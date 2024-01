Por Jackie Bini

@jackie.bini

“Después de tantos años de andar caminando, cantando, cumplimos 39 años en el camino - dice Roberto Cantos - los balances son difíciles. Puedo decir que hemos tenido un año muy lindo para nosotros, un año raro, un año electoral. Nos ha encantado la invitación y la tocada con Divididos en Rosario, hemos estado en la fiesta del cumpleaños de Santiago en el mes de julio, hemos andado en peñas, en algunos festivales del invierno, hemos vuelto al Festival del Poncho (Catamarca), ha sido realmente un muy buen año y ahora nos queda toda la expectativa de los festivales, que se plantea como difícil. Los festivales grandes ya están todos confirmados, pero los festivales chicos que son, capaz, las fiestas más populares de cada pueblito, están en veremos por la cuestión económica. Ojalá que se hagan, aunque sea con músicos locales, pero que no se suspendan porque no puedan ir músicos nacionales o músicos conocidos.”

Muy próximos a cumplir sus cuatro décadas de formación, la consulta es sobre los planes del dúo para celebrarlo. Al respecto Julio Paz reflexiona: ”Camino de los 40 años… Y mirá, todavía no lo tenemos pensado tanto, pero seguramente vamos a festejar. Imagínate, ¡40 años! Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Y, bueno, si llegamos a los 40, que falta muy poquito, vamos a hacer seguramente un festejo. Porque todas estas cosas hay que festejarlas, ¿no? Con amigos, con algún disco, seguramente. Y con toda la alegría de haber vivido estos 40 años cantando.”

“Nos encontramos en un momento muy maduro, agrega Roberto Cantos, entonces hay una gran decantación y a través de la cual le damos bola a las cosas importantes y no a las cosas que no son importantes.”

Cómo explicar la vigencia del Dúo, ese lugar de preferencia que ocupan en el público y que se ha ido renovando por generaciones. Julio intenta una interpretación: “Y, la vigencia del dúo es por un gran amor que tenemos por esto con mi cumpa Roberto y por la admiración, respeto y cariño que nos tenemos los dos, ¿no? Y con el público, nosotros tenemos público... Imagínate, cuando empezamos a cantar tenían 21, 22, ahora tienen 61, 62. Son padres, son abuelos. Los hijos de ellos ya vienen a los lugares que tocamos, a cantar, a bailar con nosotros. Es un regalo de Dios muy grande. Y que sigue igual, sigue igual la expectativa de seguir cantando. Las ganas de seguir cantando, que siempre las tenemos. Por suerte, Dios y San Blas nos cuidan la garganta, el corazón y, fundamentalmente, el alma.”

La Juntada, el regreso

El 24 de enero se vivirá un momento histórico en el Festival de Cosquín, ya que será la noche en que La Juntada regrese al escenario mayor del folklore. Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo y el Dúo Coplanacu, quienes conforman este proyecto musical, celebrarán los 20 años de ese encuentro bisagra. Tendrán como base del repertorio lo que fue el disco surgido de la unión de los artistas santiagueños, más canciones nuevas de los repertorios individuales de cada uno.

“Se cumplen 20 años de aquel disco, de aquella primera presentación, y por inquietud de la gente de Cosquín y, por supuesto, de nosotros, surgió esta posibilidad de celebración. Estamos recontra enganchados con esta posibilidad de celebrar el cumpleaños de La Juntada. Nos estamos reuniendo a repasar los temas y realmente los recuerdos son hermosísimos, y estamos también con mucha expectativa de encontrarnos los cuatro juntos con la gente. Eso ha sido siempre muy emocionante en las presentaciones. No lo vamos a hacer en otros festivales, porque se planteó en un principio hacer una celebración en Cosquín y capaz después, entrado el año, exista la posibilidad de hacer alguna presentación en algunas provincias, en algún teatro, pero no está nada confirmado eso”, comenta Cantos.

La temporada festivalera se pone en marcha para la emblemática dupla, recorrerán los principales escenarios del país y seguirán haciendo bailar a sus seguidores, al ritmo de zambas y chacareras. Pero antes de la despedida, les pedimos su parecer respecto al panorama musical actual: “Una cosa es el panorama de la industria de la música con todo lo que envuelve esto, el panorama mediático, el panorama de la producción, el panorama de los discos, de difusiones, ese es un tema y el panorama artístico es otro, ¿no? Siempre nos ha parecido que a veces van por el mismo carril y generalmente van por diferentes carriles, Nosotros, que hacemos folklore, recorremos todo el país y en todo el país hay un montonazo de músicos que están encarando un camino con la música, un camino en estos tiempos nada fáciles. No solo del folklore, sino de otros géneros también, cada género tiene su carril o su canal expresivo, hay algunos géneros mucho más difundidos y más metidos en la cuestión empresarial y otros como el folklore que estamos como huérfanos de difusión y de promoción. Pero el folklore se nutre de la identidad, de la vivencia cotidiana y eso es lo que abunda sobre todo en el interior. Así que el panorama artístico es esto, la posibilidad siempre latente de poder traducir la identidad en la forma más bella posible, la changada joven que, hoy por hoy, es más seria con esto, se proponen cosas más profundas, con más dedicación, con más responsabilidad, hay muchos que estudian, entonces todo esto va a ir enriqueciendo la cosa, seguramente”, cierran esperanzados los santiagueños.

Esta noche, en la 58º edición del Festival Nacional de Doma y Folklore se presentan, además del Dúo Coplanacu: Luciano Pereyra, Las Voces de Orán, Los Duarte, Efraín Colombo, La Juana y Eugenia Quevedo y LBC.