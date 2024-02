El “factor Abrile” y el siguiente paso de PAIS

Por Julieta Fernández

Sin fecha electoral a la vista, las fuerzas “no tradicionales” están a la expectativa de fortalecer sus espacios y lograr alianzas con candidatos competitivos para participar de la contienda. Por lo pronto, se sabe que el llamado a elecciones debiera darse al menos con 90 días de anticipación y todo indica que los comicios podrían tener lugar entre mayo y junio. La tercera fuerza (PAIS) daría el próximo paso una vez que se defina la fecha electoral pero otro factor que inevitablemente incidirá es Gabriel Abrile.

El ex candidato radical aún no define su total adhesión al armado que encabeza el ganador de la última interna, Gonzalo Parodi. Sin embargo, tampoco se siguieron alimentando las versiones que lo acercaban a PAIS, cuyo referente principal es el tribuno de cuentas, Yvon Tesio. En diálogo con el programa Poster Central, Tesio indicó que las opciones contempladas por el espacio político son: realizar una interna que lo enfrente a Pablo Carrizo (ex concejal del partido Conciencia Desarrollista e integrante de la alianza), definirlo a través de encuestas o dirimir la candidatura a partir de asambleas partidaria.

Según pudo saber Alfil, la idea de la interna entre Carrizo y Tesio no estaría 100% descartada pero en las últimas semanas se habrían manifestado diferencias entre quienes preferirían que sea una instancia que convoque solo a los afiliados y quienes apuntaban a abrir el juego a independientes (al igual que la última interna radical).

Mientras el peronismo aún no se define entre Adriana Nazario y Guillermo De Rivas (pese a la evidente inclinación del llamosismo por el secretario de Gobierno), el radicalismo ya cuenta con un candidato desde hace casi 6 meses. La posibilidad de que Abrile “rompa” con el partido centenario y se adentre en la carrera municipal con una estructura propia le abrió el juego a PAIS para considerarlo como una opción para encabezar su proyecto municipal. Tanto Tesio como Carrizo habían expresado su predisposición a sumar al médico a su armado

Lo cierto es que el “factor Abrile” inevitablemente incidirá en el próximo paso de PAIS: si el médico acuerda con Parodi, deberán dirimir a su candidato entre Carrizo y Tesio (a menos que sumen a otro referente extrapartidario que asuma ese lugar). En el caso de que Abrile vaya “por fuera” pero no acuerde con PAIS, la tercera fuerza se podría ver perjudicada frente a un candidato que podría “arrebatarle” el lugar que tiene actualmente en la representación del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.

Al ser consultado en FM Gospel por la figura de Abrile, Tesio dijo que la intención del espacio es “armar algo competitivo” con quien quiera participar del proyecto político que cuenta con una base desarrollista. “Si está la posibilidad de que Abrile vaya por fuera del radicalismo, bienvenido sea a este espacio. A él ya lo conoce toda la población y es más fácil instalar un candidato de esa forma pero la opción está abierta a todos los que se quieran sumar”, expresó el dirigente a FM Gospel.

Hasta diciembre pasado, todo indicaba que Abrile estaba más cerca de cerrar un acuerdo con Gonzalo Parodi pero desde su espacio actualmente aseguran que “todas las opciones están abiertas” hasta el momento. PAIS necesita al menos de dos certezas: la fecha de las urnas y la decisión del dirigente radical. En este escenario, Tesio confía en que los espacios “no tradicionales” pueden representar una opción a partir del “descreimiento a una clase política que viene desgastada”. En ese sentido, el tribuno de cuentas consideró que los candidatos tradicionales “tampoco son arrolladores” en la intención de voto.