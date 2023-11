Por Gabriel Abalos

Desclasamientos y denuncias

En el Cineclub Municipal se luce un único estreno y se suma un ciclo de especial interés con eje en el cine de nuestra región. El estreno se verá este jueves a las 18 y a las 23, se trata de El castillo (2023), producción argentina dirigida por Martín Benchimol. Historia con elementos de no ficción y una vuelta de tuerca en que ambas protagonistas, madre e hija en la vida real, se interpretan a sí mismas. El guion expone un desajuste social: una ex empleada doméstica de rasgos originarios del Chaco paraguayo, hereda de su patrona una opulenta propiedad ubicada en la campaña pampeana. El traspaso del castillo tiene como cláusula principal la imposibilidad de que la nueva dueña la venda. Así, Justina y su hija Alexia deben lidiar con una millonaria construcción y recursos muy por debajo de ese obsequio tan fuera de escala. La vida de ambas transcurre en el lugar, con sus pequeñas y grandes ilusiones cotidianas, entre la atención de unos pocos animales, y la limpieza, interrumpida cada tanto por la visita de familiares de la antigua dueña, para celebrar sus cumpleaños, para quienes Justina y su hija son personas inferiores fuera de lugar,. Estrenada en la Berlinale, obtuvo tres premios independientes en el Festival de Mar del Plata, y premio a Mejor Película en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián.

Por su parte, la programación del ciclo Sudamericanas, Miradas desde el Sur del mundo, trae una serie de filmes, algunos históricos, realizados por colectivos y con temáticas enfocadas en procesos sociales y políticos, con ejes fuertemente identitarios. Son producciones destinadas a la reflexión y a la acción, que marcan caminos propios y aportan enseñanzas sobre el cine y sobre la realidad. El ciclo incluye el foco en la obra de Narcisa Hirsch, pionera argentina del cine experimental, que se verá mañana viernes. También se dedicará espacio a Raymundo Gleyzer, gran referente, una de las voces más innovadoras y comprometidas del movimiento de cine militante latinoamericano, torturado y desaparecido por la dictadura militar en 1976. Del creador del grupo Cine de la Base se proyectarán este jueves varios cortometrajes de los años sesenta y setenta a partir de las 15.30. Los títulos son: La tierra quema (1964, 12’), centrado en Juan Amaro y su mujer, quienes ya perdieron a siete de sus hijos por la extrema pobreza y, luego de seis meses de sequía en la aridez nordestina de Brasil, deciden irse –a pie– hasta la gran ciudad con la esperanza de sobrevivir. Nuestras islas Malvinas (1966, 3’), Gleyzer, primer periodista argentino en viajar a las Islas Malvinas, retrató la vida cotidiana de sus habitantes. SWIFT (1971, 11’), el secuestro del gerente del frigorífico y cónsul inglés Stanley Sylvester, por un comando del ERP tiene al país en vilo durante una semana. Cierra con Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (1974, 20’) se enfoca en las muertes por saturnismo de obreros de la industria metalúrgica. El programa se completa con Las AAA son las tres armas (1978, 15’) dirigida por Jorge Denti, un documental de Cine de la Base hecho tras la desaparición en Buenos Aires de Raymundo Gleyzer, inspirado en la Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar.

A las 20.30 se proyectarán cortos y mediometrajes peruanos de los años setenta del Grupo de Cine Liberación sin Rodeos y de Colectivo Silencio: Niños (1974, 6.20’), un día en la vida de un grupo de niños quechua en Ollantaytambo y la ciudad de Cusco. Visión de la selva (1973, 18’), denuncia frontal contra la depredación de la Amazonía. Cimarrones (1975, 23’), primera y única película de ficción dedicada a contar la historia de los afroperuanos. Y del Colectivo Silencio, El polvo ya no nubla nuestros ojos (2022, 25’), que recuerda las luchas olvidadas en 200 años del Perú como Nación.

Buen cine y cortos visitantes

En el Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) hay tres horarios de importantes proyecciones. A las 17 y a las 22, respectivamente la primera y la última función de la jornada, se desplegará una programación especial de cortos del SHNIT Worldwide Shortfilmfestival, festival transnacional creado para la exposición y promoción de cortometrajes de cine, que se celebra simultáneamente en ocho ciudades de los cinco continentes de todo el mundo. Se realiza por octava vez consecutiva en la Argentina y Córdoba concentra en esta oportunidad la realización del evento en el país.

Y en el horario de las 19 se proyectará el filme argentino Los delincuentes (2023) de Rodrigo Moreno, que muy pronto se ha destacado en festivales internacionales, desde su estreno en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Dos empleados bancarios hartos de sus rutinas, Morán (Daniel Elías) y Román (Esteban Bigliardi), deciden robar el banco donde trabajan y conseguir por la vía rápida el equivalente a sus sueldos para el resto de sus vidas. Entrada general $ 400, jubilados y estudiantes $ 200.

El juego del final

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se exhibe hoy a las 20. la película Ruletka (2022) dirigida por Jimmy Castro. Esta coproducción entre Argentina y Venezuela indaga en las historias, las motivaciones y serie de hechos llevan a sus personajes a organizar y participar del juego de la ruleta rusa. Con un suspenso asfixiante se asiste a las angustias y miedos que conducen a esas desesperadas sesiones de un macabro juego límite. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

Un poemario ilustrado

Hoy a las 18.30 se presenta en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) el poemario de Jorge L. Carranza editado por el sello Lagos Un dios nenor. Contiene once poemas que abordan la temática de la casa, en tanto sostén material y espiritual, y lleva igual número de ilustraciones concebidas por Luis Gómez Bialet. El autor estará acompañado por Camila García Reyna en palabras preliminares, con la participación musical de la bajista, compositora y cantante Clara Presta. Entrada libre y gratuita.