Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Abrile ¿pispea a LLA?

La cronista llegaba al informante radical para preguntarle sobre el rol del ex candidato, Gabriel Abrile, en la próxima contienda municipal.

Periodista: ¿Sabe por qué andan agitando tanto la idea de Abrile yendo por fuera en la elección municipal? Noto que desde varios sectores están tirando eso.

Informante: Sólo él lo sabrá. Sí puedo decirle que hubo enojo en el radicalismo porque los ex precandidatos no se sumaron a bancar a Parodi en este tramo de la campaña. No le hacen honor a nuestro lema de cada interna: el que gana, conduce y el que pierde, acompaña. Lo curioso es que algunos de esos comentarios hasta sugieren que “el Gabi” podría estar pispeando a los libertarios.

P: Eso ya me parecería raro…

I: Nunca diga nunca. Son especulaciones porque el doctor no se había pronunciado en el balotaje pero tampoco lo ha hecho en otras instancias. En las legislativas del 2021, actuó igual. Y lo mismo con las PASO este año, más allá de que algunos pensábamos que estaba con Larreta. Se mantuvo “prescindente”.

P: ¿Tiene algo certero sobre esta idea de “pispear a LLA”?

I: A mí no me consta que se haya reunido con alguien de La Libertad Avanza, ni mucho menos. Lo que sí noto es que mucha gente dice que el Gabi no se ha quedado tranqui en su casa y eso ha generado comentarios que dicen que podría competir por fuera el año que viene. Desconozco cómo tomarían esto los libertarios pero da la impresión que las fuerzas que se presenten van a tratar de contener a la mayor cantidad de sectores.

Carrizo, el mito del “Milei zurdo”

El periodista conversaba con el analista político local sobre las repercusiones del fenómeno electoral sucedido el pasado domingo con el presidente electo Javier Milei.

Periodista: ¡Licenciado! Tenemos mucho por conversar (risas).

Analista Político: ¿Ah sí? Mire, no me doy cuenta de lo que me habla. ¿Pasó algo histórico acaso? (Risas).

P: Seguro lo deben estar llamando de todos lados, así que tengo suerte de encontrarlo. ¿Cómo vio lo que pasó con nuestro futuro presidente?

A.P: Que nunca observé semejante consenso en torno a una mirada del país. Por primera vez, el descontento es tan grande que todos fueron a votar decepcionados, incluso los que votaron a Sergio Massa. Lo de Javier Milei es consecuencia de un desgaste de años, por eso no coincido en que lo atractivo de su opción es que sea de derecha, así como tampoco lo fue de izquierda con Massa. De hecho, en la ciudad vamos a tener un Milei de izquierda…

P: ¿Qué?

A.P: ¡Claro! Es casi un mito, pero se hará realidad en poco tiempo. Estoy seguro.

P: Pero dígame a quién se refiere.

A.P: ¿A quién va a ser? Pablo Carrizo, el Milei zurdo del Imperio. Esto de ir contra la casta, de querer ajustar a la política y de ser políticamente incorrecto le suma para ser el gesto local del fenómeno nacional. ¿No lo cree?

P: No importa lo que crea, sino lo que veo. Carrizo hace rato que se enorgullece de esto de ser como un libertario, pero desarrollista del Estado.

A.P: ¡Así se define! Yo lo sigo mucho en redes al ex concejal devenido en imputado por violencia de género. Lo raro es que, no importa lo que le haya pasado, todavía mide en las encuestas y focus group. Eso me dice mucha gente seria que labura en esto. La cosa es que el tipo sigue diciéndose de izquierda y eso puede jugarle en contra en el centro. Ahí tenés que ganar o competir siendo parte del establishment y él no lo es. Pero está a tiempo de sumar fuerzas. Quien le dice…capaz lo termina scouteando el propio presidente.

Radicales felicitaron a mileistas

De consulta con su informante libertario, el periodista recibía información sobre un principio de acercamiento de radicales a La Libertad Avanza.

Periodista: Recién hoy lo puedo ubicar. Veo que ha estado ocupado en estos días.

Informante: No doy más (risas). No hay ni tiempo para festejar, así que sigo laburando. Si me escribió, no lo leí. Me explota el teléfono desde el domingo pasado.

P: Me imagino. ¿Para felicitarlos o pedirles algo? Vio que ahora son como Papá Noel (risas).

I: (Risas) Un poco y un poco. Me sorprendió que muchos de los mensajes venían del radicalismo, ¿sabe?

P: ¡Ah! Mire usted. ¿Le resulta lógico?

I: Algo así. No se olvide que el año que viene vamos a competir y no valemos lo mismo que hasta hace unos días después de que Javier ganara el balotaje. Nuestras acciones subieron como las de YPF.

P: ¿Eso significa que los van a terminar vendiendo al que ofrezca más? (Risas)

I: (Risas) ¡No sea malo! Le tiro un dato. ¿Se acuerda de los radicales que llamaron a votar en blanco? Bueno, casi nadie votó en blanco. Es más, creo que ellos tampoco. Y conozco a muchos que antes de votarlo a Massa se cortaban una mano. Entonces, no me queda otra que pensar en lo que se viene. Ahora nos felicitan, pero puede que también estén presentándose para que los convoquemos a trabajar con nosotros.

P: ¿Usted cree?

I: ¡Y sí! ¿No se dio cuenta de que ahora somos la más linda del baile?







Los pendientes en el Concejo

La periodista llegaba al asesor político con una consulta sobre la agenda parlamentaria.

Periodista: Estaba viendo que los presupuestos del año que viene son uno de los temas más importantes en los pueblos de la zona por estos días. ¿Qué onda acá? ¿Se frenó un poco el debate?

Asesor Político: No debe faltar mucho para votarlo porque ya estamos casi en diciembre. Igual, no se puede negar que la última semana fue todo ballotage acá. El foco estuvo puesto en la postura que tomaron los concejales.

P: Era entendible, pero supongo que quedaron varios pendientes.

A P: El presupuesto es uno de esos. Tendría un incremento de casi el 135%, como ya se ha visto en otras localidades de la zona que manejan ese porcentaje. Acá en concreto hay un par de planteos de la oposición que no es la primera vez que se dan. Uno es del valor índice de compra que tiene que ver con las contrataciones. Si mal no entendí, se prevén cerca de 4 aumentos de ese valor para el año que viene.

P: Con lo incierto que está todo, debe ser difícil elaborar esos puntos.

A P: Sin dudas, pero lo curioso es que el tema del VIC pareciera que se rige por la inflación de Venezuela más que por la de Argentina. Otra cuestión que puede surgir en el debate es el de algunas obras que figurarían por tercera vez en el presupuesto, como la de la Reforma Universitaria. Aunque sabemos que esa obra había tenido complicaciones en su momento cuando se cayó la licitación.

P: Bueno, estamos a nada de entrar en el último mes del año. Me da la impresión de que se vienen semanas intensas.

A P: Seguro. Ya los veo a los concejales votando esto en segunda lectura en plena semana de fiestas de fin de año. Traigan la sidra nomás (risas).