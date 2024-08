Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

UCR Río Cuarto, en lugar “neutral”

La periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la proclamación de Marcos Ferrer y la fase de judicialización en la que entraría la UCR provincial.

Periodista: ¿Aliviados por llevar lista de unidad? (risas).

Dirigente: En gran parte sí. Aunque cada uno tiene a su candidato. Creo que ya nos veíamos venir que no iban a reunir condiciones todas las listas, no es la primera vez que pasa. Yo no soy simpatizante de (Ramón) Mestre pero coincido en que lo mejor es que los afiliados decidan. No estaría bueno que se defina en un escritorio cuando el propio (Rodrigo) de Loredo tuvo que renegar con algo parecido para que haya interna en el 2021.

Periodista: ¿Y hay varios que piensan así en Río Cuarto?

D: Le diría que la gran mayoría. Pero no va a ver a casi ninguno pronunciándose al respecto. Si bien la unidad en el departamento era casi un hecho, hay que darnos crédito por haber consensuado nombres como el de Walter Perrone en el departamento y Marcos Curletto en el Centro. Por lo pronto, lo ideal es evitar meternos en ese barro. Eso sí, no tenga dudas de que, si se confirma la interna, algunos saldrán a jugar fuerte en nombre de sus núcleos o a título personal. Quizás más cerca de la fecha. La “30” (ahora Evolución) va a jugar fuerte por Ferrer como lo hicieron con De Loredo hace tres años. Ganaron en Río Cuarto.

P: ¿Y del mestrismo que se sabe?

D: Creo que debe haber más dirigentes apoyando a Mestre de los que conocemos pero no han salido a decir mucho. Solo sé de la ex concejala Mariana Giorgetti, que está en una de las vicepresidencias en la lista de (Ignacio) Tagni. Y en el medio, hay algunos radicales que mantendrán su voto en secreto hasta el cuarto oscuro. No creo que jueguen para nadie y no los culpo. No son momentos de mucho entusiasmo en el partido y hay sobradas razones.

Homenaje a la zurda

El periodista recibía un particular dato que su informante percibía de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Periodista: Parece que el Concejo activó, ¿no? Vi varios proyectos.

Informante: Salió lo del escape libre. Antes de eso, también salieron a despegarse del reconocimiento que le hicieron a un abusador condenado.

P: ¿Qué? Se me pasó eso. ¿Qué caso es?

I: El del profesor de gimnasia de la Universidad, Mario González, una distinción como ciudadano ilustre que le había sido otorgada en 2017 creo.

P: ¡Ah! Lo recuerdo. Pero pensé que ya se había derogado eso…

I: Sí, pero salieron a aclarar porque en estos días hubo expresiones de las víctimas de abuso como reclamo al Concejo. Así que hoy salieron a aclarar que hace más de un año se ocuparon del tema, aunque también aprovecharon para reafirmar su compromiso con las víctimas.

P: Bueno, ¿algo más?

I: Un detallito que seguro le va a buscar. Me marcó un colega que hubo un concejal comportándose de manera extraña durante la sesión. A todos los proyectos que trataron para aprobar, los votó con la zurda. Le habló de Augusto Lago.

P: ¿Y qué tiene de especial eso? ¿Fue por el día del zurdo?

I: No. El concejal es diestro, pero levantó la izquierda. Por lo que me contaron, fue una especie de “homenaje encubierto” a Diego Armando Maradona después del destrato que tuvo su figura con los dichos del vocero presidencial (Manuel Adorni). Parece que el edil es maradoniano a full…

P: ¿Y pasó desapercibido o alguien del bloque le dijo algo?

I: Se ve que nadie más que los que lo comentamos advirtió esto. Me pareció un detalle que le iba a interesar. Después fíjese en la transmisión de la sesión y va a ver lo que le digo.