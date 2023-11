Por Gabriel Abalos

Con dos horarios para el único estreno del jueves pasado, Ese crimen es mío (2023) dirigido por François Ozon, a las 18 y a las 20.30 -una comedia con bastante de película de juicio y de corte policial- el Cineclub Municipal sigue dedicando en la semana dos funciones al ciclo Crímenes y detectives tras la Cortina de Hierro. A las 15.30 ha programado para hoy Cuidado con el automóvil, película soviética de 1966 dirigida por Eldar Ryazanov. En este ciclo de policiales de la era comunista en las democracias populares de Europa del Este seleccionadas por Martín Emilio Campos, el primer título de la jornada cuenta la historia de un empleado que decide robar autos a millonarios para negociar con ellos y obtener dinero para los más necesitados. Un buen amigo suyo, policía, es el encargado de esclarecer esta serie de delitos. Y en el último horario, a las 23 se verá El hotel del alpinista muerto (U.R.S.S., 1979), dirigida por Grigori Kromanov. Rodada en Kazajistán, su relato se ambienta en un país del este y ocurre en un solitario hotel de montaña. Un inspector acude a investigar un supuesto asesinato y debido a una fuerte nevada debe permanecer aislado junto a huéspedes de rarísimo comportamiento, que resultarán no ser humanos. Bv. San Juan 49. Entrada general $ 1500. Abonados $ 100.

Para mañana, el Cineclub tiene prevista una función extraordinaria con la proyección de Puna (2023), documental dirigido por el realizador cordobés Pepe Tobal, quien anticipa que en la vida y voz de Clemente, René y Rosario (dirigentes indígenas) ellos cuentan la realidad de los pueblos Kollas, Atacamas, Omahuacas, desde su propia cultura, valores e identidad. A las 20.30 con la presencia del realizador en diálogo con el público presentado y moderado por Guillermina Delupi.

Respirar un Bosque de Poesía

En el predio del Jardín Botánico de la Municipalidad de Córdoba, hoy a las 10.30, quedará inaugurado el Bosque de la Poesía de la ciudad de Córdoba, resultado de una iniciativa impulsada por los poetas Aldo Parfeniuk, Pedro Solans y Leopoldo Teuco Castilla junto a un gran número de escritores y artistas de distintas regiones. Con el lema “Para que los Bosques de la Poesía nos devuelvan la Poesía de los Bosques”, este proyecto colectivo nació del sentimiento de desolación dejado por la pandemia y los incendios forestales, y propone vincular a la poesía con la naturaleza plantando en diversos espacios públicos especies de árboles nativos con los nombres y/o frases de poetas de cada lugar. El Bosque de la Poesía de la capital cordobesa ha sido bautizado con el nombre del editor Alberto Burnichón, quien fuera influyente impulsor de la obra de destacados poetas y escritores del continente, incluyendo entre otros a Daniel Moyano, Manuel José Castilla, Juan Gelman, Jacobo Regen, Miguel Ángel Pérez, Roberto Fontanarrosa, Carlos Alonso, Hermenegildo Sábat.

Estarán presentes en el acto inaugural los poetas Aldo Parfeniuk, Pedro Solans, el español José María Chema Cotarelo Asturias, junto al secretario de Ambiente de la Municipalidad, Jorge Folloni, a quienes se sumarán los familiares y amigos de Alberto Burnichon.

Música navideña y solidaria

Hoy a las 21 la Iglesia de la Compañía de Jesús (Caseros 52) será el marco de un Concierto solidario llamado Música para abrazar. Estará protagonizado por el Coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador, la Orquesta Municipal de Cuerdas de Córdoba, el Coro Municipal de Córdoba y la Cantoría de la Merced, organismos que se unen para iniciar la colecta de pañales y alimentos no perecederos a beneficio del Hogar José Bianotti y la Fundación Soles. El programa hace hincapié en la música navideña y recorrerá las obras Dreamweaver, de Ola Gjeilo; The Seven O Antiphons, de Andris Sejans; Christmas Cantata: Slow to come and quickly gone, de Laura Jēkabsone; Carol of the Magi, de John Rutter; La Navidad de Juanito Laguna, de Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón; y Noche anunciada, de Ariel Ramírez y Félix Luna. El director artístico es el maestro Santiago Ruiz. Entrada libre y gratuita.

Un cierre con ilusiones

Este miércoles tendrá su cierre el ciclo de 2023 de Cine en Palacio, y lo hará con una función al aire libre en el Parque del Museo Evita (Av. Hipólito Yrigoyen 511), a las 20. Se proyectará el largometraje animado francés El Ilusionista (2010), dirigido por Sylvain Chomet, aclamado filme sobre un anciano mago que ofrece funciones viajando por Europa con su conejo. En su periplo se encontrará con una joven cuya enorme inocencia la lleva a creer que los trucos son reales. El mago, sorprendido por esa ingenuidad, no se atreverá a defraudar a su incondicional admiradora. La entrada es gratuita, se sugiere concurrir con reposeras para mejor disfrutar de la proyección.

Mañana: Foro de Hip Hop

Comienza mañana miércoles el VI Foro de Hip Hop y Comunicación, con disertaciones, talleres, proyecciones, radio abierta y exhibiciones artísticas en el Museo Metropolitano de Arte Urbano ubicado en Plaza España. Transcurrirá la primera jornada, de 16.30 a 20.30, con conversatorios donde participarán La Juli, Andrea Llama -quien dictará un taller de Introducción a la Gestión Cultural-, Rocio Spinelli AKA La Maykel, Lucia Tavitian con el Consejo Joven de Salsipuedes. Se proyectará la miniserie La Maykel, producida en San Luis; habrá una muestra virtual de fotos, 5000 Disparos, de Martin Biaggini, hará intervenciones el productor Biblo el Nagual, y tocarán Graff en vivo, Ninfa Ft. amis. El foro se extenderá hasta el viernes.