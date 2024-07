Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Esquivó a Bullrich pero no a De Rivas”

La periodista recibía un mensaje del dirigente del PRO, quien recordó que la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Belén Avico, estuvo presente en el acto de asunción de Guillermo De Rivas.

Dirigente PRO: El otro día me puse a ver la transmisión de la asunción de De Rivas y no pude evitar sorprenderme cuando vi a la diputada (Belén) Avico. Digo, no la veíamos casi nunca en este tipo de eventos y está muy bien que haya asistido a algo tan importante como la asunción de un nuevo intendente.

Periodista: Me llamó la atención verla en el evento. Creo que estaba sentada junto al diputado Carlos Gutiérrez.

D PRO: Es que ahí está el tema. No debiera llamarnos la atención que una diputada participe de esta actividad. Me parece muy bien que haya ido. Lo que yo reprocho, al igual que varios de nuestro espacio, es que ni siquiera fue al acto de cierre de campaña de quien fue su candidata a presidenta en su momento. Esquivó a Bullrich pero no a De Rivas. Lamentablemente es algo muy frecuente por estos días y no solo pasa en el PRO. Hay gente que llega a lugares importantes pero desconoce a quienes los ayudaron a llegar ahí.

P: Y ahí es cuando la militancia se enoja.

D PRO: Para que tome dimensión, olvídese que yo le dije esto. No es algo que decimos solo desde Río Cuarto. Basta con ver un par de publicaciones de su Instagram y verá algunos comentarios de dirigentes de la Juventud Pro que le señalan lo mismo a la diputada.

P: Me parece que esto, por más que sea una cuestión puntual, va de la mano con una crisis fuerte que está atravesando lo que quedó de Juntos por el Cambio.

D PRO: Esto es responsabilidad de muchos dirigentes “de arriba”. Hay muchas cuestiones que pasaron en el último tiempo alrededor del partido y no hacen más que seguir degradando el sello. Fíjese cómo quedamos en la ciudad hace unos días sacando poco más del 1%. Va a costar remontar tantos errores.

“¿Qué dirá el turco?”

El dirigente peronista dialogaba con el periodista sobre los nuevos funcionarios que sumarán a la gestión este viernes.

Dirigente: Rafael Filippa a Seguridad y (Osvaldo) “Tini” Pringles a Transporte. ¿Qué dirá el turco Jure de esto?

Periodista: ¡Es verdad! Fueron funcionarios suyos.

D: Filippa creo que fue subsecretario de Gobierno en el último año de la gestión, pero Pringles estuvo varios años en Transporte. Dependía de la secretaría que tenía Jorge Méndez. El caso este es más explicable por la afinidad peronista, pero lo de Filippa es sorpresa. Se lo tenía más radical.

P: Lo recuerdo.

D: Por eso me genera curiosidad saber qué pensará el ex intendente. Es más, le concedo a Jure que fue uno de los que implementó esto de sumar a diferentes espacios en un mismo equipo antes que el Partido Cordobés. Méndez y Pringles, peronistas. Los bancó hasta en los peores tiempos.

P: Entonces se responde solo. Jure debe pensar que está bien esto que hace De Rivas.

D: Es verdad. No hay traición acá. Pero debe ser raro que te maten tanto en campaña, que hablen de lo mal que estaba tu gestión y después convoquen a gente que era funcionaria tuya. Me parece que De Rivas termina reconociendo que no se hicieron las cosas tan mal en la época del turco. Evidentemente, el transporte era mejor que ahora. Si no, no hubiera convocado al que coordinaba el servicio hace ocho años.