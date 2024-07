Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“Lo dejamos esperando”

La cronista llegaba al militante peronista para consultarle sobre la realización de alguna actividad alusiva al 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

Periodista: ¿Me parece a mí o no se hizo nada por el aniversario del fallecimiento de Perón?

Militante PJ: Ni me lo recuerde. Aunque creo que estamos más que excusados: jura de concejales y tribunos y mañana (por hoy) la asunción de Guillermo (De Rivas). Ojo, no le niego que podría haberse hecho algo sencillo quizás y en otro horario. Tal vez nos reivindiquemos con una actividad en los próximos días. Pobre Perón, lo dejamos esperando.

P: Claro. En Córdoba, aunque en principio iba a hacerse un acto, finalmente se hizo una misa. Acá entiendo que era imposible con todo lo del cambio de la gestión pero, si le soy honesta, tampoco vi muchos posteos en redes.

M PJ: Ahí ya no pondré excusas. Salvo dirigentes puntuales o algunas organizaciones locales que publicaron algún mensaje, yo tampoco vi mucho. Es más, si nos ponemos a comparar, el gobernador Martín Llaryora tuvo un posteo extenso sobre eso. Después si quiere debatimos sobre algunos conceptos que planteó como el abrazo de Perón a Balbin. Pero bueno, al menos hubo alguna referencia. Si no me falla mi nivel de “stalkeo”, ni Llamosas ni De Rivas publicaron algo hasta ahora. Bueno, el día todavía no terminó. Veremos si hay algo más tarde

P: Dudo. Justamente por todo lo de la jura de los concejales y tribunos.

M PJ: Mi esperanza está en los sindicatos y que ellos estén organizando algo y quizás no estoy enterado. Por otro lado, no puedo evitar pensar en las críticas de algunos compañeros que dicen que tenemos la sede muy abandonada. Si no hacemos algo, les vamos a terminar dando la razón.

Desmentida no solicitada

El periodista recibía el mensaje de un dirigente del radicalismo.

Dirigente: Che, no es verdad eso que andan diciendo de Gonzalo (Parodi).

Periodista: ¿Qué dice?

D: Lo están vinculando al Gobierno de (Guillermo) De Rivas después de la foto esa tomando mates la semana pasada. Nada que ver.

P: Pero, ¿quién lo vincula? No ande perseguido.

D: Bueno, capaz usted no. Pero lo andan diciendo, los peronistas que quieren armar lío.

P: ¿Entonces? ¿No es verdad eso que me dice que algunos andan diciendo pero que nosotros no? (risas)

D: No estamos aclarando nada, solo tirando abajo especulaciones que puedan surgir. Gonzalo está muy bien y pensando ya en lo que viene.

P: ¿Y qué viene?

D: Está ocupado en pasar la página para empezar a escribir otro capítulo. Ahora está descansando, cosa lógica para recuperarse de lo que conlleva una campaña cansadora e intensa como la que vivimos.

P: Pero, ¿cuál es el capítulo? ¿Tiene algo en mente?

D: Seguramente generará un espacio para seguir trabajando en proyectos junto a la gente que lo acompañó durante todo este tiempo. Hay un equipo de gente muy valiosa que tiene ideas importantes para aportar a la ciudad.

P: ¿Siempre vinculado a lo político?

D: Imposible no hacerlo. Pero yo creo que va a ser algo fuera de la rosca. De hecho, él ya ha comunicado que no está pensando en cargos, ni candidaturas, ni nada. Le digo, va a ser un trabajo bajo una fundación que le permita seguir vinculado a las instituciones de la ciudad y ejerciendo desde el sector privado.

P: ¿Y en el bloque? ¿O pasará a hacer lo de Gabriel Abrile en 2020 cuando volvió a su actividad después de perder?

D: Habrá que ver cómo se mueven los demás actores. Creo que se viene tiempo de reflexionar y ver cómo estamos parados. El bloque seguro trabajará en busca de lograr una identidad propia y fuerte.

Uñas listas

En pleno centro, el periodista se cruzaba a la dirigente que andaba a las corridas antes de asumir como concejal.

Periodista: ¡Epa! ¿A dónde va con tanto apuro? Mire que falta para la asunción (risas).

Dirigente: ¡Corriendo a hacerme las uñas!

P: Es el día para mostrarlas, ¿no?

D: Hoy y durante cuatro años más. No nos queda más que mostrar las uñas en los debates que se vienen. Al menos ese va a ser mi caso. A veces, hay algunos que te quieren pasar por arriba. ¡No los voy a dejar!

P: Con las uñas no basta, sabrá. ¿Hay proyectos?

D: Claro que sí. Y muchos. Todos escritos con estas manos y que serán peleados con estas uñas (risas).

¿Qué pasó en la Defensoría?

El informante se comunicaba con el periodista para aportarle un dato vinculado a la última edición del Enroque Corto.

Informante: ¿Así que hay teorías sobre la salida de Fabián Rolandi de la Defensoría? Le digo, hay mucho mitómano.

Periodista: La información estaba, pero también mucha gente habla. Algunos, coinciden en decir que hubo algo extraño en la renuncia del adjunto.

I: Yo vengo a tirarle la posta. Rolandi se va a vivir a Italia. Tiene a gran parte de su familia viviendo allá y está listo para hacer su vida afuera. No hay más que eso.

P: ¿Seguro? Mire que…

I: Segurísimo. Si alguien le dice lo contrario, está mintiendo.

P: No me deja terminar. Dicen que podía haber tensión con Ismael Rins.

I: No estoy en la oficina, así que no puedo decirle nada al respecto. Pero tenga por seguro que no es la razón de su salida. Mucho menos, cuando quedan solo tres meses para terminar el mandato.