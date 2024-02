Por Julieta Fernández

“Es una decisión que debe ser tomada localmente y una vez que lo esté, me tendrán acompañando a este espacio que puede ser Hacemos Unidos por Córdoba o un espacio mayor”, dijo el gobernador Martín Llaryora a LV16 en su último paso por Río Cuarto. El mandatario mantuvo una agenda en la Capital Alterna y las otras localidades del Gran Río Cuarto (Holmberg y Las Higueras). En Río Cuarto, entregó créditos del Banco de la Gente y también anunció el envío de $100 millones para obras en la Maternidad Kowalk.

El secretario de Gobierno municipal y precandidato a intendente, Guillermo De Rivas, figuró en varias fotos de la actividad que encabezó el gobernador en el Viejo Mercado. En general, la mayoría de las actividades conjuntas entre la Provincia y el Municipio suelen tener al intendente como única autoridad de la órbita municipal que comparte “escenario” con el mandatario provincial. Aún así, al ser consultado al respecto, Llaryora evitó posicionarse en favor de alguno de los dirigentes del PJ que resuenan como candidatos del oficialismo.

Cabe recordar que durante la campaña por la gobernación, Llaryora visitó Río Cuarto en varias oportunidades y lanzó algunos guiños a la ex diputada, Adriana Nazario, quien participó de algunos actos de campaña encabezados por el ahora gobernador. También hubo halagos en su momento a Agustín Calleri, quien se desempeñaba como secretario de Deportes municipal y que también sonaba como el posible candidato para suceder a Juan Manuel Llamosas. En aquel entonces, el secretario de Gobierno actual aún no asomaba entre las posibilidades.

Aunque los dichos de Llaryora puedan tomarse como una respuesta políticamente correcta y que apunta a dejar la decisión en el ámbito local, podría decirse que su respuesta reafirmó una idea en torno a los afiches de campaña que se desplegaron en distintos puntos del a ciudad con el rostro de De Rivas: por ahora, el secretario no es el candidato del oficialismo, a pesar de que la gráfica de campaña lo presenta como candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

La visita de Llaryora, aunque enmarcada dentro de las gestiones provinciales en el sur de Córdoba, también sería una suerte de “evaluación” del terreno. Según pudo saber Alfil, en el Panal tenían conocimiento de las últimas reuniones que tuvieron lugar en la sede local del PJ y el pedido de algunos sectores de dirimir el candidato o candidata a partir de asambleas partidarias.

De alguna manera, la respuesta del gobernador (evitando tomar partido por algún nombre en particular) le dio una inyección de optimismo a quienes temían que el mandatario diera su “bendición” a Guillermo De Rivas. Por otra parte, el llamosismo tampoco se echa para atrás, teniendo en cuenta que Adriana Nazario tampoco ha participado de alguna de las actividades que mantuvo Llaryora en la ciudad desde que es gobernador (incluso la asunción de parte del gabinete provincial).

“Una vez que esté tomada esa decisión me van a tener acompañando a este espacio que puede ser HUpC o un espacio mayor como el nuevo partido cordobés que puede ser el nuevo partido de Río Cuarto. Tenemos una vicegobernadora radical, gente del socialismo, del PRO, ¿por qué no armar un espacio mayor en épocas de crisis para poder sumar consensos?” dijo el gobernador a LV16.

Rivalidad con Milei

En el Viejo Mercado, Llaryora hizo entrega de créditos del Banco de la Gente. Allí además brindó una conferencia de prensa e hizo alusión a la quita de subsidios al transporte del interior. “No comprenden que no en toda la Argentina tienen SUBE. Ante la suba del boleto, por culpa de Milei que nunca lo dijo en campaña, nosotros no vamos a dejar solos a los cordobeses y vamos a reestructurar el presupuesto”, aseguró.

“Que Milei me mande al psicólogo es como si yo lo mandara al nutricionista. Hay que dejar las chicanas de lado y tienen que entender que no somos parte de este gobierno. Nuestros diputados votaron en general la ley Ómnibus y parte de los artículos pero no pueden pedirnos a nosotros votar un aumento de los derechos de exportación. No me pidan que me quede callado”, enfatizó el gobernador.