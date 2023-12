Abrile genera sospechas de “ir por fuera” y preocupa a UCR

Por Julieta Fernández

La rosca radical tiene a Gabriel Abrile en el centro de la escena. Los coqueteos del médico con distintos sectores alimentan la idea de que podría competir en la elección municipal por fuera de la estructura radical. Aunque su entorno negaba estas versiones hasta hace una semana, se ha conocido que el ex candidato ha mantenido reuniones con referentes de distintas líneas políticas y aún no presta su acompañamiento al candidato electo en la última interna: Gonzalo Parodi.

Esta semana se supo que Abrile compartió un café con el empresario y dirigente peronista (que también fue precandidato a intendente), Juan José Osés. Según informó el sitio web La Ribera, ambos compartieron una reunión en un bar del microcentro y mantuvieron conversaciones sobre el escenario político local y no descartarían un proyecto conjunto hacia el 2024. En las últimas semanas, también se especuló con la posibilidad de que La Libertad Avanza invite a Abrile a encabezar un proyecto municipal, algo que el médico negó pero no de manera categórica. “No creo que me convoquen. Supongo que LLA debe tener su propio candidato”, había señalado el ex candidato a LV16.

Independientemente de si cierra algún acuerdo con otro espacio político, el ex candidato a intendente sigue tensionando la cuerda y ha generado cierto malestar en el partido. En un escenario en el que la UCR y el PJ apuestan a anexar a las fuerzas minoritarias para evitar dispersión de votos, la posibilidad de que el médico compita con otro sello enciende las alarmas en el partido centenario y aleja las expectativas que tiene la UCR de recuperar la Municipalidad tras dos períodos de Juan Manuel Llamosas.

A esto hay que sumarle la incertidumbre en relación al candidato o candidata del peronismo, pulseada que seguramente se defina entre el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas y la ex diputada, Adriana Nazario. Otro componente a tener en cuenta es lo que pueda hacer el ex concejal de Política Abierta, Pablo Carrizo, quien aseguró en varias oportunidades que tiene intenciones de competir en la contienda municipal del año que viene, pese a haber sido condenado judicialmente por violencia de género a finales del 2022.

En principio, lo que sostienen desde el sector de Gabriel Abrile es que están en desacuerdo con el desarrollo que ha tomado la campaña electoral de Gonzalo Parodi, quien ya presentó formalmente a sus equipos técnicos. Aseguran que este contexto no sería el propicio para lanzar una campaña sin saber quién será el candidato/a oficialista y sin tener una certeza sobre la fecha de la elección. Pero además, reflotan un viejo cuestionamiento sobre la realización de la interna radical que le dio la victoria a Gonzalo Parodi. El abrilismo insiste en que no debiera haberse realizado antes de saber quién sería el próximo presidente.

Este planteo sobre la fecha de la interna -considerada como “totalmente inoportuna” por el propio Gabriel Abrile- tiene algo de sentido en términos del futuro de Juntos por el Cambio en la ciudad y si, finalmente, la UCR logrará contener a los partidos que al día de hoy integran Juntos por Río Cuarto (PRO y Frente Cívico). Cabe recordar que, aunque Abrile participó en la interna de este año, fue el único de los tres competidores que planteó su desacuerdo con la realización de la interna. Desde su espacio adherían también a la idea de consensuar un único candidato y consideraban que el médico podía tener su “segunda oportunidad” luego de haber perdido por escasa diferencia frente a Llamosas en el 2020 (y haber obtenido el 35% de los votos en la interna de septiembre).

Por estas horas, el nombre de Gabriel Abrile también estaría en boca de algunos dirigentes provinciales que seguirían de cerca el proceso electoral en la ciudad (en particular del núcleo Evolución que acompaña a Gonzalo Parodi). Al cierre de esta edición, el grupo político de Abrile mantenía una reunión en la que se esperaban novedades en torno a cuál será el próximo paso que dará el médico en torno a la elección municipal.