Por Gabriel Marclé

En Río Cuarto se viven días de dolor y zozobra por el homicidio del remisero Facundo Pereyra (46). En la madrugada del domingo pasado, el trabajador del volante fue interceptado por cuatro delincuentes, todos ellos menores de edad, quienes intentaron robarle el celular. Uno de ellos, de 16 años, apretó el gatillo que terminó con la vida de Pereyra. El hecho devino en un importante operativo policial, la detención de todos los implicados y expresiones públicas como las del gobernador Martín Llaryora, quien pidió revisar la edad de imputabilidad. Pero el mayor impacto se notó en la campaña: los principales candidatos decidieron suspender momentáneamente sus agendas de cara a las elecciones del 23 de junio.

El rumbo de la agenda política de Río Cuarto puede cambiar en cualquier momento, ya sea por un socavón en plena Avenida Presidente Perón o 3 días seguidos de lluvia. El escenario pre electoral de la capital alterna es permeable a cualquier hecho disruptivo, aunque el del pasado domingo representa un nivel de gravedad difícil de obviar en tiempos de campaña. Por esa razón, los competidores de la carrera por el Mójica eligieron quedarse al margen de lo que fue una jornada de tristeza y pedidos de justicia encabezados por la familia y colegas del remisero asesinado. No fue una medida consensuada ni comunicada públicamente, pero todos coincidieron en poner pausa.

Pese a que espacios como Viva Río Cuarto -que lleva como candidato a Nicolás Forlani- hicieron pública la suspensión de su campaña por 48 horas, los equipos que representan a los principales candidatos opositores lo hicieron de manera extraoficial. Por un lado, el frente Primero Río Cuarto de Gonzalo Parodi definió el mismo domingo del crimen que no se manifestaría públicamente respecto al caso para evitar que los tilden de insensibles al “caranchear” un hecho tan doloroso. Por esta razón, los radicales comandaron salir de las redes y evitar cualquier situación que pueda sugerir un intento por capitalizar la tragedia a favor de la campaña. Hasta se habría pospuesto el lanzamiento del primer spot de campaña.

Del lado de Adriana Nazario también se decidió cerrar la campaña por duelo. No hubo publicaciones de redes, pese a que el domingo habían lanzado el video tutorial de campaña con instrucciones para votar con boleta única. Según pudo averiguar Alfil, el frente de La Fuerza del Imperio del Sur tenía planificado un lunes de recorrida por algunos barrios de la ciudad, pero también hicieron caer esa agenda para que evitar malos entendidos.

El caso de Guillermo De Rivas y Hacemos Unidos por Río Cuarto fue un tanto particular. Si bien adhirieron a la suspensión de la jornada de actividades, los motivos podían ser diferentes a los de sus rivales en la oposición. Por ser representante de la opción oficialista, resultaba lógico predecir que salir a hacer campaña en un día como este hubiera sido una provocación para los que lloraban al remisero asesinado y hasta procedieron a cortar puentes pidiendo justicia. Incluso, habría significado exponerlo a un día de extrema sensibilidad.

Ayer también fue un día de mucho enojo en las redes sociales, con expresiones durísimas que apuntaban a la responsabilidad del Estado municipal en estas situaciones de inseguridad. Por esa razón, tampoco hubo nuevas publicaciones para De Rivas. Tampoco hubo apariciones del intendente Juan Manuel Llamosas, ni tampoco de otros funcionarios y dirigentes. Silencio de radio -y de redes.

Pese a esto, podría decirse que a De Rivas no lo ayudaron las acciones que se llevaron a cabo en la ciudad durante el fin de semana. Puntualmente, el acto del 25 de mayo que encabezó el gobernador Martín Llaryora. Ese día, el Gobierno de Córdoba y el de Río Cuarto mostraron en el centro de la ciudad el poderío completo de las fuerzas de Seguridad. Policía, Guardia Local, Fuerza Policial Antinarcotráfico, todo el plantel fue exhibido en una jornada clave. Pero todo ese esfuerzo quedaría en la nada con lo ocurrido 24 horas después en barrio Ciudad Nueva, a solo 20 cuadras del centro riocuartense donde se promocionó el incremento de la presencia policial.

“Queda demostrado que no poner cámaras o tener un sargento a cargo de la Seguridad no van a ser suficientes para frenar una problemática como esta”, el único comentario que dejaron trascender en off desde la opción opositora que representa Adriana Nazario. Queda la sensación que, pasada la pausa por el luto, los equipos de Nazario, Parodi y también De Rivas volverán a enfocar en el tema seguridad, incluso retomando las declaraciones del gobernador sobre la edad de imputabilidad.

Los focus groups ya marcaban que el tópico era el que generaba mayor preocupación entre electores y, tras el hecho del domingo, estará en el centro de la agenda como nunca. “Este hecho te puede definir una elección”, afirmaba un histórico armador político de la ciudad sobre el hecho disruptivo y su efecto a solo 26 días de las urnas.