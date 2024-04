Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Ballotage en Agro y Veterinaria

La periodista dialogaba con el informante universitario el día posterior a las elecciones decanales en la Universidad Nacional de Río Cuarto respecto del ballotage que habrá para definir las autoridades decanales de Agronomía y Veterinaria. Allí se enfrentarán nuevamente el oficialismo (Carmen Cholaky y Bibiana Pelliza) y la lista Gestión Plural que lleva a Rosendo Liboá y Ana Llamés.

Informante universitario: Ya que se saben las futuras autoridades de cuatro facultades, le cuento mi parecer sobre los otros datos que me parece que no pueden quedar afuera.

Periodista: Lo escucho.

I U: Por un lado, lo del ballotage de Agronomía y Veterinaria. Estuvo para el infarto. Hasta tarde no sabíamos bien que iba a pasar y el oficialismo, por apenas unas décimas, no se garantizó el triunfo en primera vuelta. Así que habrá que ver qué pasa a fines de abril.

P: Deben ser clave los votos en blanco ahí.

I U: Totalmente. Porque fue cerca de un 5% de votos en blanco que es casi la diferencia entre una lista y otra. El optimismo se siente en ambas partes. El oficialismo cree que puede superar su performance, que fue muy buena y la oposición tiene la esperanza de remontar. De ser así, sería un puntito que se podría anotar el rectorado si se quiere. Me refiero a que es una lista que tiene a un integrante de esa área (Liboá).

P: En el tema estudiantes, ¿cómo lo vio?

I U: Después podemos pormenorizar un poco como quedó el Consejo Superior y todo eso pero, a priori, yo me quedo con lo de la predominancia de Dinámica al frente de la FURC. Esto ha pasado cada tanto en la uni con “ciclos” de organizaciones distintas al frente de la federación. Este ha sido el ciclo de Dinámica definitivamente, con varios años conduciendo.

Sindicalismo posterga la definición

El periodista consultaba con su informante en el sindicalismo local para consultar sobre posibles definiciones que pueden surgir en estos días en torno al apoyo de candidatos en el dividido frente peronista.

Periodista: Tengo curiosidad por las reuniones entre gremios. Me decían que en estos días iba a darse un encuentro para definir posturas. ¿Sabe algo de eso?

Informante: Fueron los de Las 62 Organizaciones Peronistas. Llovía a cántaros, pero se juntó la mayoría de los gremios que están dentro de la agrupación. Todos compartieron sus puntos de vista y terminaron pateando para adelante el tema de la definición. Parece que no están del todo seguros con jugársela ahora. Deben estar negociando aún.

P: ¿Entonces? ¿Cómo viene el reparto entre los que apoyan a (Guillermo) De Rivas y los que siguen a (Adriana) Nazario?

I: A eso no se lo puedo decir, pero sí que están de acuerdo todos con esperar hasta que se anoten las alianzas para salir a decir algo públicamente. Tengo entendido que después del 24 (de abril) se vuelven a reunir para levantar la mano por uno o por otro y sacar un comunicado.

P: ¿Otro comunicado conjunto con la CGT como cuando pidieron unidad?

I: La CGT está fuera de esto. Las 62 saldrán con lo suyo porque negocian y definen por su lado. Los de la CGT ya dijeron que no van a salir en apoyo de nadie como central. Es como lo contó usted hace unos días, como hay unos con De Rivas y otros con Nazario, la idea será que jueguen en libertad sin manchar el sello.

P: ¿Y eso quedó asentado en una reunión?

I: Justo el viernes que se reunieron los de Las 62, unas horas antes, al mediodía, se juntaron los de la CGT. Ellos no van a sacar un comunicado conjunto, pero sus dirigentes van a jugar explícitamente en la campaña. Me dicen que en el acto que De Rivas hará en Estudiantes se va a ver algunos gremialistas, los que son socios del Gobierno hace tiempo. Ivan Rozzi (funcionario), Jose Luis Oberto y alguno más.

P: ¡Ah! Ya empiezan a jugar entonces.

I: Si lo hacen, se confirmará que la CGT entró en una especie de impasse por la campaña. El tema es que se van a tener que juntar para el paro de mayo y por eso algunos temen que se mezcle todo con la campaña local. Esperemos que sepan diferenciar entre una causa general y un proyecto particular.

Se mueve el libro de pases

El dirigente peronista se acercaba al periodista para comentarle sobre movimientos llamativos entre los espacios que competirán por la Municipalidad el 23 de junio.

Dirigente: No se sorprenda de las cosas que vayan a pasar en las próximas semanas. Con el libro de pases abierto, puedo esperar cualquier cosa.

Periodista: Estamos atentos al minuto a minuto (risas). Pero, ¿me lo dice por algo en especial? ¿Vio algo? Dale, lo conozco.

D: (Risas) Bueno, algo se vio. Me dijeron que (Adriana) Nazario anduvo de recorrida por el centro de jubilados Roberto Domínguez, el de la ex aceitera del Fénix. Resulta que estuvo reunida ahí con Santiago Pérez, referente del lugar y actual concejal del bloque PAIS. Es decir, era obvio que ahora se le iban a asomar estos aliados después que sellara acuerdo hace unas semanas. El tema es que no fue la única cara conocida presente. ¿Le dijeron que estuvo otro concejal ahí? Mejor dicho, concejala.

P: ¿De PAIS? Apa.

D: Claro. Miriam Rodríguez Salvatierra fue al encuentro con Nazario. La edil coqueteó con varios sectores y estaba esperando a ver qué hacía Pablo Carrizo, por quien entró al Concejo. Parece que ya eligió.

P: Me llegaron fotos del encuentro, pero no la vi a ella. ¿Está seguro?

D: Capaz se escondió un poco de las fotos, pero le confirmo que estuvo. Me pregunto cómo quedará el Concejo ahora con un bloque entero apoyando a Nazario.

El logro de los estudiantes

El informante peronista llegaba a la periodista con un comentario tras varias publicaciones de la Unión de Estudiantes Secundarios en las que celebraban el convenio firmado por el gobernador Martín Llaryora para realizar mejoras edilicias en los colegios de la ciudad.

Informante peronista: He notado que los chicos de la UES están muy contentos, incluso aseguran que marcaron agenda al propio gobernador porque, de alguna manera, esto responde a un reclamo de muchos años por parte de la organización.

Periodista: Creo que no está mal verlo así. También creo que puede incidir el contexto electoral, claro.

I P: Sin dudas. A lo que quiero ir es que me parece que hay un par de espacios opositores que quieren darle una palmadita a los estudiantes justamente por esto, por el contexto electoral.

P: ¿Qué insinúa?

I P: Entiendo que hay gente dentro de la UES que puede tener su militancia partidaria fuera de su accionar en la organización…

P: Pero es normal que eso ocurra.

I P: Déjeme terminar mi idea (risas). El punto es que no sé qué tanto pueda sumar eso a una organización que ha estado muy activa en los últimos años y particularmente ahora en la defensa de la educación pública frente a las medidas del gobierno de Javier Milei. Pienso que no estaría bueno que se crucen esas cuestiones electorales a nivel municipal.

P: En lo personal, no estoy segura de que sea así pero quizás usted busca que se “pique” (risas).

I P: No me malinterprete (risas). Fíjese que durante el fin de semana, unos cuantos radicales empezaron a subirse a este logro de los pibes. Así como se puede entender que hay un componente electoral de nuestro lado, también lo hay de parte de la oposición local.