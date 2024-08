Por Julieta Fernández

A 50 días del inicio de la era De Rivas, algunos hechos recientes llevarían a decretar el fin de la “primavera” de la gestión. A comienzos de agosto se dio a conocer la baja de casi 50 contratos. Desde entonces, el Sindicato de Trabajadores Municipales había mantenido diálogo con el Ejecutivo Municipal para que se reincorpore a los trabajadores o, en todo caso, que se presenten los respectivos informes negativos en relación al desempeño de los despedidos.

“Seguimos los canales de diálogo que ellos propusieron, pedimos ver los informes negativos y no están. Agotamos todas las instancias hasta que nos dijeron que esta baja de contratos era una decisión política”, manifestaron desde el sindicato de municipales a Alfil. “Esa no es una respuesta válida para nosotros. Una decisión política es postergar una obra o definir hacia qué rumbo va una gestión, no dejar sin trabajo a un compañero”, dijeron desde el gremio.

Según pudo saber Alfil, los interlocutores del gobierno municipal que mantuvieron diálogo con los representantes del Sindicato habrían deslizado que el número de la baja de contratos era “menor” (probablemente en comparación con los más de 200 cesanteados del comienzo de la era Llamosas). “No admitimos que se trate a los compañeros como un número”, resaltó un referente del SUOEM local en diálogo con este medio.

“Hemos recibido la ingrata noticia de que 48 familias de Río Cuarto quedan en la calle. Debería darle vergüenza a las autoridades en un momento como éste. Vamos a acompañar al sindicato de Río Cuarto en las acciones legales y gremiales que hagan falta para restituir los puestos de trabajo”, dijo Rubén Daniele, secretario general del SUOEM Córdoba y referente del FESIMUPC (Federación Sindical de Municipales de la Provincia de Córdoba) en un video en el que se muestra junto a la secretaria general del SUOEM Río Cuarto, Jorgelina Fernández, el secretario gremial de dicho gremio, Cristian Montoya y Víctor Lescano, titular del SUOEM San Francisco y secretario de la FESIMUPC.

Lescano también se sumó a resáldar al SUOEM Río Cuarto y dijo que “es una vergüenza que, sobre todo aquellos que se llaman peronistas, tomen la decisión de dejar en la calle a la gente. Deja mucho que desear esta actitud de parte de las autoridades”. “Si es necesario, estaremos presentes en Río Cuarto acompañando”, dijo el dirigente gremial.

De los casi 50 cesanteados, cerca de 25 están afiliados al SUOEM Río Cuarto. En las primeras conversaciones con el Ejecutivo, el gremio habría tenido cierto entendimiento con la gestión municipal, a la espera de que se reincorpore o, en algunos casos, se reubique a la veintena de empleados que recurrieron al sindicato. “En el Estado no sobra nadie”, insistieron desde el sindicato y resaltaron algunos casos de trabajadores con más de 20 años de antigüedad que en pocos meses se jubilarían, al igual que trabajadores de la salud.

“No toleramos la persecución política hacia quienes han cumplido con su trabajo diaria y correctamente. Tras agotar todas las instancias de negociación y diálogo, sin recibir justificación ni argumentos válidos para los despidos de nuestros compañeros y compañeras, desde el STM convocamos a toda la familia municipal a exigir la inmediata reincorporación de los trabajadores”, indicaron desde el gremio.

Inaugurada la primera señal de alto del sindicato, podría darse por terminada la primavera de la gestión De Rivas. 50 días después de su asunción, se advierte una especie de “Deja vu” de agosto del 2016, fecha en la que los trabajadores municipales también se manifestaron contra el recién llegado al palacio municipal, Juan Manuel Llamosas.