Otra comedia familiar

J.C. Maraddón

Las comedias con el foco argumental depositado sobre la familia han poblado la oferta televisiva desde los comienzos de ese medio audiovisual y casi siempre ese formato ha captado el interés de las grandes audiencias, que tal vez se veían identificadas con lo que aparecía en la tele. Casi no ha habido momento desde el surgimiento de la TV, en que no haya habido un programa exitoso donde se retratara la vida cotidiana de un grupo familiar, cualquiera fuese su composición y la posición económica que tuvieran los personajes que desfilaban en pantalla, mostrando en la ficción diversos momentos de su intimidad.

Y si bien ha sido estados Unidos el campeón en estas lides, en la Argentina no han faltado exponentes de este rubro, desde “La familia Falcón” y “Los Campanelli” hasta “Casados con hijos”. Sin duda, los avatares cotidianos del matrimonio y la crianza de los vástagos es una veta inconmensurable, a la que se suman como condimento secundario personajes que tienen su equivalente en la realidad, como los amigos, los cuñados, los suegros y toda una galería de caracteres que enriquece la trama con sus intervenciones y que le otorga un mayor viso de credibilidad a lo que se está contando.

Muchas veces, esas producciones se han ambientado en el entorno familiar de un hogar humilde, donde las carencias son abordadas desde un pintoresquismo que fluctúa entre el contenido de denuncia y la caricatura grotesca. Pero en la mayoría de los casos lo que se busca es retratar la clase media, porque se supone que la mayoría de los televidentes se sienten incluidos dentro de ese grupo social. Alguna vez, sin embargo, también se introduce el argumento dentro de una casa de un sector acomodado, cuyas afectaciones podrían ser seguidas con atención por quienes no pertenecen a esa elite.

Algo así aconteció con el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, que desde octubre de 2007 hasta junio de 2021 siguió los pasos (zigzagueantes) de los Kardashian/Jenner, gente de la alta sociedad estadounidense que se dispuso a eliminar las barreras de su privacidad para que todos se enterasen de sus actividades, por más triviales que fuesen. Tan delirante producto, emitido por el canal E!, devino en un suceso asombroso que recorrió la friolera de 20 temporadas y que convirtió a los integrantes del clan en verdaderas celebridades internacionales, aunque su único mérito para alcanzar ese estatus haya sido mostrarse en cámaras.

Que tres años atrás haya finalizado aquel programa, no quiere decir que los/as Kardashian hayan desparecido de la escena, sino más bien lo contrario: sucesivos spin off, repeticiones en plataformas y posteos frecuentes en las redes sociales, mantuvieron vigente la fórmula de exponerse sin tapujos ante millones de televidentes. Más allá de que se podrían pensar que después de 17 años la gallina de los huevos de oro se ha agotado, ese conjunto de personas acostumbradas a ser reconocidas como estrellas de la TV de ninguna manera iba a acostumbrarse a regresar al hermetismo en el que suele manejarse la auténtica aristocracia.

Por eso, no sorprendió que en 2022 la compañía Disney anunciara el lanzamiento a través de su subsidiaria Hulu de “The Kardashians”, un reality show que nos vuelve a traer a los mismos protagonistas en situaciones similares a las ya vistas, aunque ahora con nuevas parejas sentimentales que se incorporan al elenco. El jueves 23 de mayo, Disney+ estrenará la quinta temporada de este ciclo que perpetúa una corriente muy particular de la telerrealidad, que más allá de reunir elementos de los tiempos actuales, no deja de tener su anclaje en aquellas eternas comedias familiares del siglo pasado.