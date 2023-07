El diputado nacional -y primer candidato del tramo legislativo de Hacemos por Nuestro País- Carlos Gutiérrez, resaltó que el 13 de agosto “se elige a quienes los cordobeses queremos poner en la cancha”. En diálogo con LV16, el dirigente hizo referencia a la reunión que mantendrá el gobernador y precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País con productores e instituciones de Río Cuarto el próximo miércoles. Pero más allá de ponderar al mandatario cordobés, Gutiérrez también raspó al gobierno nacional y mencionó a la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

“Se volvió a parar la obra y la empresa tiene que dar la cara que no dan los funcionarios nacionales. Y todos sabemos que no se va a hacer porque el kirchnerismo cree, y tiene razón, que en Córdoba no los van a apoyar electoralmente. No se puede manejar un país de esa manera”, opinó el diputado en diálogo con la emisora local. Al ser repreguntado al respecto, Gutiérrez agregó: “No digo que sea a propósito pero los recursos, que siempre son escasos, van destinados seguramente a la provincia de Buenos Aires”. Además, consideró que “cuando se hace la distribución de los recursos como el kirchnerismo, lo primero que piensan es en los votos y no en la gente”.

Desde Vialidad Nacional apuntaron a EPEC y a ECOGAS para argumentar la demora de la obra que podría culminar cerca del final del mandato de Alberto Fernández. En concreto, señalaron que se debería a “interferencias de cables y caños en la traza -pertenecientes a las empresas prestadoras del servicio de electricidad y gas- que deben ser removidas”. El año pasado, cuando se comenzó a discutir el Presupuesto Nacional 2023, los diputados del PJ provincial también apuntaron a Nación por no contemplar aspectos como la segunda etapa de la obra en dicho presupuesto.

A comienzos de año, el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de Nación, Marcos Farina, confirmó que la segunda etapa está contemplada. Sin embargo, en junio se dio a conocer que la obra estaría pausada -a excepción de los puentes de Ruta 8 y A005- y que gran parte del trabajo se retomaría luego de que se quiten las estructuras de media y baja tensión.

La mira en el agro

Luego de una semana en la que Juntos por el Cambio puso toda su atención en la región agroproductivo de la provincia, el schiarettismo apelará a hacer lo propio en la disputa por el apoyo del sector agropecuario de los cuatro departamentos del sur. El próximo miércoles, el mandatario provincial se reunirá con productores agropecuarios, empresarios y distintas instituciones en el predio de la Sociedad Rural local, un espacio que ha sido sede de las recientes presentaciones de propuestas para la región.

En este contexto, la entidad agropecuaria prepara la 89° Edición de la tradicional exposición en la que probablemente arriben varios candidatos presidenciales. El evento será un nuevo escenario para que la dirigencia de Juntos por el Cambio y el PJ provincial apunten contra el kirchnerismo e intenten ampliar su “electorado agro”. Será a fines de agosto, por lo que las fichas estarán acomodadas de cara a las elecciones generales y con una lectura preliminar a partir de los resultados que arrojen las PASO.

Según lo planteado por el legislador nacional -quien aspira a continuar en la Cámara de Diputados-, el gobernador Schiaretti “buscará el consenso con todos los sectores” y apelará a erigirse como representante de un proyecto “de unidad nacional”. Si bien consideró que Mauricio Macri “se prendió a la grieta que es un sistema político montado por el kirchnerismo”, sus cañones se lanzaron en reiteradas oportunidades al gobierno de Alberto Fernández. “Tenemos que acompañar a Schiaretti para que siga peleando los temas de Córdoba, preservando lo que tanto nos cuesta ante la agresión del kirchnerismo a nivel nacional, de la falta de recursos”, planteó el diputado.