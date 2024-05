Cómo conciliar dos versiones contradictorias

J.C. Maraddón

La demanda constante de productos para alimentar el streaming, tanto en el formato de podcasts como en el de realizaciones audiovisuales, ha llevado a que los encargados de elaborar y recolectar ese material privilegien los contenidos que parecen concitar la mayor atención de las audiencias. Y al igual que sucede con los noticiarios, donde la información policial es la que tiene mayores posibilidades de obtener una mejor acogida, también las plataformas han entendido que esas temáticas despiertan mucho interés y por eso es habitual que los estrenos que ofrecen en sus grillas giren en torno a episodios resonantes de la vida real.

Jugando con el morbo de los espectadores, proliferan así documentales y ficciones que prometen revelar toda la verdad acerca de crímenes seriales, asaltos a bancos y otros acontecimientos por el estilo, que si además corresponden a una versión literal o aumentada de algo que realmente pasó, de seguro se transformarán en un gran éxito. Ni qué hablar si de esas tragedias han tomado parte celebridades del deporte, como O.J. Simpson o Carlos Monzón, cuyos casos mantuvieron en vilo a la población a lo largo de su desarrollo y que, por ende, se sospecha que siguen siendo “redituables”.

Por supuesto, si los sucesos rescatados del archivo incluyen en su narrativa vínculos sentimentales entre sus protagonistas, los programadores los considerarán más apropiados para sus fines, debido a que suscitarán un deseo del público de no perderse detalle del asunto. Sin embargo, a veces la ansiedad impulsa a relevar causas no resueltas, que pueden tener derivaciones posteriores no contempladas en las series que prometieron esclarecer sus más íntimas vicisitudes, como ocurrió con lo vinculado a la muerte de María Marta García Belsunce, una investigación que continuó abierta y se prestó a novedades aun después de los seriales producidos por Netflix y HBO.

Es lícito jugar con los finales abiertos y dejar librada al azar la resolución de esa trama que no ha arribado a su última instancia cuando los guionistas hacen su trabajo. Pero cuando las pericias conducen a resultados que desmienten las hipótesis esgrimidas en pantalla, quedan al desnudo las urgencias comerciales que motivaron una precoz apropiación de esa reseña policial, sin medir hasta dónde se habían despejado las incógnitas. Fallos apelados, paradigmas sociales renovados y cambios de carátula suelen desbaratar esas historias perfectas que cualquiera sueña con contar, pero a las que su origen verídico obliga a tratar con cuidado.

El caso de Nahir Galarza, la jovencita de Gualeguaychú condenada a cadena perpetua por el crimen de su exnovio ocurrido en diciembre de 2017, reunía todos los requisitos para transformarse en un filme taquillero y así lo entendió Prime Video al momento de encarar la producción de “Nahir”, largometraje dirigido por Hernán Guerschuny y estrenado online la semana pasada. Con Valentina Zenere en el rol protagónico, esta cinta se esfuerza en aclarar desde los créditos iniciales que si bien se basa en hechos reales, se ha practicado una adaptación con propósitos dramáticos que no necesariamente se ajusta a la verdad.

Pero aquella infausta noticia que gozó de una intensa cobertura mediática durante un lapso prolongado, ha sufrido variaciones importantes en su narrativa con el paso del tiempo, que hasta han puesto en duda la culpabilidad de Nahir en el asesinato y han sindicado a su padre como el responsable. Atrapada en esa trampa del sensacionalismo, las miradas de género, la tragedia romántica, el drama costumbrista y la crónica inconclusa, la película depara a pesar de todo algunos pasajes meritorios, en su intento por dar cuenta de lo que acaeció en aquella madrugada de diciembre, aunque se admitan al menos dos versiones que se contradicen.