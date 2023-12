Por Gabriel Marclé

Cuando le preguntan a Juan Manuel Llamosas sobre las cosas que pasan por su agenda en el día a día, la respuesta siempre tiene que ver con Río Cuarto. “Lo más importante es la ciudad”, asegura al despejar cualquier tipo de interés en las roscas. Sin embargo, por estos días el enfoque local está cruzado seriamente por el contexto macro de la política y la economía nacional, específicamente con lo que devino de los anuncios económicos realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, días atrás.

El “ajuste” impacta seriamente en las los planes de gestión del intendente que hoy prioriza buscar herramientas para hacerle frente a los problemas que aparecen en cuestiones como el transporte, el dolor de cabeza que se incrementa junto con el precio de los combustibles. Junto a Llamosas también aparece Guillermo De Rivas, expuesto por sus pretensiones electorales de cara al 2024 y también por el rol que ocupa desde junio, la Secretaría de Gobierno en donde se debaten los salarios municipales que hoy también sufren el golpe y llaman a la acción sindical.

Ante tanta inestabilidad, el Gobierno busca equilibrar cuestiones y dotarse de herramientas para que el Mójica termine lo menos raspado posible tras el paso de la tromba del ajuste. Una de las cuestiones tiene que ver con el servicio de colectivos, tras una semana de recibir golpes de parte de la Sociedad Anónima de Transporte -empresa a cargo del servicio- que metió presión para que les suban los subsidios y el aumento del boleto recortando líneas al 70% de su capacidad.

La Municipalidad aguantó la presión lo más que pudo y, pese a no ceder con subsidios, tomó una decisión inesperada que tiene más que ver con el contexto global que con las extorsiones empresarias. Por medio de un proyecto aprobado en el Concejo Deliberante, los aumentos del boleto se aprobarán desde el Ejecutivo y por medio de la Subsecretaría de Transporte, sin necesidad de pasar por el Legislativo como ocurría hasta ahora. Hubo cuestionamientos de la oposición y el oficialismo se defendió expresando que “cambió el país”.

“Es necesario contar con herramientas para responder al ritmo de la economía”, aseguraban desde el llamosismo sobre esta cuestión. El boleto ahora aumentará por decreto y de acuerdo a las necesidades del presente, pero no de manera indiscriminada. Repasando datos, del 100 por ciento de la población riocuartense, el 30 por ciento es usuario y el 50 por ciento de ellos tiene un boleto subsidiado (BOS, BEG, etc). “El sistema de transporte como lo conocemos, no existe más”, aseguran.

El boleto a 170 pesos no irá más y en estos días se pondrá una nueva tarifa, pero esta medida pone el ojo en no caer en las extorsiones de la empresa y ganar en gobernabilidad, tomar el joystick y actuar para no poner en riesgo la economía del municipio. Con esto, se puede esperar que este mismo viernes se ejecute un aumento del boleto que se acerque a suplir las subas tremendas que se dieron en los últimos días y las que podrían venir más adelante, “obligada” desde el peso del contexto nacional, por más odiosa que resulte para los usuarios.

Al mismo tiempo que sucede lo del transporte, el Concejo aprobó en primera lectura el Presupuesto 2024 que tiene un aumento del 134% respecto al de este año, lejos de lo que se proyecta para estos meses en cuanto a inflación. Esto llevó a que los trabajadores municipales ingresaran en estado de alerta, pensando en que el ajuste promovido por Javier Milei impactará de lleno en los salarios y el municipio podría no contar con los recursos necesarios para resguardar el poder adquisitivo. En eso ya se encontraba trabajando el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, quien evalúa acciones locales que morigeren el golpe y, de paso, le permitan seguir en carrera para el 2024.

Desde el Palacio afirman estar dialogando con el gremio para tomar medidas que no generen una hecatombe, pero conscientes de que la estabilidad de las cuentas está primero y desde la Municipalidad reconocen que no se pueden generar. “Cuando no hay plata, hay mucho café”, frase de Jose Manuel de la Sota que hoy vuelve a ser retomada desde la crisis, donde el dialogo y los acuerdos primarán para no caer en promesas irresponsables y acciones que comprometan el funcionamiento del Estado. Lo cierto es que Llamosas afronta nuevamente una época crítica antes de una elección municipal, como en 2020 con la pandemia. “Esto es diferente y pinta a peor”, expresan internamente en el peronismo.