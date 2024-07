De Rivas completa gabinete: fuerte reclamo en DDHH y un ingreso K

Por Gabriel Marclé

Hasta antes de la medianoche del pasado martes 9 de julio, Alfil contaba con la confirmación del acto de asunción de nuevos subsecretarios del gabinete de Guillermo De Rivas que se desarrollaría ayer por la mañana. Algo pasó en el medio que el equipo del intendente decidió postergar la jura de funcionarios con un cambio de planes extraño e inesperado, aunque posiblemente explicado por una serie de tensiones que escalaron durante el día de la independencia. ¿El motivo? La degradación del área de Derechos Humanos, hecho que motivó el reclamo de organizaciones que pusieron en jaque la agenda derivista.

La noticia respecto a la caída de la cartera de DDHH al grado de Coordinación empezó a hacer ruido a comienzos de esta semana, cuando la designación de un subsecretario no asomaba en el listado preliminar de los que asumirían esta semana. Algunos referentes de las organizaciones de Memoria, Verdad y Justicia hicieron correr el enfado del sector. Eso, sumado a la cadena de mensajes de otros militantes de DDHH en grupos cercanos a la cúpula mayor de la Municipalidad, provocaron incomodidad en el entorno del intendente De Rivas y hasta habrían motivado el cambio de planes en la jura de nuevos subsecretarios.

Ayer, cuando se esperaba algún mensaje protocolar del Gobierno invitando a la asunción de autoridades, todavía se estaba negociando el fin del conflicto que alentaron agrupaciones que jugaron fuerte en la campaña del actual intendente. Algunos mensajes que circulaban ponían de manifiesto que las organizaciones de DDHH esperaban una mayor representación en el nuevo equipo municipal e interpretaban la degradación de la cartera como un intento por “bajarle el precio a la lucha por la Memoria”. Algunos incluso reivindicaban a Juan Manuel Llamosas por su trabajo en esta cuestión. “Se da marcha atrás a los avances que se lograron”, comentaban.

El cuestionamiento a la decisión de bajarle el rango al trabajo en DDDH apuntó exclusivamente a De Rivas. “En la campaña prometió continuar con el área y fortalecerla”, apuntaban desde las organizaciones que lanzaron el reclamo, donde sugerían cierta deslealtad con quienes trabajaron en la campaña detrás de esa premisa. Además, afirman que una decisión de este tipo “va a contramano” con lo que viene ocurriendo incluso a nivel provincial, recordando que en Provincia DDHH conserva el grado de Secretaría.

Las organizaciones esperaban que haya marcha atrás con la decisión y ayer le enviaron una nota a De Rivas con un pedido de audiencia. Incluso, se llegó a comentar que el propio Juan Manuel Llamosas habría intercedido para mantener el área, al igual que otros dirigentes del PJ local y provincial. De hecho, cuando se producía el cierre de esta edición, fuentes municipales confirmaban el acercamiento con aquellos sectores que mostraron su descontento con la decisión.

Según pudo saberse, la iniciativa del Gobierno era encontrar una vía de diálogo y, sobre todo, aclarar su compromiso con las causas de DDHH. Versiones sobre una marcha atrás con la degradación de la cartera surgieron desde adentro del Ejecutivo, pero hasta anoche esto no era confirmado. Lo último que se tenía firme era la unificación de dos áreas: sería Subsecretaría de Educación y DDHH. Más allá de un probable acuerdo, las agrupaciones se encargaron de transmitir que seguían rechazando esa alternativa. Irresuelto primer gran contratiempo de la era De Rivas.

Un ¿ex? estevizta en el equipo

Alfil anticipó en su pasada edición que el plantel de Guillermo De Rivas se encontraba a punto de confirmar una incorporación digna de generar ruido en la escena política local y provincial. Hasta último momento, el entorno del intendente guardó bajo llave el nombre de quien asumirá hoy -si es que no hay más postergaciones- al frente de la Subsecretaría de Gobierno (nada más y nada menos). Se trata de Fernando Bossio, ex director del Pami, quien supiera ser referente de Gabriela Estévez en la ciudad, un nombre que promete, no tanto por lo que pueda hacer en su gestión, sino por la forma en la que repercutirá en el armado local.

Con esta incorporación, De Rivas estaría demostrando su intención de poner en juego esa impronta propia que prometía en campaña, algo que lo llevaría a conformar una versión propia del Partido Cordobés que no tiene vinculación -al menos no tan evidente- entre Martín Llaryora y la dirigencia K. Hay una lógica en la separación entre el PJ cordobés y estos sectores, principalmente por el impacto que genera esa esa unidad en un electorado mayormente anti-kirchnerista.

En Río Cuarto, la campaña de Guillermo De Rivas no dio lugar a izar banderas de La Cámpora. Pero es cierto que parte de la representación K de Gabriela Estévez mutó mucho desde hace tiempo. De hecho, Bossio ya no formaría parte del frente que lidera la diputada nacional. “No llega en representación de nadie”, aclararon desde la Municipalidad sobre la llegada de lo que consideran “un ex” del equipo Estévez.

El nuevo subsecretario se integró a la campaña del oficialismo riocuartense desde hace tiempo con funcionarios y concejales que fueron parte del llamosismo desde 2016 a la fecha. La herencia recayó en De Rivas: lejos de expulsarlos, los metió en su equipo. Eso sí, sin hacer tanta pompa y atentos a que Bossio -y los suyos- no use esta oportunidad para crear una base K en el Mójica. Más allá de las especulaciones, fuentes municipales revelaron que el nuevo funcionario cuenta con la confianza del intendente por el trabajo que se hizo durante la campaña.

Quien asumirá hoy como subsecretario ya tuvo su primera reunión de trabajo con quien será su superior en la cartera de Gobierno, Roberto “Tito” Koch. Allí debatieron sobre las funciones que cumplirá y el enfoque que planean darle al área. A priori, la subsecretaría se desligará de algunas funciones que tenía históricamente a cargo, como la coordinación de Espectáculos Públicos. ¿Será un área desprovista de funciones? Otras áreas -como Prevención y Convivencia- ya absorbieron parte de su margen de acción.

Tras las postergaciones, hoy se terminaría de completar el gabinete -al menos la parte más grande. Fernando Sassatelli seguirá al frente de la Subsecretaría de Cultura, Adrián Gutiérrez podría asumir en la de Educación y el ex futbolista Rodrigo Siravegna lo hará en Deportes. Además, se espera el nombramiento de varios coordinadores y colaboradores, lo que se llama “tercera línea”.