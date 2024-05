Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nazario juntó a su mesa sindical

El periodista consultaba con su informante para confirmar la versión de encuentro entre Adriana Nazario y dirigentes sindicalistas.

Periodista: Escuche, tenía el dato de una reunión entre Nazario y secretarios generales de diferentes sindicatos que la apoyarán en la campaña. Supuestamente iba a ser hoy (por ayer) ¿Sabe algo?

Informante: Está bien informado. Será esta noche (la del jueves) en la casa de la candidata. Esperan darle forma a esa mesa sindical.

P: ¿Y quiénes irían?

I: Tengo entendido que Bancarios, Telefónicos, Uocra, Viajantes, Obras sanitarias, Porteros, Gastronómicos, Maestranzas de colegios, Pecifa, Utedyc, Molineros, Ajeproc, Fleteros, sindicato de músicos, Judiciales y Satsaid. Creo que le dije todos, aunque también me dijeron que estaría el sindicato que representa a los vendedores de seguros. Son cerca de diecisiete dicen.

P: Pero son los secretarios generales, ¿no? Digo, porque los que se juntaron para militar a Guillermo De Rivas andaban aclarando que no van con los sellos sindicales, sino como agrupaciones.

I: Acá no aclaran eso, pero supongo que será igual porque los propios afiliados piden que no los metan en la misma bolsa. Digamos que no todos están tan comprometidos con la elección.

P: Pero los jefes de cada sindicato sí…

I: Claro. La cuestión es sumar números y que no haya tanta diferencia entre los veintipico de un candidato y los diecisiete de otro. Tengo entendido que Nazario quiere la foto con todos los dirigentes para no quedarse atrás con lo que ha mostrado De Rivas, que de paso le cuento recién la semana que viene va a tener el apoyo oficial de los sindicalistas que lo apoyan. Será con un comunicado, pero ya se reunió con ellos el miércoles en la Municipalidad.







El “loco Quique”

El dirigente peronista dialogaba con el periodista reaccionando a algunas declaraciones de Enrique Novo, candidato a concejal por el Partido Humanista que tendrá a Gustavo Dovis peleando la intendencia.

Dirigente: Escuché la nota que le hicieron al “Quique” Novo. ¡Qué tipo loco! Pero con cariño, ¿eh? Un loco lindo.

Periodista: Justamente dijo en la nota que hace falta enloquecer un poco las propuestas.

D: Mire que tenemos un presidente que está haciendo eso. No es nada nuevo. Lo escucho al “Quique” hablar de colectivos eléctricos gratuitos, de cuatro alcaldes por cada zona de la ciudad y la verdad que no puedo evitar recordarlo pidiendo que Río Cuarto se separe de Córdoba para hacer su propia provincia. ¿Se acuerda?

P: Fue bastante extrema la idea, pero tenía un punto. En ese momento se hablaba mucho sobre el centralismo capitalino y los recursos que no bajaban a la capital alterna en forma de obras.

D: La verdad es que, mirándola en retrospectiva, era una propuesta alocada pero realista. Era cierto que todos los impuestos se iban para Córdoba y no volvía en nada.

P: ¿Y ahora?

D: ¡Claramente eso cambió! Tal vez Novo no coincida, pero el trabajo en equipo entre Provincia y la Municipalidad hizo que llegaran obras y muchísimo desarrollo.

P: Los radicales dirían que es porque son del mismo color del Gobierno. Digo, ¿eso no habla mal de las gestiones provinciales?

D: Seguro. Creo que no tuvieron lo necesario para gestionar sin rosquear. Me parece que el gobernador Martín Llaryora vino a cortar con eso y demostrará que va a trabajar con todos, sean del color que sean.

“No tienen ni para el marketing”

El periodista dialogaba con un dirigente del radicalismo riocuartense sobre las repercusiones que generó la decisión del PRO de competir con candidato propio en las urnas municipales.

Periodista: ¿Dolió o no la presentación del PRO?

Informante: Está todo bien, que quiere que le diga. Lamentamos que algunos no se den cuenta que los están usando para dañarnos. O se dan cuenta, pero la tentación es más grande. No hay problemas con Rolando Hurtado (candidato del PRO) y tenemos buena relación con casi todos los de su grupo. Lamentablemente, se van a pegar un golpazo.

P: ¿Usted cree? Me pasaron algunas encuestas…

I: A mi me pasaron todas y calculo que a ellos también. Por eso me cuesta entenderlo. De algún lado han sacado el presupuesto para bancarse la campaña, pero me parece que ni eso. No tienen ni para el marketing. Están dando vuelta algunos videos de prensa de ellos y la verdad es que mi sobrinito de ocho años les haría un mejor laburo. Todo muy casero…

P: Mientras hagan bien el laburo territorial.

I: ¡No me haga reír! Lo de las redes es clave para que crezcan, porque en las calles no sacan ni un punto. Se confían demasiado del sello PRO, de la buena imagen de Mauricio Macri. Pero van a cumplir con la misión para la que fueron convocados…algún votito nos restará, pero no va a alcanzar para hacernos perder. Si la gente se da cuenta en lo que terminó el partido que supo ser la principal oposición nacional, los obligan a bajarse.

P: Ya se irán a cruzar en el debate (Gonzalo) Parodi y Hurtado…

I: ¡Una buena! No serán rivales y, si nos atacan a nosotros, se pegan solos. ¡Hace del 2016 que son compañeros nuestros! (risas)







“Radicales en todos lados”

La cronista recibía un mensaje del informante peronista sobre algunos nombres que se dieron a conocer en la lista de Adriana Nazario.

Informante peronista: El otro día leí que la gente de la Red Federal no estaba en la lista de Gonzalo Parodi. A muchos nos llamaba la atención la ausencia del concejal (Marcos) Curletto. Pero me llegó el comentario de que quizás haya alguien de ese núcleo del radicalismo que sí tuvo un lugar en una lista. ¿Me informaron bien?

Periodista: No me consta o no lo estoy siguiendo…

I P: Perdón, debí ser más preciso. Me dijeron que alguien vinculado a ese espacio tiene un lugar en la lista de Nazario. No es un lugar expectable pero está entre los primeros 20 titulares. Se trata de Matías Scasso. Me sonaba de haberlo visto en la lista de Gabriel Abrile en su momento, durante la interna.

P: No recuerdo bien lo de esa lista. Él formó parte de ese núcleo radical pero hace un tiempo está trabajando con PAIS, uno de los espacios que integra la alianza de Nazario. Eso es lo que yo tenía entendido por lo menos.

I P: Ah bien. Ahora entiendo el vínculo. Claramente hay radicales en todos lados (risas).

P: Bueno, no es tan descabellado cuando uno piensa que el presidente de PAIS, Yvon Tesio, ha sido militante radical.

I P: Entonces permítame hacer este chiste: Ya no se puede decir que la RF no tiene representación en las listas, ¿no?