Hoy y mañana: las seis estaciones

Por Gabriel Abalos

[email protected]







Florencia y Lucas en el CCC

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) sonarán canciones de la compositora, guitarrista y cantante Florencia Ruiz y el reconocido músico cordobés Lucas Heredia, con invitados: Cckiu, Antu Honik y Ova Brizuela.

Florencia Ruiz está mostando su álbum Calandria, último título de una trilogía con los discos Rumiante (2018) y Aullido (2021). Calandria contó con grandes músicos invitados, entre ellos los tecladistas Mono Fontana, Hugo Fattoruso y Claudio Cardone, el guitarrista Juan Falú y la bajista Claudia Sinesi. La artista realizó ayer un laboratorio de canciones junto al guitarrista y compositor Osvaldo Brizuela, y mañana sábado se presentará en Casa C, Villa General Belgrano junto a Lucas y al pianista Antú Honik.

Lucas Heredia interpretará esta noche en el CCC temas de sus discos Adentro hay un jardín (2010), Puentes Invisibles (2014) y Los Nacimientos (2021).

Entrada general $4.000 por autoentrada.com, y en la boletería del Centro.

Cinco grandes de la pintura

En la galería Co Art, primer piso de la Galería Convento (Belgrano 647) sigue la muestra Cinco, donde se exhiben trabajos de grandes referentes del arte cordobés como son Mario Grinberg, José Landoni, Rubén Menas, Jorge Torres y Pablo Baena. Hoy a las 13, se hará una activación de muestra junto al teórico, curador y gestor artístico Aníbal Buede, repasando la historia y el lugar de estos artistas que compartieron a fines de los años ochenta una época de transgresión y resistencia, y cuyo influjo perdura en el arte cordobés. La muestra permite apreciar pinturas en pequeño y gran formato de distintas épocas de producción. Los expositores reúnen importantes premios, residencias y exhibiciones en otros continentes, y el ejercicio de la docencia en la Escuela Figueroa Alcorta, la Facultad de Arte y Diseño (UPC ) y en las carreras de Plástica de la UNC, tal fue el caso de Pablo Baena, Rubén Menas y Jorge Torre; este último, además, director de prestigiosos museos. El encuentro entraña también un homenaje al recordado Pablo Baena, fallecido en diciembre de 2019. La muestra se podrá visitar durante un mes y medio, los viernes de 16 a 20.

Tango bien de hoy

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Av. Vélez Sarsfield y Duarte y Quirós) se presentan el cuarteto de cuerdas Trifulca y el cantor Claudio González. El Trifulca Música Ciudadana es un cuarteto tanguero integrado por Alejo Moreno y Malva Bifari en violines, Lucas Camacho en viola y Renata Bonamici en violoncello, adaptaciones y arreglos. Junto al relevante vocalista del género Claudio González, abordarán un repertorio de tango nuevo donde lucen nombres de compositores y arreglistas como Julián Peralta, Ramiro Gallo, Pétalo Selser y gigantes del porte de Astor Piazzolla y de Eladia Blázquez. La cita es a las 21, entrada general $ 4000 anticipadas se adquieren en Rubén Libros (Dean Funes 163).

Formas de El Odio

Escrita y dirigida por Jorge Villegas, prosigue en Teatro La Chacarita (Jacinto Ríos 1449), la puesta de El Odio, donde actúan Flor Remonda, Federico Estay y David Carranza. El propio dramaturgo y director ofrece una sinopsis: “Un par de ‘motochorros’ asaltan a un pibe bien en un barrio de clase media de Córdoba; el arma de juguete que llevan se cae en el forcejeo, se rompe; el pibe robado se envalentona, los enfrenta y sujeta a uno de los chorros, el otro escapa. Empiezan a llegar vecinos, atan al ladrón a un poste y, como un ritual tribal deformado y satánico, asesinan a golpes en la cabeza al pibe asaltante.” La obra denuncia el otro lado de la violencia cotidiana, la que ejercen los “buenos vecinos” en un juego signado por la exclusión, el desprecio de clase y una gran dosis de crueldad reprimida. A las 21, Entradas en puerta $ 5000, anticipadas $ 4000 (consultas al 3515180104).

Editar quince años

La editorial Caballo Negro cumple 15 años, y los celebra mañana sábado en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326). Alejo Carbonell, responsable principal del proyecto, define el trayecto recorrido y el sentido de este encuentro: “Un camino larguísimo, en el que publicamos más de 90 títulos, organizamos festivales, ferias, debatimos, diagnosticamos... En este contexto tan complejo y delicado nos cuesta hablar de festejo, más bien lo pensamos como un encuentro para no renunciar a la circulación de las ideas, para no renunciar al brindis con los amigos y confirmar que sin una comunidad alrededor las editoriales no tienen razón de ser.”

La jornada arrancará a las 18, con una mesa de narradores donde Leandro Ávalos Blacha, Diego Recoba y Martín Cristal hablarán sobre narrativa, ciencia ficción y fantástico. Coordina Stefania Coggiola. A las 19.30 se leerá poesía para presentar el libro Frecuenta poco lo humano, de Lucas Tejerina, a cargo del autor, Elena Anníbali y Diana Bellessi. A continuación, en el bar, Juan Pablo Fernández (Pequeña orquesta reincidentes, Acorazado Potemkin) hará música en vivo. Y habrá, naturalmente, una pequeña mesa de libros con importantes descuentos, para financiar el evento.

Cómo conseguir fuego

Este sábado se concreta la muestra colectiva ¿Tenés Fuego?, una serie de eventos afortunados de artes que lidera y organiza Fer Vélez (“fotógrafo, cronista, carpintero y deformer”) y que incluye varias secciones: Zona 1 albergará a Coman, de Andrea Toscano, materiales para recrear “la impronta del espíritu de las cosas”, y a Noel de la cara: Quien sabe del dolor, todo lo sabe, “crítica al modo tradicional de la familia”. La Zona 2 a Gustavo Mauro, gestor de Bastón del Moro, y a Letargo con Espera en la micro fama. La zona 3 cobija a Lautaro Alincastro con Construcciones gráficas; a Natalia Hinzmann con Hable ahora o elija la calle para siempre; a Emilia Di Pascuale con Buenas tardes, Buenas noches, y a Fer Vélez con Empatía. Habrá acciones performáticas por @coco_otero, Perfo del fuego por @agustinminetto, @anibalbuede y @negro_te, y fiesta con DJ @gonzalovelezdaporta y con @dirty_ortiz Dj Charlatans.