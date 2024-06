Por Julieta Fernández

“Hemos decidido apoyar a Adriana Nazario como la mejor candidata para las elecciones de Río Cuarto”, dijo el presidente del Partido Demócrata y ex candidato a gobernador, Rodolfo Eiben al programa Sin Libreto. El dirigente resaltó que no forman parte de la alianza sino que son adherentes. Al no haber una alternativa del oficialismo nacional en la oferta electoral, el PD se vio seducido por la propuesta de la ex diputada.

Esta incorporación del Partido Demócrata, al menos desde lo simbólico, puede entenderse como otro gesto de apertura hacia espacios afines al gobierno nacional. Tal como lo hizo el candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi, al citar al presidente Javier Milei en su propuesta de reducción impositiva. En los tres candidatos que componen el escenario de tres tercios del que se habla, se advierten gestos -en mayor o menor medida- al electorado morado.

En ese sentido, también se encuadran los discursos vinculados a la planta municipal. La semana pasada, los concejales opositores apuntaron sus cañones al Municipio por la reciente contratación de entre 350 y 400 cooperativistas asociados para prestar servicios en la Municipalidad. El Municipio respondió afirmando que desde el 2016 la planta municipal se habría reducido un 35% y negó las acusaciones sobre “promesas laborales” en caso de que Guillermo De Rivas gane la elección.

La adhesión del PD a la candidatura de Nazario iría un poco más allá de las declaraciones periodísticas e incluso tendría cierta participación del ex candidato a gobernador en algunas actividades de campaña. Según señaló Eiben, tendría prevista una visita a Río Cuarto para acompañar a la ex diputada en una caminata por las calles de la ciudad. De hecho, en las últimas caminatas de campaña, algunos miembros del PD se mostraron junto a Nazario (como la ex candidata a legisladora, Claudia González).

El dirigente también dijo que podría actuar como nexo entre Nación y el Municipio en caso de que la candidata se imponga en las urnas. “Tal como lo hice con Martín Llaryora y el presidente Milei en su momento”, afirmó. Eiben se mostró optimista respecto del resultado de La Fuerza del Imperio del Sur y consideró que “Adriana es la mejor candidata y tiene chances de ganar la intendencia. Es una persona de bien, tiene carisma y solvencia. Tuvo una apertura hacia nosotros que nos llevó a decidir darle nuestro apoyo”, aseguró el presidente del PD Córdoba.

Pero las adhesiones atípicas también se podrían encontrar en otras fuerzas políticas que participarán en la elección. Por ejemplo, Nadia Belgoff, una de las mujeres más cercanas al ex precandidato radical, Gonzalo Luján, elogió a la vicegobernadora Myrian Prunotto. “Nuevos paradigmas disruptivos, atrevidos, solo para valientes”, señaló Belgoff en una fotografía junto a Prunotto y Eduardo Vezzosi, concejal de Alejandro Roca. Según pudo saber Alfil, Gonzalo Luján acompañaría la candidatura de Gonzalo Parodi al igual que parte de su equipo, aunque cabe resaltar que el ex titular del PAMI ha mantenido un perfil bajo luego de la interna de septiembre del 2023.

En el oficialismo local, se destacan adhesiones como la del comerciante Franco Spinella al esquema de Guillermo De Rivas. El ex candidato a concejal de Riocuartenses por la Ciudad (que llevó a Eduardo Scoppa como candidato a intendente) participó de una cena junto a la vicegobernadora, su grupo político y el candidato a concejal y presidente del Parque Industrial, Gustavo Perlo. “Tener a un futuro concejal como Gustavo Perlo nos da certezas de que la voz de los que trabajan día a día por la ciudad también tendrá su lugar y que hay proyectos de gestión municipal que entienden que es fundamental el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, señaló Spinella.