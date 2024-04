Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Carrizo y la personería jurídica

La cronista recibía un mensaje del informante respecto de algunas fuerzas que tendrían intención de competir en la elección municipal. Una de ellas, el partido del ex concejal Pablo Carrizo.

Informante: Siempre se dio por sentado que (Pablo) Carrizo iba a competir en las elecciones y es sabido que varias consultoras lo miden pero no fue hasta la semana pasada que elevó el trámite en Córdoba, según se ha dicho, para que le den la personería jurídica a su espacio Conciencia Desarrollista.

Periodista: ¿Sabe si se la dieron al final?

I: Desconozco. Pero fue el propio (Yvon) Tesio quien lo dijo el otro día en FM Gospel cuando se le preguntó por Carrizo. Recordemos que ellos integraron la misma alianza en el 2020 (Frente Política Abierta). Ahora ya sabemos que el partido que conduce Tesio (PAIS) irá con Adriana Nazario.

P: Si Carrizo andaba gestionando lo de la personería jurídica, entonces tiene la intención de participar por su cuenta.

I: Así es. Tesio negó que el ex concejal vaya a formar parte de la alianza que lleva a Nazario candidata. El otro día subió algunas historias en la Capital cuando fue a hacer todo el trámite pero no sé si habló tanto de eso. De hecho, halagó el sistema de bicis rentadas que funciona allí. Ya ha planteado varias veces que le gustaría que se haga algo parecido en Río Cuarto.

P: ¿Sabe cómo está el vínculo con sus “ex aliados”?

I: No he visto nada público y no me han llegado comentarios, le soy sincero. Uno podría pensar que la alianza con Nazario quizás no le caería bien a Carrizo pero lo cierto es que PAIS viene dialogando hace bastante tiempo con el espacio de la ex diputada. Además que hace tiempo que Carrizo se movía por su cuenta y con su partido Conciencia. Recuerde que hasta planteaban ir a una interna en la que se enfrentaran él y Tesio. En fin, creo que era esperable que cada uno jugara en espacios distintos esta vez. Veremos qué onda lo de la personería y si Carrizo efectivamente se presenta.

P: Personalmente, creo que hará todo para poder hacerlo.

I: Otro día podemos charlar sobre a quién le podría restar votos su participación. Más en elecciones tan particulares como estas.

Esperan por Llaryora

El periodista consultaba con su informante en el peronismo sobre la presencia de actores provinciales en la campaña de Guillermo De Rivas.

Periodista: Señor, tengo una duda. ¿No era que la semana pasada iban a aparecer dirigentes y funcionarios de Provincia para meterse en la campaña local? Hasta me aseguraban que habría un mensaje claro de apoyo a De Rivas.

Informante: Es cierto que se comentaba, pero tal vez no sea el momento para hacerlo. Imagínese que la semana pasada, en medio de que se confirmaba la candidatura en solista de Adriana Nazario y el peronismo se quebraba, aparecía un llaryorista a darle su apoyo a De Rivas. ¡Era un lío! Me parece que están caminando con mucho cuidado porque esto es un hielo quebradizo.

P: ¿Entonces no habrá gesto todavía?

I: No sé. Así como le digo que están cuidadosos, me llegó que esta semana podría venir el gobernador (Martín Llaryora) para hacer anuncios. De hecho, hace rato que se lo espera. Si se decide a venir, capaz sea por algo. ¿Entiende?

P: ¿Entonces con cuál de sus análisis me quedo? Me confunde.

I: Me parece que va a tener que esperar a que sucedan las cosas. Me dicen que en el Panal están dispuestos a jugar, pero que el tema de tener dos candidatos apoyados por sectores de la alianza provincial los hace dudar sobre cómo jugar. Ahora, falta que Llaryora venga con toda la pompa a levantarlo a De Rivas como su candidato. La verdad, eso sería un bombazo. Aunque no lo veo tan seguro…

P: ¿Seguro? Hace rato que el gobernador le hace ojitos al candidato de Llamosas. Internamente, me dicen que planteó que avala por completo la decisión del intendente de haber puesto a su secretario de Gobierno como candidato.

I: Si usted lo dice…Yo creo que están esperando que venga el gobernador y zanje la cuestión. Tal vez no sea el momento. Por lo menos no hasta que no cierren las alianzas. Me parece que a la campaña todavía le quedan varias cuestiones por resolver hasta que pueda venir Llaryora a jugarse las fichas por alguien. No se olvide: el gobernador quiere ganar en Río Cuarto y necesita estar seguro de que lo va a lograr.

Los huérfanos

El informante le marcaba al periodista la aparición de actores que empiezan a definir su juego en la campaña local.

Informante: Mientras algunos andan de fiesta con las alianzas que confirman, hay otros que quedaron fuera de todo y seguro estarán esperando que alguien venga a adoptarlos. ¿Se da cuenta de lo que le digo?

Periodista: Entiendo. El tema es a quiénes se refiere.

I: Y…hay muchos. Yo ahora estoy viendo lo que pasa en la actual tercera fuerza en el Legislativo. ¿Pensó en la concejal Miriam Rodríguez Salvatierra? Quedó huérfana cuando lo sacaron del bloque a Pablo Carrizo, el que la hizo entrar. Y ahora, con lo de PAIS y Nazario, vuelve a quedar afuera del acuerdo. No sé si le habrán ofrecido algo, pero me parece que ha vuelto a quedar en orfandad.

P: ¿Y se sabe algo de su futuro?

I: Hay gente dispuesta a adoptarla. Hace rato se los veía cerca a los de Gonzalo Parodi, pero habrá que ver qué pasa. Me dicen que estaba esperando a ver qué hace Carrizo, que supuestamente está buscando alguna mujer para que encabece su alternativa. Suenan varios nombres, gente del mundo del arte, personajes reconocidos.

P: ¿Y cómo queda el Concejo ahora?

I: Desdibujado, enloquecido, complicado. En los meses que le quedan a esta configuración del Legislativo, dudo que se pueda hacer mucho.

El palito de Nazario

El analista llegaba a la periodista a raíz de uno de los últimos videos compartidos en la cuenta de “Nazario intendenta”.

Analista: Vi que se anda diciendo que esta semana podría haber un paso importante de Nazario en la campaña.

Periodista: Eso se dice…

A: Bueno, le comparto este video que, aunque entiendo que es un recorte de una entrevista vieja que le hicieron, le sirve mucho en esta instancia de la campaña (envía link).

P: Sutil pero el punto está claro.

A: No sé decirle de cuando es el video. Las poquitas pistas me dan a entender que puede ser del año pasado o antes, porque parece que era en época de invierno. Ahora, encaja bien para tirar un palito a su adversario. Ella empieza hablando de que el plan del desarrollo del noroeste quizás no fue tan mostrado, al igual que otros programas en los que ella trabajó pero que “a la gente le llegaban”. Y después dijo que hay gente que “de todo hace un circo” y muestra todo aún cuando no se ha terminado. Yo creo que está clarito el mensaje hacia el Palacio de Mójica.