorio de ese archifamoso cuarteto.

Ni bien se anticiparon en aquel momento los detalles del proyecto, el interés global se concentró en esa obra escrita por la dramaturga británica Catherine Johnson, que contaba la historia de una joven que vive junto a su madre en una isla griega y que invita para su boda a tres hombres de los que sospecha que uno es su padre. El preámbulo de la gran celebración y el interrogante acerca de cuál es el progenitor de la protagonista, mantienen encendida la tensión dramática, aunque la puesta consiste en una comedia que tiene mucho de romántico y de culebrón resuelto con muchísima altura.

Desde Inglaterra, la pieza se desplazó hacia Estados Unidos en 2000, donde por supuesto arrasó con la taquilla y se transformó en un fenómeno artístico que, mediante el rescate de los mayores éxitos de la etapa dorada de ABBA, hilvanaba un argumento entretenido y redondeaba una oferta apta para todo público. Luego, casi no quedó capital en ningún lugar del planeta donde no se hubiese replicado alguna versión de esta obra, que llegó a la Argentina recién en 2012, en una producción realizada por la empresa Time For Fun que tuvo como escenario el Teatro Opera de Buenos Aires.

En este repaso no se puede obviar el arribo de “Mamma Mia” a la pantalla cinematográfica, que ocurrió en 2008 con un largometraje dirigido por Phyllida Lloyd e interpretado por un elenco de prestigiosas figuras, encabezado por Meryl Streep. Fue tan estruendoso y duradero el suceso de esta película, que diez años más tarde dio lugar a una segunda parte, aunque esa continuación no haya tenido ni por asomo la repercusión de la primera. De todas maneras, cada vez que se reponen la puesta en escena o el filme, son los temas de ABBA los que renuevan su vigencia en el público.

Y quizás eso mismo ocurrirá durante la temporada veraniega de Villa Carlos Paz, que ya empieza a esbozarse, en la que se anuncia la presencia de “Mamma Mia!” en el teatro Luxor, con dirección de Ricky Pashkus y con Florencia Peña como cabeza de compañía, en una apuesta que pretende levantar la vara de las exigencias en la cartelera estival. A partir del 18 de diciembre, el musical subirá a escena con la participación además de Alejandro Paker, Alejandra Perlusky y Lula Rosenthal, junto a otros artistas elegidos en audiciones que se realizaron allí en Carlos Paz.

Esta versión promete adaptar el guion original según el gusto argentino, más allá de que para usar el nombre se deba respetar por una cuestión lógica la estructura básica de la creación original de Catherine Johnson. Pero lo que seguirá siendo el imán que atraiga a los espectadores, sumado a la popularidad de Florencia Peña, será sin duda ese deleite inmortal que provocan a nivel masivo los hits desplegados por ABBA a lo largo de su trayectoria, cuando con trazos simples y un encanto a toda prueba sembraron con su música la admiración de la gente común que aprendió a idolatrarlos.