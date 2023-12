Por Víctor Ramés

Citados todos de La Voz del Interior, los accidentes viales en calles y caminos que se transcriben forman una categoría propia en la suma de noticias diarias, entre las desgracias visibles en el horizonte diario inmediato de los y las habitantes de Córdoba, cuando arrancaba la segunda década del siglo veinte. A más activo el transporte, mayores los riesgos.

Comenzaba el mes de julio, la primera víctima era una niña de orígenes y perspectivas humildes:

“Apretada por un automóvil

A las 4.30 de ayer a la tarde, en calle Colón, entre General Paz y Tucumán, fue embestida por un automóvil, la menor de 5 años Judit Battelli, hija de padres italianos ausentes y que estaba colocada en casa de Luis Baulieri, próxima al sitio donde el accidente se produjo.

Al ser arrollada por el vehículo, dicha menor, resultó con contusiones superficiales sin mayor importancia, aunque se supone esté lesionada internamente.

La Asistencia Pública prestó a la paciente los primeros auxilios.”

El segundo día del mes tenía por artefacto letal un carro de transporte de mercadería:

“ACCIDENTE FATAL

Muerto por un carro

Ayer a las 330 p. m. dirigía un carro cargado por el camino de Santa Rosa, (bajada de Alta Córdoba) el menor de 16 años Julio Andretti, con dirección a la ciudad.

De improviso el vehículo dio un violento barquinazo al caer una de las ruedas en un surco del camino, despidiendo al conductor.

Al caer el menor Andretti sufrió un fuerte golpe, fracturándose la espina dorsal; a la altura de la nuca. Andretti falleció instantáneamente.

Intervinieron el subcomisario Morcillo y el inspector Agüero Vera.

Se solicitó la presencia del médico doctor Lucio, quien constató el fallecimiento.

El cadáver fue remitido al Hospital San Roque.”

El ocho de julio traía una noticia que tenía por marco una avenida principal:

“ACCIDENTE CALLEJERO

Un herido grave

A las dos de la tarde de ayer, ha ocurrido un grave accidente:

En circunstancias que uno de los peones de la cuadrilla municipal que hace el servicio, se ocupaba en sus tareas en la calle Vélez Sarsfield, paró un coche de plaza atropellándolo y derribándolo en tierra.

Fue conducido al hospital San Roque después de haber permanecido cerca de media hora tirado en el suelo sin recibir auxilio. El estado del herido es grave, pues una de las ruedas del vehículo le pasó por el cuerpo. produciéndole lesiones internas de importancia.”

El 25 de julio entra en el listado un moderno medio de transporte que ya hacía de las suyas.

“OTRA VÍCTIMA DEL TRANVÍA ELÉCTRICO

El domingo próximo pasado, en las primeras horas de la tarde, ocurrió un grave accidente en la esquina de la calle Rivera Indarte y 9 de Julio, del que resultó víctima el sujeto Eliseo Cortes, debido a su propia imprudencia.

El aludido sujeto, encontrándose en estado de beodez subió en uno de los acoplados del eléctrico en la esquina Colón y Rivera Indarte, pero siendo notado por el guarda número 34 el estado inconveniente de éste, se le advirtió que debía descender en la próxima esquina, lo que éste hizo sin esperar que el coche detuviera la marcha, haciéndolo con tan mala suerte que éste vino a caer sobre la vereda quedando la pierna derecha sobre la línea del tranvía, pasándole una rueda por encima de aquélla, fracturándosela a la altura del tobillo.

El herido fué conducido al hospital San Roque para su curación.”

Un accidente en ruta es digno de una secuencia cinematográfica, del diario del 28 de julio de 1911:

“UN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL

En el camino de Alta Gracia

Dos pasajeros heridos y el auto destrozado

El jueves pasado se trasladaron a la vecina villa de Alta Gracia, los señores Antonio Riera Vives y Alfredo Martínez. Viajaban en una cómoda voiturette Roberts de 8 H.P.

Ocasionaba la excursión el deseo del señor Riera Vives de ordenar la iniciación de los trabajos para la construcción del chalet de veraneo que hará edificar.

El viaje de ida realizóse con toda felicidad, preparándose para regresar al día siguiente viernes, á las 4 p. m.

La máquina marchaba á gran velocidad y en la bajada que existe pasando la iglesia de la villa, rumbo a Córdoba ya, que como se sabe, tiene un violentísimo declive, salía de una casa de la acera derecha, un tilbury, teniendo los automovilistas que hacer una rápida maniobra para evitar un choque que hubiera sido para el conductor del primero de fatales consecuencias.

El freno de la "voiture" falló a la maniobra del señor Riera que la dirigía y como ya los vehículos se venían encima, éste intentó un zig zag que en un principio produjo el resultado requerido no así luego que en virtud de la velocidad y rapidez de la pendiente volcó el auto apretando a sus pasajeros.

No terminó ahí el accidente. Grande tenía que ser la velocidad del vehículo que al impulso de su propio vuelco dió una vuelta más y continuó maltrecho y todo, una carrera desenfrenada.

La pared que encontró la pobre voiturette al desviar hacia un lado en carrera sin freno, la detuvo, destrozándole de paso, toda la carroceria.

Mientras tanto los señores Riera y Martínez que habían quedado tendidos en el suelo, sin conocimiento, fuenon auxiliados por el médico de la localidad doctor Córdoba y el sub comisario de la villa, señor Luján y de cuyo excelente comportamiento los heridos piden dejemos buena constancia.”

Cerrando el mes, el 30 de julio, un automóvil con chofer protagoniza sin ayuda un choque en el acceso a la Nueva Córdoba. Se lleva puesta una columna.

“Choque de un automóvil

En la Avenida Vélez Sarsfield

En la noche del domingo, a las 12, el auto "Mercedes" de propiedad del señor Roberto Figueroa, guiado por su chauffeur Miguel Acosta, marchando a una regular velocidad, fue a chocar con una de las columnas del servicio de alumbrado eléctrico existente en la plaza Vélez Sarsfield.

El choque fué violentísimo, quedando destrozada la columna y sufriendo la máquina algunos desperfectos.

No hubo que lamentar desgracia personal alguna, pues el conductor del vehículo resultó ileso.”