Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Libertarios se despegan de Lamberghini

El informante le compartía a la cronista la publicación de un referente libertario local y ex candidato a concejal de la Ucedé, Franco Pierluca. En el posteo, Pierluca se distanciaba de los dichos homofóbicos del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Informante: ¿Se acuerda de la grieta libertaria de la que cada tanto volvemos a hablar? Está más vigente que nunca.

Periodista: ¿Por los dichos de Lamberghini? Jamás creí presenciar algo de eso (risas).

I: Eso evidencia la gravedad de los dichos del concejal. Yo no dudo que las críticas de Pierluca sean genuinas. De hecho, tiene un punto cuando dice que La Libertad Avanza tiene mucha banca de jóvenes que seguramente no concuerdan con lo que expresó Lamberghini. También creo que hay un condimento extra en esto y es la tensión entre estos espacios. Más de una vez leí comentarios de libertarios de Río Cuarto que consideran que el legislador (Agustín) Spaccesi es funcional al peronismo cordobés. Spaccesi lo bancó a Lamberghini en la campaña. De ahí también viene esta grieta de la que le hablo.

P: Viendo lo que publicó Pierluca, parece que no molestó solo el comentario de Lamberghini, sino el hecho de que sea “un copia y pega” del diputado (Agustín) Romo. Lo trata de plagiador en general.

I: Yo creo que algunos sonrieron un poco al ver que Mario pisó el palito. Quizás no esperaban que fuera tan pronto. Insisto, no creo que de repente les interese defender los derechos de la comunidad LGBT. Aún así, está muy bien que, si pregonan las ideas de la libertad, no acompañen lo que dijo el concejal bajo ningún punto de vista. Por otro lado, le sugiero que chusmee las redes sociales porque parece que el concejal libertario está lejos de retractarse. Siguió retuiteando posteos donde reafirma lo que piensa.

Arranca la rosca por la Defensoría

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien le confirmaba sobre el inicio de una nueva campaña política.

Informante: ¿Vio cuál fue la primera acción fuerte del Concejo Deliberante?

Periodista: ¿Asunción de secretario y prosecretario? ¿Repudio a Mario Lamberghini por sus comentarios transfóbicos?

I: Bueno, eso también pasó. Pero me refiero al inicio de la convocatoria para elegir nuevo Defensor del Pueblo. Vio cómo es esto. Termina una campaña e inmediatamente la otra (risas). En octubre tenemos que tener al sucesor de Ismael Rins.

P: Siempre suele arrancar esta rosca cuando se produce la primera sesión.

I: Sí, pero esto ya arrancó hace unos días. ¿Por qué cree que se peleaban tanto por el tema de qué fuerza iba a ser la primera minoría? Me parece que los radicales están ahorrando tiempo y ya están charlando con algún socio del oficialismo para ver qué nombre pueden consensuar.

P: ¿Ya empezó esa rosca?

I: ¡Uh, hace rato! No le puedo dar nombres, aunque se ha escuchado que a Gonzalo Parodi le gustaría poner a una mujer de candidata. Se decía que podía proponer a Lucía De Carlo que ya fue candidata en alguna oportunidad, pero por otro espacio. Yo creo que no va a ser ella y que en todo caso necesitan alguien que pueda quedar mejor acomodado para ganarse los votos oficialistas. Me dijeron que Yanina Moreno Zamanillo también era una posibilidad. Pero están atentos y no se quieren equivocar.

P: ¿Sabe si el nazarismo ya tiene candidato?

I: No, pero me comentaron que podrían presentar un candidato o candidata peronista. Ojo con eso, porque puede jugar en los votos del oficialismo. Está claro que el bloque va a votar lo que se acuerde con el Ejecutivo, pero el corazón le puede tirar a alguno.

P: ¿Los libertarios ofrecen candidato?

I: Seguro, aunque no sé nada. Pero usted tenga en cuenta que otros espacios también pueden presentar candidato. Creo que a la mayoría lo desmotiva el hecho de que siempre se respete el acuerdo entre oficialismo y la primera fuerza opositora, pero tal vez sea una oportunidad para decir lo que tengan para decir. Quién le dice que esta elección no termina siendo sorpresiva.

P: ¿Sorpresiva cómo?

I: ¿Y si Hacemos Unidos por Río Cuarto presenta candidato? ¡Ah! No la tenía a esa. No creo que pase, pero estamos en tiempos extraños.

Los nervios del debut

Desde el Concejo Deliberante, el informante le relataba al periodista sobre la dinámica que exhibió el debutante cuerpo legislativo.

Periodista: ¿Cómo vio la primera sesión del año?

Informante: Enquilombada, llena de nervios. Pero también entretenida.

P: Bueno, es la primera…

I: Sí, son los nervios del debut. La presidenta (Ana Medina) tuvo varios furcios, momentos en los que otorgaba la palabra y era momento de votar. Ella misma se daba cuenta y les explicaba a los presentes que era su primera vez en ese rol. Está bien.

P: Imagino que no debe ser fácil aprenderse el protocolo en tan poco tiempo. Ahora, me interesa saber cómo fueron las dinámicas entre bloques.

I: Bastante amena la sesión. Más allá de algunos titubeos y concejales que todavía se tienen que acostumbrar al rol, tampoco hubo tensión aparente entre los bloques. Es más, no pareciera haber tanta distancia entre bloques. Ya no está la división de peronistas contra radicales. Eso le puede sumar algo novedoso al cuerpo. Más allá de eso, con lo del repudio a Lamberghini, surgió la primera coincidencia entre todos.

P: Menos el libertario, obviamente. ¿No?

I: Y sí. Me parece que va a estar bastante solo Mario el libertario.

“Figuritas repetidas”

El informante municipal llegaba a la cronista con una inquietud sobre el rol que podría tener Diego Gagna, quien se desempeñaba como coordinador de Gestión en Planificación Estratégica del Municipio.

Informante municipal: Con todo el tema del nuevo gabinete y eso, me pregunto qué pasará con algunos nombres como Diego Gagna. Estuvo en Desarrollo Económico en los últimos años pero, si mi memoria no me falla, ¿no le habían pedido la renuncia unos meses después de que asumiera Llamosas? Luego de que quebrara su empresa familiar y varios ex empleados se manifestaran afuera del Concejo Deliberante. ¿Fue realmente una renuncia si después se lo siguió viendo en la gestión?

Periodista: Me acuerdo de eso y, para serle sincera, me había olvidado que Gagna había seguido en la gestión. Claramente desde otros lugares, con más bajo perfil.

I M: No se crea que desde un perfil tan bajo. Capaz durante un tiempo sí pero basta con googlear un poco. Hace unos meses estuvo en una reunión con la Agencia Innovar y Emprender como representante de Desarrollo Económico del Municipio. ¿Será una “figurita repetida” en la nueva gestión?