Por Gabriel Abalos

[email protected]

Una antología del comic belga

Inaugura esta tarde en la Sala de Exposiciones, 3er piso del Centro Cultural de la UNC (Duarte Quirós 107) la exposición del Centro Belga del Comic: Un recorrido en cómic por Bélgica, diseñada por el Museo del Cómic de Bruselas. Esta actividad es parte de la semana de la Francofonía y formulan la invitación Cultura de la UNC y la Embajada de Bélgica en Argentina. La exposición propone descubrir Bélgica centrándose en sus autores, editores y personajes de las historietas más famosas y apreciadas. A través de treinta reproducciones seleccionadas de láminas, muestra un panorama de la diversidad de artistas, estilos, épocas, reflejando la riqueza y variedad de la región Flamenca, la región Valona y, por supuesto, Bruselas. En la primera de ellas se cuentan entre los clásicos las aventuras épicas de Yoko Tsuno por Roger Leloup, que se publica desde 1970, o Jommeke por Jeff Nys personaje que apareció en 1955, así como la serie policíaca Ric Hochet de Tibet y André-Paul Duchâteau, de 1955. También se destaca el dibujante de comic y músico Olivier Schrauwen, y alberga esa región las historietas de Hec Leemans en holandés, las del autor flamenco Brecht Evens, Kiekeboe, personaje creado por Merho en Amberes, o Monsieur Iou, cuyo primer libro, de 2018 es Le Tour de Belgique. Se pueden apreciar los aportes del artista Jeroen Janssen, de Doel, y el de Serge Baeken, creador del gato Sugar. La región valona incluye a artistas de diversas épocas como Didier Comès, o la dupla de Éric Warnauts y Guy Raives y su obra Les temps nouveaux; las aventuras dibujadas por François Walthéry, y Jean-Claude Servais, así como dibujos de Francis Carin y David Caryn, padre e hijo, autores de los Enemigos de sangre, o de Sergio Salma, quien contó en 1956 el desastre minero del Bois du Cazier en Marcinelle. Por su parte, Bruselas aporta los nombres de André Franquin, dibujante de El Atomium, y del autor Baudouin Deville, más el de Marc Sleen, que imaginó las aventuras de Nerón. A ellos se suman importantes creadores como Max de Radigues, Delphine Hermans, François Schuiten y Tiffanie Van den Ghiste.

La exposición se podrá visitar desde hoy a las 18, con entrada libre y gratuita.

Gobernadores que no fueron

Se presenta hoy a las 18, en el SUM del Teatro Comedia (Rivadavia 262) el libro Coca sin fernet: Córdoba y los gobernadores que no fueron, un volumen coordinado por Desirée Osella y Rebeca Camanio Semprini, donde participan numerosos autores de Córdoba, de la Colección Ensayos de Prohistoria. La presentación estará a cargo de la Dra. Mónica Gordillo. El libro contiene una colección de biografías de protagonistas de la política cordobesa desde 1912 hasta hoy, figuras que tuvieron actuación destacada pero que no pudieron llegar a la gobernación; ellos son Julián Amenábar Peralta, Juan Cafferata, Elpidio González, José Aguirre Cámara, Pedro J. Frías, Raúl Bercovich Rodríguez (fue interventor, pero no gobernador), Guillermo Johnson, Humberto Volando, Liliana Olivero, Oscar Aguad, Luis Juez y Mario Negri. Se trata de un trabajo realizado con rigurosidad académica, aunque con estilo sencillo y ameno, orientado a la divulgación, indagando a los candidatos en su vida, su incorporación a la política partidaria, su paso por uno o distintos partidos políticos y competencia en los comicios. Una interesante novedad bibliográfica, de enfoque original.

Las mujeres y el Cordobazo

Se presenta en el Museo San Alberto (Obispo Trejo 194), a las 18, el libro de Bibiana Fulchieri El Cordobazo de las Mujeres, y se proyectará asimismo el documental basado en esa obra, Brujas del Cordobazo, dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. Bibiana Fulchieri, fotógrafa, periodista y gestora cultural independiente, recogió el testimonio de muchas mujeres militantes que permitieron ampliar el conocimiento de la gesta obrero estudiantil de Mayo de 1969. La película contiene entrevistas a algunas de esas mujeres, Nené Peña, Soledad García Quiroga, Isabel Guzmán, Susy Carranza, Patricia López, Cristina Salvarezza, Lina Averna, María Lila García. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala.

Buen martes y buen cine

El Cineclub Municipal ofrece este martes una programación que incluye dos títulos del ciclo dedicado a John Carpenter: a las 15.30 se proyecta Starman (1984) con Jeff Bridges, Karen Allen, sobre un extraterrestre que toma la forma humana del marido de una joven viuda, quien le ruega que lo conduzca hasta Arizona, cosa que el gobierno intentará evitar a toda costa. El otro titulo de este ciclo va en la función de cierre, a las 23: Asalto a la prisión 13 (1976), un violento ataque a un precinto que se halla en plena mudanza, con el fin de liberar a un peligroso asesino.

El filme de las 18 se inscribe en el ciclo dedicado a Federico Fellini: La ciudad de las mujeres (1980), con Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, que cuenta la visita de un personaje seductor llamado Snàporaz, a un gran hotel donde se celebra una conferencia feminista, cuyas participantes acabarán persiguiendo exaltadas al intruso. Una obra que se presta a nuevas lecturas contemporáneas. A las 20.45 se exhibe el estreno de la semana, Los colonos (2023) dirigida por Felipe Gálvez Haberle, especie de western sudamericano, una coproducción entre Chile y Argentina que aborda una matanza de nativos del pueblo selknam por parte de integrantes de una expedición destinada a mesurar las tierras de un criador de ovejas.

En la terraza de las artes

Se inaugura hoy en Córdoba Shopping (José Antonio de Goyechea 2851), en Villa Cabrera, la exposición Terraza de Arte, en la que participan cuarenta y cinco artistas cordobeses de gran valía, donde se podrá apreciar una gran cantidad de obras entre las que se incluyen pinturas, esculturas e instalaciones. El evento ofrecerá también música y brindis. A partir de las 19.30.