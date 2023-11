Tensión libertaria opaca festejo mileista en la capital alterna

Por Gabriel Marclé

El presidente electo Javier Milei ganó también en la ciudad de Río Cuarto -y en todo el departamento- con una diferencia de 71 a 29 contra Sergio Massa y el peronismo unido de la ciudad. Sobrarían motivos para celebrar semejante logro, pero los titulares vinculados al fenómeno de La Libertad Avanza quedan un tanto opacados por las constantes tensiones entre los sectores que apoyaron al candidato libertario en la ciudad. Las diferencias entre los espacios que integran el mileismo local vienen desde hace tiempo, pero se profundizaron el domingo electoral, cuando integrantes del Partido Demócrata alambraron la fiscalización de colegios.

Así lo reflejaron en las redes sociales los dirigentes que se consideran “víctimas del accionar fascista” de los referentes demócratas locales, representantes del Partido Libertario que quedaron fuera de la fiscalización en primera vuelta y el balotaje. El apuntado es Pablo Pereyra, responsable principal del PD en la ciudad, hombre que responde al diputado Gabriel Bornoroni, pope del LLA en la provincia.

Así lo marcaron desde las cuentas oficiales del Partido Libertario Córdoba, quienes difundieron un video en el que se observa a Pereyra “increpando” a una integrando del Partido Libertario local, expresándole que no contaba con los avales para formar parte de la fiscalización.

Como puede observarse en ese material audiovisual, los integrantes del Partido Demócrata cuestionaban la legitimidad de los dirigentes y vecinos adheridos al Partido Libertario que pretendían actuar como fiscales. “¡El espacio Libertario de Córdoba tiene que estar a la altura del cambio de época! ¡El futuro debe ser con todos trabajando para este nuevo tiempo de libertad y esperanza!”, escribieron en las redes del Partido Libertario de Córdoba, acusando a Pereyra de ser un “paracaidista de hace dos minutos”.

Desde la organización política que responde a Eiben y Bornoroni negaron las acusaciones y explicaron que la decisión de “unificar” la fiscalización respondía a una cuestión organizativa, la cual compartieron con la organización Pumas Libertarios que dirige la huinquense María Celeste Ponce, otra de las que pisa fuerte en la organización libertaria de la región.

Historial

La ruptura no comenzó en el Imperio sino en Córdoba, cuando el Partido Libertario fue expulsado de la Libertad Avanza por el uso indebido del logo y sello durante las elecciones provinciales, cuando desde Buenos Aires el pedido era mantenerse al margen de la competencia por la gobernación, donde cayeron también Verónica Sikora y Agustín Spaccesi. Para Río Cuarto, esto se tradujo como un desplazamiento sistemático de los libertarios representados por Mario Lamberghini, quien fuera candidato a intendente en 2020 con el sello del PL. De hecho, a horas de la elección, desde el PD advirtieron por medio de un comunicado que el ex candidato no formaba parte de La Libertad Avanza y que toda convocatoria a fiscalizar bajo su nombre quedaba invalidada.

Tiempo atrás, Rodolfo Eiben había apuntado contra los de Lamberghini luego de que otro joven dirigente libertario, Pablo Muñoz, se apuntara para participar de un debate organizado por el colegio Hispano-argentino para representar a LLA. “Está totalmente desautorizado y no nos responsabilizamos por sus eventuales dichos o participación”, le aclaraba Eiben a Alfil tras una publicación realizada a comienzos de octubre.

¿De dónde vendría esta actitud de parte del PD y por qué el PL sale a realizar esta maniobra a modo de “escrache”? No queda más que conjeturar que la época festiva por la llegada de Milei a la presidencia también estará cruzada por demandas y roscas vinculadas a la ocupación de las oficinas nacionales que renovarán autoridades en las dependencias -y cajas- de la capital alterna.

“Nadie se quiere quedar fuera”, remarcaba un integrante del PD local al explicar la tensión generada por los reclamos de Lamberghini y el PL. De hecho, en las últimas horas viralizaron un audio privado en el que el ex candidato a intendente solicitaba un listado de puestos y oficinas que deberán ser ocupadas a partir del 10 de diciembre. Los cargos, lugar por el que pasa la adrenalina de los “anti casta” en días de definiciones.

A partir de las acusaciones cruzadas, en la mesa cordobesa de LLA prestan atención al caso y ya prevén iniciar una nueva fase del “control de daños”. Para esta instancia, se buscarán medidas más conciliadoras para que mengüe la tensión, en tiempos donde deberán organizar la campaña municipal que llevará a las urnas del 2024 riocuartense, el primer test electoral de la era Milei. “Vamos a competir y ya tenemos con quién”, anticipan.