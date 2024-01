Nazario busca recuperar terreno con “las fuerzas del sur”

Por Gabriel Marclé

No fueron días sencillos para el efecto de la campaña con la que Adriana Nazario busca convertirse en la candidata del Partido Justicialista que compita por la intendencia de la capital alterna. Más allá del despliegue de su equipo y las constantes reuniones con diferentes sectores que parecen darle su apoyo, el gesto de acercamiento del gobernador Martín Llaryora con Guillermo De Rivas -el “favorito” de Juan Manuel Llamosas para quedarse con la sucesión- tuvo su efecto en la carrera. La ex diputada no consiguió el sponsor del jefe provincial, pero no cesa en su objetivo de sumarle cuerpo a su propuesta. Por esa razón, ayer juntó a intendentes del sur que pueden ayudarla a recuperar terreno con la conformación de una alternativa regional que mire más allá de los límites de la capital alterna.

En su bunker de campaña, Nazario recibió a intendentes, concejales y dirigentes del departamento Juárez Celman que han declarado abiertamente su intención de acompañar su candidatura en Río Cuarto. Con esto, la ex diputada también invoca a sus “fuerzas del sur” para darle otra fuerza a su proyecto, sacarlo de lo local y ampliarlo al impacto regional que podría tener una eventual intendencia a su cargo.

“Río Cuarto tiene que trabajar en conjunto con las localidades de la zona para potenciar las oportunidades y enfrentar los desafíos comunes”, publicó Nazario en sus redes como conclusión del encuentro en donde estuvieron los jefes municipales Aldo Etcheverry (Alejandro Roca), Emiliano Ratazzi (Charras), Ariel Moreyra (Ucacha), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia), Aldo Truant (Los Cisnes). También estuvieron Omar Farias, ex intendente de Bengolea; Luciano Reynoso, dirigente de Carnerillo; Juan Weht, concejal de La Carlota; y Pablo Tosto, secretario de gobierno de Alejandro Roca. Dato llamativo: a diferencia de lo que ocurre con otros intendentes de la región, ninguno de los presentes ayer forma parte La Militante

La nómina apuntó a expandir los apoyos regionales que ya venía exhibiendo en el departamento Río Cuarto, con figuras como la de Maximiliano Rossetto (Holmberg), Flavia Bonelli (Suco), entre otros, o con lo que es considerado su puntal en el interior, el intendente de Canals, Edgar Bruno. Con esta ampliación de la mesa de intendentes, La Militante revela uno de los costados estratégicos más fuertes de su plan, uno que busca realzar la experiencia de Nazario en la vinculación con otras localidades.

“Hace falta más para recuperar la potencia del sur y que vuelva a ser lo que era cuando José Manuel de la Sota convirtió a Río Cuarto en capital alterna”, indican desde La Militante, una frase termina deslizando críticas al modelo vigente, el que lidera Juan Manuel Llamosas. Es decir, el delasotismo podría estar buscando contrastar con la actualidad de la vinculación regional entre la ciudad y el resto del sur que tiene como nexo al intendente. El entorno de Nazario marca que recién en 2023 Llamosas salió de la ciudad para empezar a insertarse en el tablero provincial, pero remarcan que lo hizo por necesidad y no porque sea parte de su perfil político.

El comienzo de semana de Nazario se notó como una respuesta directa a la puja territorial que terminó con Llamosas poniendo a uno de sus soldados (Julián Oberti) al frente del Centro Cívico que gestionará con todos los intendentes del sur. Pero, sobre todo, la líder delasotista les hizo frente a los gestos de Llaryora con De Rivas, esos que el llamosismo intentó capitalizar como un espaldarazo a la candidatura de su favorito. Todo esto hace notorio el ritmo de competencia que se instaló en el peronismo y está claro que, hasta el momento, nadie se baja de la rosca sucesoria. Claro que, más allá de los gestos y apoyos institucionales, las encuestas siguen mandando.

Avanza la pavimentación de pasajes con 7 cuadras de adoquinado en Bº Industrial

La pavimentación de pasajes a través del adoquinado no se detiene. Por esto días, se retomó una obra clave en proximidades a la Vecinal Industrial, sobre calle Cafeto, lo que permitirá contar con otros 3 mil metros cuadrados de cobertura del sistema que mejora la circulación vehicular y peatonal y potencia la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana Guillermo De Rivas destacó el trabajo que están haciendo de manera articulada la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Hábitat e indicó que en este punto de Río Cuarto son siete las cuadras a intervenir.

“Es fundamental la tarea que se está haciendo en conjunto con las cooperativas de trabajo, ya que los vecinos pasarán de una calle de tierra a una adoquinada, en un programa municipal que tiene un doble valor, ya que por un lado le mejora la calidad de vida a los ciudadanos y, por el otro, a través de las cooperativas, permite el mejoramiento de la ciudad”, indicó De Rivas.

El funcionario aseguró que, pese a la crisis, las obras no paran, al tiempo que también se atienden las mayores demandas que hay desde el punto de vista social y de la salud.

“El objetivo es que la crisis no detenga el plan de mejora de la ciudad. Eso es posible gracias al equilibrio económico que el Municipio ha logrado a través del ordenamiento de sus cuentas. Gracias a eso, se puede seguir avanzando en estas obras tan necesarias para los vecinos y vecinas”, añadió De Rivas.

En tanto, el secretario de Obras Públicas Martín Cantoro explicó que el adoquinado se incorpora a una trama ya pavimentada y dijo que el cambio es radical frente a lo que existía anteriormente.

“Hasta hace unos años, esta zona no tenía cordón cuneta y hoy lo tiene. Eso es lo que ha permitido avanzar con el adoquinado y completar la infraestructura vial. Son siete cuadras de calles muy angostas en este sector”, precisó Cantoro.

A su turno, el Subsecretario de Hábitat Pablo Bertea brindó detalles de la organización social que está llevando adelante los trabajos y comentó que ya son 20 los pasajes intervenidos en distintos puntos de la ciudad.

“Estamos contentos porque iniciamos el año y estamos retomando las obras junto a la Cooperativa Descamizados de la Organización Social Movimiento Evita. Sucede lo propio con otras organizaciones, en este programa que está destinado a pavimentar con adoquines distintos pasajes de la ciudad que durante años estuvieron relegados”, manifestó Bertea.

A la vez, explicó en qué consiste el sistema utilizado: “Capitalizamos los planes de trabajo que propone la Nación y complementamos los salarios con presupuesto municipal para poner dichos planes a disposición del trabajo y de los vecinos de la ciudad”.