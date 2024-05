En menos de un mes, Gral Deheza debe convocar a elecciones

Por Julieta Fernández

El fallecimiento del intendente Oscar Flores Ferrando en la localidad de General Deheza deriva en la inminente convocatoria a una nueva elección municipal. Dicho llamado se debiera realizar en menos de un mes (ya que pasaron 6 días desde el fallecimiento del mandatario) y se esperan definiciones en torno a las fuerzas políticas opositoras: Hacemos Unidos y la UCR. Una vez que se dé a conocer la fecha (que sería entre mediados de agosto y principios de septiembre), comienza a regir el respectivo cronograma electoral para la presentación de alianzas (en caso de que hubiese) y las respectivas listas. Esta vez, solo se elegirá al nuevo/a intendente y se mantendrá la actual estructura del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.

Según lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante cuenta con 30 días desde la acefalía definitiva para llamar a elecciones nuevamente. Cabe recordar que Flores había pedido una licencia médica -debido a su enfermedad- el día posterior a su asunción. Desde entonces, el intendente interino, Eduardo Pizzi, desempeñó el rol de jefe municipal. Al darse la situación de acefalía en menos tiempo de la mitad del mandato (que serían dos años), corresponde realizar una nueva convocatoria electoral.

Según manifestó la jueza de la Junta Electoral, Zulma Tarifa, a Radio Vos, la elección podría realizarse entre mediados de agosto y principios de septiembre. Cabe destacar que el 15 de agosto tienen lugar las fiestas patronales en la localidad, por lo que esa opción podría descartarse.Tarifa agregó que, como habitualmente ocurre, el primer plazo del cronograma es la presentación de alianzas (en caso de que las haya) que culmina 60 días antes de la fecha electoral. En el caso de la presentación de listas, que en este caso particular sólo llevará candidatos/as a intendente, habría tiempo hasta 30 días antes del acto electoral.

En caso de que las fuerzas opositoras no decidan presentarse en la contienda y sólo el oficialismo presente un candidato, se procedería a proclamar dicha lista y no se llevaría adelante la elección. Aunque aún no se ha confirmado cuál será el próximo paso del PJ y la UCR, la jueza comentó que recibió un pedido de audiencia para esta semana de parte del apoderado de uno de los espacios políticos de la localidad. Es probable que la Junta también mantenga una reunión con los concejales de las distintas fuerzas para dialogar sobre el proceso electoral.

Evaluando el próximo paso

El actual intendente, Eduardo Pizzi, señaló que una posible candidatura con su nombre “será una decisión que corresponderá a la fuerza política en la que estoy”. El espacio oficialista, Alternativa Vecinal, mantendría reuniones en los próximos días para dirimir a su candidato. Por lo pronto, Pizzi seguiría como intendente interino hasta el día de los comicios.

Desde el peronismo (Hacemos Unidos) no descartan participar de la contienda aunque aseguran que tienen previsto reunirse con la UCR para luego tomar una decisión. Tampoco desestiman la posibilidad de que todas las fuerzas logren un acuerdo con el oficialismo. De ser así, esto implicaría que haya un único candidato del actual espacio gobernante que luego sería proclamado.

El concejal de Hacemos Unidos, Lelio Dedominici, se refirió al respecto en diálogo con Radio Vos. “No voy a mentir, estamos en diálogo con la UCR local y seguramente mantendremos reuniones”, planteó el edil y ex candidato a intendente a la emisora. Por el momento, el PJ no habría mantenido conversaciones con el oficialismo pero aseguran estar abiertos al diálogo. Dedominici no negó su predisposición de volver a ser candidato a intendente en caso de que su espacio político así lo convalide. “No voy a negar que siempre tuve muchas ganas de ser intendente pero no depende de mí.Yo pertenezco a un espacio”, señaló.

En caso de que la oposición presente algún candidato y éste obtenga la victoria, se mantendría la actual estructura del Concejo Deliberante y el jefe o jefa municipal no tendría la mayoría en el Legislativo ni el Tribunal de Cuentas. Cabe recordar que las últimas elecciones municipales tuvieron lugar a fines de julio del 2023 y los candidatos de las fuerzas principales fueron: Oscar Flores (Alternativa Vecinal), Susana Bertero (UCR) y Lelio Dedominici (Hacemos Unidos).