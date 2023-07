Por Bettina Marengo

Juan Schiaretti lanzó su precandidatura presidencial en CABA y en el Quality de esta ciudad, y ahora se propone un plan de visitas a varias provincias del país, pero Córdoba siempre será su Stalingrado, dicen cerca suyo.

Con Sergio Massa activando con el PJ no schiarettista, y los cambiemistas Horario Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich alternando su presencia en Córdoba con la doble intención de acompañar a Rodrigo de Loredo y de jugar su interna en el segundo distrito electoral del país, el gobernador volverá a recorrer el interior provincial para fidelizar el voto que lo acompañó en 2019, cuando obtuvo el 57% frente a una partida oposición. Aunque lejos de ese porcentaje, el triunfo de Martín Llaryora en las elecciones del 25 de junio le hace pensar al mandatario que el de Córdoba es el único PJ que quedará en pie entre las provincias grandes cuando finalice el año.

El gobernador quiere asegurarse en su terruño el piso mínimo del 1,5% de los votos válidos que exige la ley para pasar de las PASO a las generales. Según los cálculos de la mesa política de Hacemos por Nuestro País, la alianza que lo tiene de precandidato presidencial con Florencio Randazzo de vice, si el 13 de agosto saca treinta puntos en Córdoba, asegura casi tres puntos nacionales. Hay que recordar que en 2015, José Manuel de la Sota le ganó a Sergio Massa las Paso en Córdoba con 33 puntos, pero en ese momento no estaba en escena el factor Javier Milei, el candidato de ultraderecha que tiene muy alta intención en la provincia y que toma votos de diferentes sectores. A la cosecha cordobesa hay que sumarle, confían los schiarettistas, lo que vendrá de Santa Fé, de la mano del socialismo, y de la provincia de Buenos Aires, donde no tienen candidato a gobernador, de la mano de Randazzo, y los candidatos Hilda Chiche Duhalde, Alejandro “Topo” Rodriguez y Diego Bossio (que va por Capital), entre otros. La fórmula Schiaretti-Randazzo tiene listas legislativas en 16 provincias, y en el resto van con lista corta presidencial. La idea es tener presencia en algunos de esos distritos con armado e ir a “mostrar la propuesta”.

Schiaretti tiene un aliado cuyas huestes supieron vilipendiar e intentaron derogar: la boleta de papel partidaria tradicional. Admiten los cordobesistas que para militar el voto, es muy valiosa la boleta histórica por espacio político y por candidato, que lleva la foto del candidato presidencial, y que si se usara la boleta única de sufragio como la que se usa en las elecciones cordobesas desde 2011, sería un problema para el espacio. Paradojas de la política, hay que recordar que hace un año, el schiarettismo y Juntos por el Cambio impulsaron la ley de boleta única en la Cámara de Diputados de la Nación, y el Frente de Todos la frizó en el Senado.

A partir de ahora y en paralelo con una campaña en la Capital que, según le dijo Martín Llaryora al dueño del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, Hacemos Unidos por Córdoba con Daniel Passerini logró empardar al radical Rodrigo de Loredo, el PJ provincial va a armar los comandos de campaña en todos los departamentos de la provincia. Creen en el Panal que las recientes derrotas departamentales no son síntoma de pérdida de incidencia del PJ sino de falta de conocimiento de Llaryora en algunas zonas, y estiman que el malestar por la estrategia oficialista que dejó pingües heridos, no se va a traducir en éxitos al massismo vía peronismo opositor a Schiaretti. El optimismo es porque el oficialismo considera que el PJ sigue dando más certidumbre a la dirigencia territorial que cualquier otra oferta política, más allá de las coyunturas. “A Juez lo votaron donde no lo conocen y a Llaryora lo votaron donde lo conocen”, fue la lectura del gobernador sobre el 25J.

En ese marco, no ven peligro de que la ambulancia de Massa se lleve más dirigentes que los que ya están enfrentados con el schiarettismo, y menos después del resultado de Creo en Cordoba (ex Frente de Todos) hace quince días. “Salieron sextos, se jactan, traspolando la suerte de Massa con la performance del excandidato a gobernador del espacio nacional, Federico Alessandri, que sacó 2,4 puntos.

Por las dudas, hubo guiños a Natalia de la Sota. La diputada nacional estuvo ayer en primera fila junto a Schiaretti, la senadora Alejandra Vigo, el vicegobernador Manuel Calvo, candidato capitalino Passerini, y el vocal del TSJ Luis Rubio, en acto central por el Día de la Independencia nacional que se llevó a cabo en la explanada del Centro Cívico. De la Sota se mantiene en su postura de no jugar en contra del PJ provincial o del propio Schiaretti en las elecciones presidenciales, pero no había asistido a los actos de lanzamiento de Schiaretti, síntoma del malestar que quedó tra el armado de listas a nivel provincial y para el Concejo Deliberante. En el medio, hubo algunos contactos y diálogo con los lugartenientes del mandatario. De la Sota seguirá de campaña para Passerini pero con agenda propia, como lo hizo para Llaryora, e insiste con que hasta la posible segunda vuelta electoral de noviembre, donde “su límite es Macri”, se mantendrá en no innovar.











