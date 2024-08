Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Cortan la SUBE

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno municipal sobre un comunicado difundido por la empresa de transporte local, Sociedad Anónima de Transporte (SAT), donde informaba sobre la suspensión de la tarjeta SUBE en la ciudad.

Periodista: ¿Vio que la SAT informó que sacan la SUBE?

Informante: Algo se comenta por la Muni. ¿Tiene el comunicado?

P: Se lo leo. “La SAT comunica y se disculpa con sus usuarios ante el eventual corte de servicios de la Tarjeta Sube y sus atributos sociales a partir de las 00 hs. del día sábado 3 de agosto debido a la falta de pago por parte del Estado Nacional desde el pasado mes de MAYO 2024 y que solamente el gobierno mantiene al día para las empresas del AMBA”. Eso dicen.

I: Ufff. Encima, justo hoy, el Gobierno Nacional anunció que le va a mandar 20 mil millones de pesos en subsidios al AMBA.

P: Justamente. En el comunicado, la SAT habla de eso. “Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios ante esta alarmante situación, agravada por la acelerada suba de costos, la pérdida de capital e ingresos y las deudas operativas que impiden mantener los mencionados beneficios y ponen en riesgo la continuidad de las empresas del interior del país que desde hace tiempo se encuentran al borde del colapso”, cierran. Imagino que esto traerá complicaciones.

I: Y…más vale. Piense usted que el año pasado le decíamos a la gente que saque la SUBE porque tenía beneficios y ahora no van a funcionar desde el sábado. Hoy, representa más del 50 por ciento de los pasajes diarios y Nación debe cerca de 60 millones. Es un montón.

P: ¿Y saldrán a decir algo desde la Municipalidad?

I: Esto es decisión de la empresa, así que debería salir el presidente (Julio Titarelli) a comunicarlo. Yo creo que se puede llegar a solucionar antes del sábado, pero creo que es momento de que el Gobierno nacional haga algo. Por una vez, que los cañones apunten para otro lado que no sea la Municipalidad. La responsabilidad es de Casa Rosada.







De fieles y kirchneristas

El dirigente comentaba con el periodista sobre el ruido que surgió del armado de equipos en la Municipalidad y la nueva Asesoría de Juan Manuel Llamosas.

Informante: Al final, (Juan Manuel) Llamosas se terminó llevando los descartes de Guillermo De Rivas a su oficina.

Periodista: Fea palabra descartes. Dicen que los que están con Llamosas son necesarios para que funcione esta nueva cartera. Hay nombres de experiencia en gestión. Son sus fieles.

I: Sí, claro. Pero yo le cuento lo que se estila de esta situación. Ahora, espérese los palos que van a ir volando de un lado a otro. Ya me crucé con gente quejándose por los que quedaron en la Municipalidad. Cerca del Cívico dicen que De Rivas la pifió metiendo a un kirchnerista como Fernando Bossio en un lugar de exposición como es la Subsecretaría de Gobierno. Por ahí, estaban acostumbrados a que esas cuestiones quedaran más cerca de los espacios cordobesistas.

P: ¿Seguro? Yo pensé que era para los de más confianza con el intendente.

I: Bueno, yo le transmito lo que escucho. Cuando lo vieron a Bossio en ese lugar, algunos se infartaron.

P: Qué raro. Me habían dicho que había kirchneristas también buscando lugar en el Centro Cívico, cerca de Llamosas.

I: Me enteré de lo mismo. Es inentendible. No les importa meter a los K cuando antes los defenestraban o los que entran son sometidos a una lobotomía antes de asumir (risas).

Horario extendido en EMOS

El informante radical llegaba a la cronista para hablar de algunos cambios dentro del Ente Municipal de Obras Sanitarias que ahora preside Juan José Oses.

Informante: ¿Vio que extienden el horario en el EMOS? De 7.30 a 15.30. Va a ser solo durante el invierno pero es un accionar que yo me atrevo a interpretarlo en el marco de esta impronta propia que prometió la nueva gestión.

Periodista: Puede ser. Oses habló de algo de eso también cuando asumió. De transformar al ente “en una empresa 4.0”.

I: Eso capaz ya es mucho (risas) pero me lleva a pensar a cuando Gonzalo Luján fue precandidato a intendente y planteaba extender la jornada de atención de las dependencias municipales. Él lo hizo cuando estuvo en el PAMI pero en el ámbito municipal no cayó tan bien por lo que recuerdo. De alguna manera, sea temporalmente o no, nos terminan dando un poquito la razón.

P: ¿Está diciendo que tienen más cosas en común con De Rivas que Llamosas?

I: No me tergiverse (risas). Lo que digo es que no eran tan descabelladas algunas cosas que propusimos en su momento. Ni hablar de la propuesta del cuerpo de policías retirados que planteamos en campaña y después el intendente sumó a un policía retirado a su gestión. Es más, con esto del horario extendido, le diría que hay un debate más que pendiente en términos de horarios: el horario corrido en la actividad comercial. Tarde o temprano, el tema volverá a la agenda.

Venta ambulante

El informante se comunicaba con la periodista para compartirle uno de los temas abordados en la reunión que mantuvo el intendente Guillermo De Rivas junto a autoridades del Centro Empresario Comercial y de Servicios.

Informante: ¿Sabía que el tema de la venta ambulante es algo que se está hablando bastante en la gestión? Al menos eso dicen desde el CECIS, que se reunieron con el intendente estos días.

Periodista: ¿No ocurrió hace poco un hecho vinculado a eso? Le pidieron a un vendedor ambulante que se vaya de la plaza central.

I: Así es. Por lo que ya se empiezan a ver signos de Jorge Macri en la ciudad (risas). Hablando seriamente, se empieza a hablar de un tema que ya tuvo polémica en su momento durante la era Jure. Pero ahora, parece que el intendente tiene intenciones de ponerse al frente de eso. El CECIS mantiene su argumento de siempre y dice que hay “competencia desleal” y que se dificulta transitar por las veredas en algunos casos.

P: Justo este tema se da cuando pasa lo de los vendedores ambulantes en la Universidad. Finalmente se resolvió que les permitirán seguir trabajando ahí, por ahora.

I: Ojo, tengo entendido que les permiten seguir ahí pero tampoco quieren que “proliferen” más puestos. Creo que la Municipalidad piensa parecido en ese sentido pero podría ir más a fondo con esto. Lo que sería una lástima en medio de la crisis tremenda que estamos viviendo. No será sencillo para el intendente contentar al centro empresario sin ligar algunos pinchazos de parte de la gente que solo quiere ganarse el mango.