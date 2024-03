Maldonado sobre despidos en el EPU

La cronista dialogaba con el informante tras conocer las declaraciones del secretario de Prevención y Convivencia. En diálogo con el programa Así son las cosas, Gastón Maldonado señaló que los empleados del epu que fueron despedidos “registraban informes negativos sobre su trabajo”. Negó que se trate de persecución u hostigamiento laboral.

Informante: ¿Escuchó lo del despido de empleados del EPU?

Periodista: Lo escuché pero inmediatamente supe de las declaraciones de Maldonado.

I: No dio muchas vueltas. Básicamente dijoe que iban a sostener la decisión “pese a los comentarios”. Aclaró que hubo mal desempeño por parte de esos agentes.

P: ¿Sabe si el gremio ha planteado algo?

I: Hasta ahora (por ayer), estuve viendo si salía algo pero no. De hecho, si a los empleados se les hicieron observaciones y se les dio la oportunidad de mejorar su rendimiento y aún así no ocurrió, se entiende que el gremio no diga nada al respecto. Si es que ese fue el caso…

P: ¿Por qué lo dice? ¿No le convence mucho lo que dijo el secretario?

I: No lo digo por él, porque además hace poco que ejerce este cargo. Pero el sindicato dijo hace unos meses que había empleados que denunciaron persecución en el Edecom. No me consta que tengan que ver con estos despidos del EPU pero el reclamo por hostigamiento de parte de superiores en el ente no es algo nuevo. Digo: no ha salido de un repollo la idea, más allá de si aplica al caso de estos empleados.

P: Fuera de eso, ¿cómo ve esta decisión? En cuanto a las repercusiones que pueda generar.

I: Como le dije, no hablaré de los casos puntuales porque no los conozco. Sí noto que la gestión está poniendo muchas fichas en el buen funcionamiento de todas las áreas que realizan tareas de control y prevención. Se nota mucho la difusión de las acciones al respecto. Va un poco en línea con lo que está mostrando el gobierno provincial. Varios intendentes, incluido Llamosas, estuvieron en Córdoba en una capacitación vinculada a la Ley de Seguridad.

Sin mesura

El analista llegaba a la cronista con un posteo del ex precandidato a intendente del radicalismo, Gonzalo Luján. “Estuvieron 4 años enriqueciéndose ellos y empobreciendo a la gente, no laburaron nunca, ahora Mayo les parece una eternidad”, publicó el dirigente radical en Twitter (ahora X).

Analista: No es la primera vez que veo algo de Gonzalo Luján en redes que me deja pensando. Siempre me llamó la atención como dirigente porque hacía diagnósticos interesantes que iban más allá de la mera crítica a un gobierno por ser opositor. Pero veo que activó fuerte el modo antiperonista. Capaz se cansó de ser “mesurado”.

Periodista: ¿Cree que lo mesurado “garpa” en estos días?

A: Claramente para la mayoría no. Por eso ganó Milei. Obvio que Luján puede tener sus opiniones. De hecho, cuando pasó la interna y dijo que se retiraba de la política, muchos pensamos que zafó de tener que posicionarse en el ballotage. Yo personalmente pensé que iba a ser de los primeros en rechazar un acuerdo con Milei pero viendo algunas opiniones que ha vertido, me atrevo a decir que que no.

P: No lo recuerdo como un crítico tan acérrimo del gobierno de Fernández. Lo era pero no sé si usaba expresiones de este calibre.

A: No tiene nada de malo que lo haga. Pero a mí me llama la atención que, conociendo su forma de ver la realidad, aún así no haya mucha crítica a la gestión actual.